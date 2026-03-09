Edit Profile
    T20 World Cup Trophy at Hanuman Temple: 'হনুমান মন্দিরে T20 বিশ্বকাপ ট্রফি কেন? সূর্যের পরিবার..', বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই ট্রফি নিয়ে হনুমান মন্দিরে যান সূর্যকুমার যাদব ও গৌতম গম্ভীর। তা নিয়ে চরম উষ্মাপ্রকাশ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। কেন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে ট্রফি? প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ।

    Updated on: Mar 09, 2026 10:42 PM IST
    By Ayan Das
    কেন হনুমান মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি? তা নিয়ে তুমুল উষ্মাপ্রকাশ করলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি প্রশ্ন তুললেন, মহম্মদ সিরাজ তো মসজিদে কিংবা সঞ্জু স্যামসন তো চার্চে নিয়ে যাননি বিশ্বকাপ ট্রফি। তাহলে কেন সেই বিশ্বকাপ ট্রফিকে হনুমান মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ। শুধু তাই নয়, সেই রেশ ধরে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং আইসিসির প্রধান তথা ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে জয় শাহের পরিবারকেও টেনে এনেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ফোটোশ্যুটে সূর্যকুমার যাদব। (ছবি সৌজন্যে BCCI)
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ফোটোশ্যুটে সূর্যকুমার যাদব। (ছবি সৌজন্যে BCCI)

    ‘টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা লাগা উচিত’, তোপ তৃণমূল সাংসদের

    সোমবার তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা লাগা উচিত। ১৯৮৩ সালে যখন আমরা কপিল দেবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখন আমাদের দলে হিন্দু, মুসলিম, শিখ এবং খ্রিস্টান ছিলেন। আমাদের ধর্মীয় জন্মভূমি, আমাদের মাতৃভূমি, ভারত, হিন্দুস্তানে নিয়ে এসেছিলাম ট্রফি। কেন ভারতীয় ক্রিকেট ট্রফিকে (এসবের মধ্যে) টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? কেন মসজিদ নয়? কেন গির্জা নয়? কেন গুরুদোয়ারা নয়?'

    'সিরাজ মসজিদে বা সঞ্জু চার্চে নিয়ে যাননি ট্রফি'

    সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এই দলটি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে - সূর্যকুমার যাদব বা জয় শাহের পরিবারের নয়! সিরাজ কখনও মসজিদে প্যারেড করেনি (পড়ুন ট্রফি নিয়ে যায়নি)। সঞ্জু কখনও চার্চে (ট্রফি) নিয়ে যায়নি। সঞ্জু তো (বিশ্বকাপ জয়ে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে। (বিশ্বকাপ) ট্রফি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের, প্রতিটি ধর্মের মানুষের - কোনও ধর্মের নয়।’

    হনুমান মন্দিরে সূর্যকুমার যাদবরা। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    হনুমান মন্দিরে সূর্যকুমার যাদবরা। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    বিশ্বকাপ জয়ের পরই হনুমান মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে যান সূর্যরা

    আর তৃণমূল সাংসদ সেই মন্তব্য করেছেন বিশ্বকাপ জয়ের কয়েক ঘণ্টা পরেই ট্রফি নিয়ে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং আইসিসি চেয়ারম্যান হনুমান মন্দিরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে। রবিবার গুজরাটের আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে তৃতীয়বারের জন্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে নেয় ভারত। তারপরই তাঁরা মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে যান। কিন্তু তা নিয়ে তুমুল উষ্মাপ্রকাশ করা হতে থাকে একটি মহলের তরফে। তাতে সামিল হন তৃণমূল সাংসদও। যদিও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

