Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    NEET-UG 2026 Exam Rule: NEET-তে জালিয়াতি রুখতে অভাবনীয় সিদ্ধান্ত, নকল রুখতে জারি করে দেওয়া হল এই নির্দেশ

    NEET-UG 2026 Exam Rule: আগামী ৩ মে নিট (স্নাতক) পরীক্ষা আছে। ভারতের ৫৫২টি শহরজুড়ে ডাক্তারি প্রবেশিকার পরীক্ষা নেওয়া হবে। দুপুর দুটো থেকে শুরু হবে পরীক্ষা। চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।

    Published on: Apr 25, 2026 3:21 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    NEET-UG 2026 Exam Rule: নিট (NEET UG) পরীক্ষায় জালিয়াতি বা কারচুপি রুখতে এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC)। সম্প্রতি একটি নির্দেশিকায় কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নিট পরীক্ষার সময় দেশের কোনও মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস (MBBS) পড়ুয়াদের কোনো ধরণের ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। মূলত পরীক্ষার দিনগুলিতে মেডিকেল পড়ুয়ারা যাতে 'প্রক্সি' পরীক্ষার্থী বা 'সলভার গ্যাং'-এর অংশ হয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ।

    আগামী ৩ মে নিট (স্নাতক) পরীক্ষা আছে। (ছবিটি প্রতীকী)

    ঘটনার প্রেক্ষাপট ও কারণ

    বিগত কয়েক বছরে নিট পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে দেশজুড়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে মেধাবী মেডিকেল পড়ুয়ারা টাকার বিনিময়ে অন্য পরীক্ষার্থীর হয়ে পরীক্ষা দিয়ে দেন। যেহেতু মেডিকেল পড়ুয়ারা বিষয়গুলি সম্পর্কে আগে থেকেই অবগত, তাই তাদের 'সলভার' হিসেবে ব্যবহার করা অপরাধী চক্রগুলোর কাছে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরণের জালিয়াতি রুখতে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন এবার সরাসরি মেডিকেল কলেজগুলোর ওপর নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

    NMC-র কড়া নির্দেশিকা

    NMC-র সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষার নির্ধারিত দিন এবং তার আগে-পিছিয়ে নির্দিষ্ট কয়েকদিন এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বিশেষ কারণ বা জরুরি চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনও শিক্ষার্থীকে ছুটি দেওয়া যাবে না। এমনকী কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখে। যদি কোনও শিক্ষার্থী বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

    কেন এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ?

    ১) জালি পরীক্ষার্থী রোখা: অনেক সময় অভিযোগ ওঠে, মেডিকেল পড়ুয়ারা মোটা অঙ্কের বিনিময়ে নিট পরীক্ষার্থীদের হয়ে হলে বসে। হস্টেলে তাদের অনুপস্থিতি অনেক সময় ধামাচাপা পড়ে যায়। নতুন নিয়মে বায়োমেট্রিক বা রেজিস্টারে সই বাধ্যতামূলক হওয়ায় এই জালিয়াতি অনেকটাই কমবে।

    ২) পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখা: লাখ-লাখ পরীক্ষার্থী প্রতি বছর নিট পরীক্ষায় বসেন। যোগ্য প্রার্থীরা যাতে বঞ্চিত না হয় এবং অসাধু উপায়ে কেউ যাতে সুযোগ না পায়, তা নিশ্চিত করা কমিশনের প্রাথমিক লক্ষ্য।

    ৩) মেডিকেল কলেজগুলোর দায়বদ্ধতা: এই নির্দেশের ফলে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষও সরাসরি দায়বদ্ধ থাকবে। কোনও পড়ুয়া যদি জালিয়াতিতে ধরা পড়েন, তবে সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রশাসনিক গাফিলতিও খতিয়ে দেখা হবে।

    বিশেষজ্ঞদের মত

    শিক্ষা মহলের একাংশ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও শিক্ষার্থীদের একাংশের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক পড়ুয়ার মতে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা পারিবারিক সমস্যার কারণে ছুটির প্রয়োজন হতেই পারে, সেক্ষেত্রে এই গণ-নিষেধাজ্ঞা কিছুটা চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে জাতীয় স্বার্থে এবং চিকিৎসা পেশার পবিত্রতা রক্ষায় এই ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes