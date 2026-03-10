Edit Profile
    Rinku emotional message for father: 'মাঠে তোমার স্বপ্নপূরণের চেষ্টা করছিলাম…..', বিশ্বকাপ জিতে বাবাকে বার্তা রিঙ্কুর

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই বাবার প্রতি আবেগঘন বার্তা দিলেন রিঙ্কু সিং। তিনি বলেন, ‘তোমার সঙ্গে কথা না বলে এতগুলো দিন আগে কখনও কাটেনি। জানি না তোমায় ছাড়া আগামী দিনগুলো কীভাবে কাটবে… কিন্তু জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমায় প্রয়োজন হবে আমার।’

    Published on: Mar 10, 2026 7:49 PM IST
    By Ayan Das
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মধ্যেই বাবাকে হারিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যোগ দিয়েছেন দলের সঙ্গে। কিন্তু তারপর টিম কম্বিনেশনের জন্য তারপর থেকে একটি ম্যাচেও খেলতে পারেননি। বসে থাকতে হয়েছে ডাগ-আউটে। তারপরও যেভাবে বাবার মৃত্যুর পরে দলের সঙ্গে থেকেছেন, সেজন্য রিঙ্কু সিংকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ক্রিকেট ভক্তরা। আর এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরে বাবার প্রতি আবেগঘন বার্তা দিলেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে রিঙ্কু সিং। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে রিঙ্কু সিং। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    বাবার প্রতি রিঙ্কুর আবেগঘন বার্তা

    বাবার সঙ্গে ছবি পোস্ট করে রিঙ্কু লেখেন, 'তোমার সঙ্গে কথা না বলে এতগুলো দিন আগে কখনও কাটেনি। জানি না তোমায় ছাড়া আগামী দিনগুলো কীভাবে কাটবে… কিন্তু জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তোমায় প্রয়োজন হবে আমার। তুমিই শিখিয়েছিলে যে কর্তব্যই সবার আগে… তাই খেলার মাঠে কেবল তোমার স্বপ্নপূরণ করার চেষ্টাই করছিলাম। আজ তোমার স্বপ্নপূরণ হয়েছে… তাই বারবার শুধু এটাই মনে হচ্ছে যে, আজ যদি তুমি আমার পাশে থাকতে। প্রতিটা ছোট-বড় খুশিতে তোমার অভাব অনুভব করব। তোমায় খুব মিস করব বাবা… প্রবলভাবে।'

    গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রিঙ্কুর বাবা খাচেন্দ্র সিং। ​খাচন্দ্রের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই), কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে গভীর শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। রিঙ্কুর আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বার্তায় জানানয়, ‘রিঙ্কু এবং তাঁর পরিবারের এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁদের পাশে আছি। খাচন্দ্র সিংয়ের ত্যাগ সবসময় স্মরণে থাকবে।' অনেক ক্রিকেট অনুরাগী রিঙ্কুকে সান্ত্বনা জানিয়ে লেখেন, 'তোমার বাবা তোমার এই আকাশছোঁয়া সাফল্য দেখে গর্বিত হয়েছেন।’

    আর সত্যিই বাবাকে গর্বিত করেছেন রিঙ্কু। সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য এবং এই আকাশচুম্বী সাফল্যের পিছনে তাঁর বাবার অবদান অনস্বীকার্য। খাচন্দ্র পেশায় একজন এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী ছিলেন। অভাব-অনটনের সংসার চালিয়েও তিনি কখনও চাননি সন্তানরা দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে থাক। আলিগড়ের সরু গলিতে সাইকেলে করে ভারী গ্যাস সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়া সেই মানুষটিই ছিলেন রিঙ্কুর আসল হিরো। রিঙ্কু যখন ক্রিকেটে পা রাখছেন, তখন সংসারের হাল ধরতে তাঁকেও একসময় ঘর মোছার কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু খাচন্দ্র সবসময়ই চাইতেন তাঁর ছেলে যেন নিজের স্বপ্নপূরণ করেন।

    News/News/Rinku Emotional Message For Father: 'মাঠে তোমার স্বপ্নপূরণের চেষ্টা করছিলাম…..', বিশ্বকাপ জিতে বাবাকে বার্তা রিঙ্কুর
