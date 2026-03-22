PM Modi creates history: দেশের ‘ধুরন্ধর’ হয়ে উঠলেন মোদী! নেপথ্যে ৮৯৩১-র অঙ্ক, ব্যাপারটা কী?

PM Modi creates history: দেশের ‘ধুরন্ধর’ হয়ে উঠলেন মোদী! নেপথ্যে ৮৯৩১-র অঙ্ক, ব্যাপারটা কী?
ইতিহাস গড়ে ফেললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে এক অভূতপূর্ব মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। তিনি টানা ৮,৯৩১ দিন (প্রায় ২৪ বছর ৫ মাস) সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘতম মেয়াদের নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি ভেঙে দিয়েছেন পবন চামলিংয়ের রেকর্ড। যিনি ৮,৯৩০ দিন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শাসক জীবনের ২৫ তম বর্ষ চলচছে মোদীর।
গুজরাট থেকে দিল্লি: এক অবিস্মরণীয় যাত্রা
নরেন্দ্র মোদীর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়েছিল ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর। যখন তিনি প্রথমবারের মতো গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছিলেন। এরপর টানা তিন মেয়াদে তিনি গুজরাটের দায়িত্ব সামলান। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর পদার্পণ ঘটেছিল।
বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেন মোদী। ২০১৪ সালের ২৬ মে ভারতের চতুর্দশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এরপর ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তাঁর নেতৃত্বে এনডিএ জোট নিরঙ্কুশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে থাকার নিরিখে এখনও রেকর্ড নেহরুর হাতে
ভারতের ইতিহাসে (প্রধানমন্ত্রী হিসেবে) দীর্ঘতম সময় সরকার পরিচালনার রেকর্ড আছে জওহরলাল নেহরুর দখলে। ১৬ বছর ২৮৬ দিন (মোট ৬,১৩১ দিন) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধী ১৫ বছর ৯১ দিন এই পদে আসীন ছিলেন। মোদী ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হন। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৫ বছরের মেয়াদ পূরণ করবেন।
