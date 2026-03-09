US spending on Iran War: ইরান যুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে আমেরিকার! বিস্ফোরক রিপোর্ট

US spending on Iran War: ইরান যুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে আমেরিকার! বিস্ফোরক রিপোর্ট
ইরান যুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে আমেরিকার। সামনে এল এমনই একটি রিপোর্ট। তবে তাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বিশেষ আমল দিচ্ছেন, তা আপাতভাবে মনে হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট মহের তরফে দাবি করা হয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান এই সংঘাত কেবল সামরিক লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই, তা এখন বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এক বিশাল আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই যুদ্ধে আমেরিকা প্রতিদিন প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮,৩০০ কোটি টাকা) খরচ করছে। এই যুদ্ধের মোট খরচ ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে সাধারণ মানুষের পকেটে।
আমেরিকার বিশাল সামরিক ব্যয়
মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কংগ্রেসে পেন্টাগনের তরফে জানানো হয়েছে যে যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহে ছয় বিলিয়ন ডলারের মতো খরচ হয়েছে। আর রিপাবলিকানরা মনে করছেন যে আরও অর্থ চাইবে প্রশাসন। তারইমধ্যে থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে প্রতিদিন ৮৯১.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা যুদ্ধজাহাজ, ড্রোন হামলা এবং অত্যাধুনিক মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে এই বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কয়েক সপ্তাহের এই সংঘাতেই বিলের অঙ্ক আকাশছোঁয়া হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে আমেরিকার অর্থনীতিতে বড়সড় টান পড়তে পারে, যা পরোক্ষভাবে বিশ্ববাজারে ডলারের দাম এবং সুদের হারের ওপর প্রভাব ফেলবে।
তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের ফলে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তেল ও গ্যাসের দাম চড়চড়িয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ভারতে জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের উপর নির্ভরশীল। তেলের সরবরাহ কমলে ভারতের বাজারে তার প্রভাব পড়তে পারে। যদিও আপাতত সরকারের তরফে শঙ্কিত হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়নি। তবে গ্যাসের দাম বেড়ে গিয়েছে। হেঁশেলের গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ভারত।
মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বিশ্বে
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, তেলের দাম বাড়লে পরিবহণ খরচ বাড়বে, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দামও বাড়তে শুরু করবে। বিভিন্ন দেশের জন্য এটি মুদ্রাস্ফীতির এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ইতিমধ্যে শেয়ার বাজারেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যা বিনিয়োগকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।