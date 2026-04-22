LPG cylinder storage rules: বাড়িতে কতগুলি LPG সিলিন্ডার রেখেছেন? বেশি থাকতেই হতে পারে জেল, সঙ্গে আরও শাস্তি

LPG cylinder storage rules: বাড়িতে কতগুলি LPG সিলিন্ডার রেখেছেন? বেশি থাকতেই হতে পারে জেল, সঙ্গে আরও শাস্তি
LPG cylinder storage rules: গ্যাস সিলিন্ডার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এর ব্যবহার এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের এই কঠোর নিয়ম মূলত সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।
LPG cylinder storage rules: বর্তমানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আকস্মিক গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে কেউ-কেউ বাড়িতে একাধিক অতিরিক্ত সিলিন্ডার মজুত করে রেখে দেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার এই অভ্যাস আপনাকে বড় ধরনের আইনি বিপাকে ফেলতে পারে? সম্প্রতি এলপিজি সিলিন্ডার মজুত রাখা নিয়ে কঠোর নির্দেশিকা আছে। নিয়ম না মানলে আপনার গ্যাস কানেকশন তো বাতিল হবেই, সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের জরিমানা এবং জেল পর্যন্ত হতে পারে।
বাড়িতে কতগুলি সিলিন্ডার রাখা বৈধ?
গ্যাস কোম্পানি এবং সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, একজন গ্রাহক বাড়িতে ঠিক কতগুলি গ্যাস সিলিন্ডার রাখতে পারবেন, তার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাধারণত বাড়ির ক্ষেত্রে দুটি সিলিন্ডার (একটি ব্যবহারযোগ্য এবং একটি অতিরিক্ত বা বাফার) রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সেটিও নির্ভর করে আপনার কানেকশনের ধরনের ওপর। যদি কোনও ব্যক্তি বা পরিবার কোনও বৈধ কারণ বা লাইসেন্স ছাড়া তার বেশি সিলিন্ডার মজুত করেন, তবে তা ‘অপরিহার্য পণ্য আইন’-র লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।
কেন এই কড়াকড়ি?
বাড়িতে অতিরিক্ত গ্যাস সিলিন্ডার রাখা শুধু আইনি অপরাধ নয়, এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এলপিজি অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বা আবদ্ধ ঘরে বেশি পরিমাণে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত থাকলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকে। জননিরাপত্তার স্বার্থেই সরকার এই নিয়ম কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া, সিলিন্ডারের কালোবাজারি রুখতেও এই পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকর।
নিয়ম ভাঙলে কী কী শাস্তি হতে পারে?
লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যদি কোনও গ্রাহক নির্ধারিত সীমার বাইরে অতিরিক্ত সিলিন্ডার মজুত করেন এবং তদন্তে সেটি ধরা পড়ে, তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে:
১) সংযোগ বাতিল: আপনার বর্তমান এলপিজি কানেকশন তৎক্ষণাৎ স্থায়ীভাবে ব্লক বা বাতিল করে দেওয়া হতে পারে। ভবিষ্যতে নতুন সংযোগ পাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।
২) মোটা অঙ্কের জরিমানা: বেআইনিভাবে সিলিন্ডার মজুত রাখার অপরাধে আপনাকে কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা হতে পারে।
৩) কারাদণ্ড: পরিস্থিতি গুরুতর হলে এবং আইন লঙ্ঘনের মাত্রা বেশি হলে ‘অপরিহার্য পণ্য আইন’-এর অধীনে অপরাধী ব্যক্তির জেল হতে পারে। এই আইনে শাস্তির মেয়াদ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।
৪) সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত: বাড়িতে পাওয়া সমস্ত অবৈধ বা অতিরিক্ত সিলিন্ডার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করবে এবং তার জন্য কোনো অর্থ ফেরত পাওয়া যাবে না।
