Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Israel's 'Mini India' Dimona attack: জিলিপি-সোনপাপড়ি, মারাঠি-হিন্দিতে কথা, ইজরায়েলের এই 'মিনি ইন্ডিয়ায়' হামলা ইরানের

    ইজরায়েলের ডিমোনায় হামলা চালিয়েছে ইরান। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ‘আয়রন ডোম’-র বেড়া ভেদ করে ফেলে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল। যে শহর ‘মিনি ইন্ডিয়া’ হিসেবে পরিচিত।

    Published on: Mar 22, 2026 11:39 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে উত্তেজনা যখন চরমে, তখন যুদ্ধের লেলিহান শিখা এসে পৌঁছাল ইজরায়েলের ‘মিনি ভারত’-এ। দক্ষিণ ইজরায়েলের নেগেভ মরুভূমির কোলঘেঁষে অবস্থিত শহর ডিমোনা। যে শহরটি পরিচিত তার পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য। সম্প্রতি ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলায় কেঁপে উঠেছে এই শহরটি। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির সুবাস আর মারাঠি ভাষার গুঞ্জন সবসময় মিশে থাকে।

    ইরানের হামলার চিহ্ন, ডিমোনার ধ্বংসস্তূপ। (ছবি সৌজন্যে রয়টার্স)
    ডিমোনা: কেন একে ‘মিনি ইন্ডিয়া’ বলা হয়?

    ডিমোনা শহরের অলিগলিতে হাঁটলে আপনার মনে হতে পারে আপনি ভারতের মহারাষ্ট্রের কোনও এক শহরে আছেন। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি, যাদের বেশিরভাগই ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে ভারত থেকে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শহরের বাজারে গেলেই কানে আসবে মারাঠি ভাষা। এখানকার দোকানগুলোতে সাজানো থাকে ভারতীয় স্ন্যাকস - ‘সোনপাপড়ি’, ‘গুলাব জামুন’, ‘পাপড়ি চাট’, জিলিপি আর ‘ভেলপুরি’।

    গণেশ চতুর্থী থেকে দীপাবলি- পালন করা হয় ডিমোনায়

    এই শহরের বাসিন্দারা আজও বলিউডের সিনেমার ভক্ত। স্থানীয় ক্যাফেগুলোতে লতা মঙ্গেশকর বা কিশোর কুমারের গান বাজতে শোনা যায়। ধুমধাম করে পালিত হয় দীপাবলি বা গণেশ চতুর্থী। সেই শহরকেই নিশানা করেছে ইরান। আহত হয়েছেন ১০০ জনের বেশি।

    শনিবার সন্ধ্যায় ইরানের ছোড়া ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিমোনার আবাসিক এলাকায় আঘাত হানে বলে দাবি করা হয়েছে। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে দাবি করা হয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ‘আয়রন ডোম’-র বেড়া ভেদ করে ফেলে। ইজরায়েলের পরমাণু কেন্দ্রের কাছে হামলা চালায়। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, কোনও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়নি। ইরানের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ইজরায়েলের নাতানজ পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলার পাল্টা জবাব হিসেবেই তারা ডিমোনাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

    ভারতের সঙ্গে আত্মার টান

    ডিমোনার বাসিন্দাদের ভারতের সঙ্গে নাড়ির টান আছেন। এখানকার অনেক পরিবার আজও বাড়িতে মারাঠি ভাষায় কথা বলেন। তাঁরা নিয়মিত ভারতের খবর রাখেন এবং দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন। ডিমোনার ক্রিকেট টিম ইজরায়েলের ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ শক্তিশালী, যা ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes