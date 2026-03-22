Israel's 'Mini India' Dimona attack: জিলিপি-সোনপাপড়ি, মারাঠি-হিন্দিতে কথা, ইজরায়েলের এই 'মিনি ইন্ডিয়ায়' হামলা ইরানের

Israel's 'Mini India' Dimona attack: জিলিপি-সোনপাপড়ি, মারাঠি-হিন্দিতে কথা, ইজরায়েলের এই 'মিনি ইন্ডিয়ায়' হামলা ইরানের
ইজরায়েলের ডিমোনায় হামলা চালিয়েছে ইরান। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ‘আয়রন ডোম’-র বেড়া ভেদ করে ফেলে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল। যে শহর ‘মিনি ইন্ডিয়া’ হিসেবে পরিচিত।
মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে উত্তেজনা যখন চরমে, তখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা এসে পৌঁছাল ইজরায়েলের ‘মিনি ভারত’-এ। দক্ষিণ ইজরায়েলের নেগেভ মরুভূমির কোলঘেঁষে অবস্থিত শহর ডিমোনা। যে শহরটি পরিচিত তার পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য। সম্প্রতি ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলায় কেঁপে উঠেছে এই শহরটি। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির সুবাস আর মারাঠি ভাষার গুঞ্জন সবসময় মিশে থাকে।
ডিমোনা: কেন একে ‘মিনি ইন্ডিয়া’ বলা হয়?
ডিমোনা শহরের অলিগলিতে হাঁটলে আপনার মনে হতে পারে আপনি ভারতের মহারাষ্ট্রের কোনও এক শহরে আছেন। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি, যাদের বেশিরভাগই ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে ভারত থেকে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শহরের বাজারে গেলেই কানে আসবে মারাঠি ভাষা। এখানকার দোকানগুলোতে সাজানো থাকে ভারতীয় স্ন্যাকস - ‘সোনপাপড়ি’, ‘গুলাব জামুন’, ‘পাপড়ি চাট’, জিলিপি আর ‘ভেলপুরি’।
আরও পড়ুন: Pak diplomat on India: ‘আমেরিকা পাকিস্তানে অ্যাটাক করলে ভারতে পরমাণু হামলা করা উচিত আমাদের’, দাবি প্রাক্তন হাইকমিশনারের
গণেশ চতুর্থী থেকে দীপাবলি- পালন করা হয় ডিমোনায়
এই শহরের বাসিন্দারা আজও বলিউডের সিনেমার ভক্ত। স্থানীয় ক্যাফেগুলোতে লতা মঙ্গেশকর বা কিশোর কুমারের গান বাজতে শোনা যায়। ধুমধাম করে পালিত হয় দীপাবলি বা গণেশ চতুর্থী। সেই শহরকেই নিশানা করেছে ইরান। আহত হয়েছেন ১০০ জনের বেশি।
আরও পড়ুন: Trump's threat over Strait of Hormuz: ৪৮ ঘণ্টা……! হরমুজ না খুললে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র নিশ্চিহ্ন করব, হুংকার ট্রাম্পের
শনিবার সন্ধ্যায় ইরানের ছোড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিমোনার আবাসিক এলাকায় আঘাত হানে বলে দাবি করা হয়েছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ‘আয়রন ডোম’-র বেড়া ভেদ করে ফেলে। ইজরায়েলের পরমাণু কেন্দ্রের কাছে হামলা চালায়। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, কোনও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়নি। ইরানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ইজরায়েলের নাতানজ পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলার পাল্টা জবাব হিসেবেই তারা ডিমোনাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
আরও পড়ুন: Terrorist killed: ফের পাকিস্তানে সক্রিয় ‘অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজ’! লস্কর হেডকোয়ার্টারে কুপিয়ে খুন জঙ্গি কমান্ডার-রিপোর্ট
ভারতের সঙ্গে আত্মার টান
ডিমোনার বাসিন্দাদের ভারতের সঙ্গে নাড়ির টান আছেন। এখানকার অনেক পরিবার আজও বাড়িতে মারাঠি ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা নিয়মিত ভারতের খবর রাখেন এবং দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। ডিমোনার ক্রিকেট টিম ইজরায়েলের ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ শক্তিশালী, যা ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।