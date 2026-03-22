    Railways Jobs: ট্রেনে এই পদে নিয়োগের নিয়মে বড় পরিবর্তন! শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো হল, কী লাগবে?

    মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস - একটি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা পরিবর্তন করল রেলওয়ে বোর্ড। এতদিন মাধ্যমিক পাশ করলেই সেই পদে চাকরি করা যেত। এবার সেই শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানো হল। কী যোগ্যতার প্রয়োজন হবে?

    Published on: Mar 22, 2026 12:47 PM IST
    By Ayan Das
    মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস - কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা পরিবর্তন করল রেলওয়ে বোর্ড। এখন শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণি পাশ যুবক-যুবতীরা কোচ অ্যাটেনডেন্ট হতে পারবেন। এছাড়াও তাঁদের হাউসকিপিংয়ের তিন মাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং একটি আইটিআই ডিগ্রি থাকতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কোচ অ্যাটেন্ডেন্টের জন্য দশম শ্রেণি (মাধ্যমিক) পাশ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই বিষয়ে রেল বোর্ডের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিরেক্টর লব কুমার সমস্ত রেলওয়ে জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন।

    একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টদের বিরুদ্ধে

    উল্লেখ্য, ট্রেনে মোতায়েন কোচ অ্যাটেন্ডেন্টদের নিয়োগ একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে করা হয়। বর্তমানে রেল বন্দে ভারত, নমো ভারত এবং অমৃত ভারতের মতো অনেক প্রিমিয়াম ট্রেন চালানো শুরু করেছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। রেলের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে যাত্রীরা এ নিয়ে অভিযোগ করেন। এর ফলে রেলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে রেল বোর্ড কোচ অ্যাটেন্ডেন্টদের যোগ্যতায় এই সংশোধন করেছে।

    এজেন্সির মাধ্যমে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টদের নিয়োগ রেলে

    রেলের তরফে সরাসরি ট্রেনে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে বহাল করা হয় না। তাঁদের বেসরকারি সংস্থা এবং আউটসোর্সিং সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। এই সংস্থাগুলি যাত্রীদের সুবিধা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বিছানার চাদর এবং কম্বল সরবরাহ করার জন্য কর্মী সরবরাহ করে। বেসরকারি সংস্থা এবং ঠিকাদাররা রেলওয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়।

