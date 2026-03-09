LPG Gas Cylinder Booking Rule: রান্নার গ্যাস ফুরোলেও কতদিনের আগে নয়া সিলিন্ডারের বুকিং হবে না? চালু নয়া নিয়ম

LPG Gas Cylinder Booking Rule: রান্নার গ্যাস ফুরোলেও কতদিনের আগে নয়া সিলিন্ডারের বুকিং হবে না? চালু নয়া নিয়ম
বাড়ির রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ের নিয়ম পরিবর্তন করল কেন্দ্রীয় সরকার। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করতে গেলে এবার বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে।
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আঁচ এসে পড়ল ভারতের সাধারণ মানুষের হেঁসেলে। ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলপিজি) সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় এবং দেশে এলপিজি সিলিন্ডারের জোগান স্বাভাবিক রাখতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। রান্নার গ্যাসের রিফিল বুকিংয়ের সময়সীমা বাড়িয়ে ২৫ দিন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নতুন নিয়মে কী বদল এল?
এতদিন পর্যন্ত গ্রাহকরা সাধারণত ১৫ দিন বা তার কিছু সময় ব্যবধানে সিলিন্ডার বুক করতে পারতেন। কিন্তু নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে একবার সিলিন্ডার নেওয়ার পর পরবর্তী রিফিল বুকিং করার জন্য গ্রাহককে অন্তত ২৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা, যাতে যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া সম্ভাব্য সংকট থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা যায় এবং কালোবাজারি রোখা সম্ভব হয়।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
ভারত এলপিজি চাহিদার একটি বড় অংশ আমদানি করে। বিশেষ করে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ইরান সংঘাতের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি হওয়ায় সমুদ্রপথে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে ঝুঁকি বেড়েছে।
১) যুদ্ধের ফলে সমুদ্রপথে তেলের ট্যাঙ্কার চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।
২) অনেক সময় যুদ্ধের খবর শুনে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সিলিন্ডার মজুত করতে শুরু করেন। এতে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। ২৫ দিনের এই বাধ্যবাধকতা থাকলে সবাই সমানভাবে গ্যাস পাবেন।
৩) আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার দামের ওঠানামা এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার আমদানিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে চাইছে।
সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব
যাঁদের পরিবার বড় বা যাঁদের গ্যাসের ব্যবহার বেশি, তাঁদের জন্য এই ২৫ দিনের নিয়ম কিছুটা সমস্যার কারণ হতে পারে। তবে সরকারের দাবি, রান্নার গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই। কেবলমাত্র শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীরাও এই নতুন নিয়মের আওতায় থাকবেন।
বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না ফেরা পর্যন্ত তেল বা গ্যাসের বাজারে অস্থিরতা বজায় থাকবে। যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে আগামিদিনে সিলিন্ডারের দাম বাড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে সরকারের এই আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বড় ধরনের সংকট এড়াতে সাহায্য করবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি এই নতুন নিয়ম কার্যকর করবে। গ্রাহকদের আতঙ্কিত না হয়ে শান্ত থাকার এবং গ্যাস অপচয় না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।