    US-Iran War: মোদীর এক ফোনেই শেষ হতে পারে ইরান যুদ্ধ, বড় দাবি UAE-র প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের

    উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। ইরান এবং আমেরিকার সংঘাতের আগুনে পুড়ছে আন্তর্জাতিক বাজার। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের নজর এখন ভারতের দিকে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রাক্তন এক রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক একটি বয়ান বিশ্ব রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। 

    Published on: Mar 09, 2026 11:19 PM IST
    By Ayan Das
    উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য। ইরান এবং আমেরিকার সংঘাতের আগুনে পুড়ছে আন্তর্জাতিক বাজার। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের নজর এখন ভারতের দিকে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রাক্তন এক রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক একটি বয়ান বিশ্ব রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। তাঁর দাবি, একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ফোনই পারে এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থামাতে।

    মোদীর এক ফোনেই শেষ হতে পারে ইরান যুদ্ধ, বড় দাবি UAE-র প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের। (জেমিনাই দিয়ে তৈরি করা ছবি)
    মোদীর এক ফোনেই শেষ হতে পারে ইরান যুদ্ধ, বড় দাবি UAE-র প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের। (জেমিনাই দিয়ে তৈরি করা ছবি)

    বিশ্বমঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি:

    প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের মতে, বর্তমান বিশ্বে ভারতের অবস্থান এমন এক জায়গায়, যেখানে তারা একদিকে যেমন আমেরিকার বন্ধু, অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গেও সুসম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু সবথেকে বড় বিষয় হল ইরানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই নিরপেক্ষ কিন্তু প্রভাবশালী অবস্থানের কারণেই ভারত আজ 'শান্তি দূত' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

    একটি ফোনেই কীভাবে সম্ভব শান্তি?

    রিপোর্ট অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ওই প্রাক্তন কূটনীতিক বিশ্বাস করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আন্তর্জাতিক স্তরে যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তা অন্য কোনও বিশ্বনেতার নেই। ইরান ও আরব দেশগুলির সঙ্গে মোদীর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক এই জটিল কূটনৈতিক জট ছাড়াতে চাবিকাঠি হতে পারে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদী যদি সরাসরি ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন, তবে যুদ্ধবিরতির পথে হাঁটা অনেক সহজ হবে।

    কেন মোদীর উপরে এত আস্থা রেখেছেন?

    ১) ব্যক্তিগত রসায়ন: মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির রাজপরিবার এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কারও অজানা নয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে শুরু করে কাতার বা সৌদি আরব- সবাই মোদীকে বিশেষ সম্মান দেয়।

    ২) অতীতের দৃষ্টান্ত: এর আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ও ভারতের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছিল। ‘আজকের যুগ যুদ্ধের নয়’ - মোদীর এই বার্তা বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি গ্রহণ করেছিল।

    ৩) অর্থনৈতিক স্বার্থ: ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তার প্রভাব ভারতের পাশাপাশি গোটা বিশ্বের তেলের বাজারের ওপর পড়বে। ভারত এই অস্থিরতা কমাতে সবথেকে বেশি সক্রিয়।

    ভারতের কূটনৈতিক কৌশল

    নয়াদিল্লি সবসময়ই আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দিয়েছে। বর্তমানে বিদেশ মন্ত্রক পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। কূটনীতিকদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের এই বয়ান ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিল।

