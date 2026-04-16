Amit Shah on Muslim Reservation: ‘ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেবে না মোদী সরকার’, হুংকার শাহের, ‘চাইলে…’

Amit Shah on Muslim Reservation: ‘ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেবে না নরেন্দ্র মোদী সরকার’, হুংকার দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করার আবহেই সেই মন্তব্য করেন।
Amit Shah on Muslim Reservation: ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল (আজ সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী, সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে) পেশ করার আবহেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে কোনওরকমের সংরক্ষণ প্রদানের অনুমতি দেয়নি। আমি ফের সরকারের (নরেন্দ্র মোদী সরকার) সংকল্প বলে দিচ্ছি, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের কোনওরকম সংরক্ষণ প্রদান করা চরম সংবিধান-বিরোধী। এটার প্রশ্নই ওঠে না।’
'চাইলে সব টিকিটই মুসলিম মহিলাদের দিয়ে দিক', খোঁচা শাহের
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের পরে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব বলেন, ‘পুরো দেশ জনসংখ্যা অর্ধেকের সংরক্ষণ চায়। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর থেকে জানতে চাই যে মুসলিম মহিলারা কি সেই অর্ধেক জনসংখ্যার আওতায় পড়েন না?’ তার পালটা শাহ বলেন, ‘(চাইলে) সমাজবাদী পার্টি সব টিকিট মুসলিমদের মহিলাদের দিয়ে দিক। আমাদের কোথায় আপত্তি? আমাদের কোনও আপত্তি নেই।’
অখিলেশ যাদব বনাম অমিত শাহ
শুধু তাই নয়, আজ অখিলেশ এবং শাহের মধ্যে একাধিকবার সরাসরি সংঘাত হয়েছে। আদমশুমারি নিয়ে সমাজবাটি পার্টি প্রধানের প্রশ্নের রেশ ধরে শাহ বলেন, 'গোটা দেশ সংসদের কাজকর্মের দিকে নজর রাখছে। এমন কিছু বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যা জনগণের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। অখিলেশজি প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন আদমশুমারি হচ্ছে না। আমি উল্লেখ করতে চাই যে আদমশুমারির কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তারা বলেছিল যে আমরা জাতপাতের আদমশুমারি দাবি করব। সরকার একটি জাতিগত আদমশুমারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আদমশুমারি করা হচ্ছে।’
সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাড়িতে কোনও জাতপাত নেই। বাড়িগুলো এখনও গণনা করা হচ্ছে। যখন নাগরিকদের গণনা করা হবে, অর্থাৎ ব্যক্তির সংখ্যা গণনা করা হবে, তখন একটি জাতিগত কলাম থাকবে।’
