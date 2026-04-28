Gujarat municipal election 2026 result: গুজরাটে বিজেপি দুর্গে ‘সাইকেল’ ছোটাল মমতার ‘বন্ধু’ দল, এন্ট্রি নিল ওয়েইসির মিমও!

Gujarat municipal election 2026 result: গুজরাটে বিজেপি দুর্গে ‘সাইকেল’ ছোটাল মমতার ‘বন্ধু’ দল, এন্ট্রি নিল ওয়েইসির মিমও!
Gujarat municipal election 2026 result: গুজরাটে বিজেপি দুর্গে ‘সাইকেল’ ছোটাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বন্ধু’ দল সমাজবাদী পার্টি। এন্ট্রি নিল আসাদউদ্দিন ওয়েইসির মিমও। গুজরাটের পুরসভা নির্বাচনে কী হল?
Gujarat municipal election 2026 result: রাজনৈতিক দিক থেকে গুজরাটকে বিজেপির এক অপরাজেয় দুর্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গুজরাট পুরসভা নির্বাচনের ফলাফল সেই দুর্গে কিছুটা হলেও কম্পন ধরিয়েছে। গেরুয়া শিবিরের এই খাসতালুকে এবার অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি যেমন প্রভাব ফেলেছে, তেমনই নাটকীয়ভাবে খাতা খুলেছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির মিম। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই নির্বাচনকে ২০২৭ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের 'লিটমাস টেস্ট' বা অ্যাসিড টেস্ট হিসেবে দেখছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সেইসঙ্গে ওই নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা।
সমাজবাদী পার্টির দাপট: পোরবন্দর ও খেড়ায় ছুটল 'সাইকেল'
ফলাফল অনুযায়ী, কুটিয়ানা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী রোভিবেন কানভাই রায়গা বড়সড় জয় পেয়েছে। পোরবন্দর জেলার কুটিয়ানা ছিল বিধায়ক কান্ধল জাদেজার জন্য এক প্রেস্টিজ ফাইট। বিজেপি এবং কংগ্রেস এখানে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও কান্ধলের রাজনৈতিক কৌশলের সামনে ধরাশায়ী হয়েছে তারা। শুধু কুটিয়ানা নয়, খেড়া জেলার কাঠলাল পুরসভাতেও সমাজবাদী পার্টি তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি জানান দিয়েছে। কাঠলালের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন সপা প্রার্থী।
বিজেপির দুর্গে মিমের প্রবেশ
সবচেয়ে বড় চমক দেখা গিয়েছে কচ্ছের ভুজে। আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল AIMIM প্রথমবারের মতো ভুজ পুরসভায় খাতা খুলেছে। ১ নম্বর ওয়ার্ডে দলের তিন প্রার্থী— সরফরাজ, মুখতার এবং রোশন বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই এলাকায় মিমের এই প্রবেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সংখ্যালঘু প্রধান এলাকায় ভোটাররা এখন প্রথাগত দল ছেড়ে নতুন বিকল্প খুঁজতে শুরু করেছেন।
২০২৭ বিধানসভা নির্বাচনের 'লিটমাস টেস্ট'
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই স্থানীয় নির্বাচনকে ২০২৭ সালের গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের 'লিটমাস টেস্ট' বা অ্যাসিড টেস্ট হিসেবে দেখছেন। বিজেপি কি ২০২১ সালের মতো তাদের ঐতিহাসিক জয় ধরে রাখতে পারবে? নাকি কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি (AAP) গ্রামীণ ও শহরতলির ভোটে থাবা বসাবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।