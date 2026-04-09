SSC CGL 2025 New Rules: SSC CGL-র নয়া নিয়মে ফাঁকা থাকবে না কোনও শূন্যপদ, কীভাবে? FRTA, ফিক্স ও ফ্লোট কী?

SSC CGL 2025 New Rules: SSC CGL-র নয়া নিয়মে ফাঁকা থাকবে না কোনও শূন্যপদ, কীভাবে? FRTA, ফিক্স ও ফ্লোট কী?
SSC CGL 2025 New Rules: বুধবার এসএসসি সিজিএল 'ফার্স্ট রাউন্ড অফ টেনটেটিভ অ্যালোকেশন'-র (FRTA) তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই আবহে FRTA, ফিক্স ও ফ্লোটের মতো বিষয়গুলি জেনে নিন। নয়া নিয়মে ফাঁকা থাকবে না কোনও পদ।
SSC CGL 2025 New Rules: বুধবার স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেলের (সিজিএল) 'ফার্স্ট রাউন্ড অফ টেনটেটিভ অ্যালোকেশন'-র (FRTA) তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় শূন্যপদের সর্বাধিক ব্যবহার এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও পরীক্ষার্থী-বান্ধব করার লক্ষ্যে এসএসসি সিজিএল ২০২৫ থেকে স্লাইডিং মেকানিজম চালু করা হয়েছে। বিষয়টি এসএসসি আধিকারিক আশিস কুমার শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন যে এই ব্যবস্থার অধীনে সেই শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে, যা প্রার্থীদের নথি যাচাইয়ের সময় অনুপস্থিত থাকা বা নির্বাচন পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগদান না করার কারণে ফাঁকা থাকত। এই পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ে প্রার্থীদের তাঁদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে FRTA-র মাধ্যমে পদ/বিভাগ বরাদ্দ করা হবে। এরপর প্রার্থীদের তাঁদের বরাদ্দ নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এই সময় প্রার্থীদের ফিক্স (Fix) অথবা ফ্লোট (Float) বিকল্প নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক হবে।
কীভাবে পুরো প্রক্রিয়া হবে?
ফিক্সের অর্থ হল বর্তমান বরাদ্দ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা। অন্যদিকে ফ্লোট বিকল্প নির্বাচন করলে প্রার্থী উচ্চতর অগ্রাধিকারের পদের জন্য ভবিষ্যতে উপলব্ধ শূন্যপদের সাপেক্ষে আপগ্রেডের জন্য যোগ্য হবেন। কমিশনের তরফে শুধুমাত্র একবার স্লাইডিং রাউন্ড আয়োজন করা হবে, যেখানে পরিচয় যাচাইকরণের সময় অনুপস্থিত প্রার্থীদের কারণে সৃষ্ট শূন্যপদগুলি ফ্লোট বিকল্প নির্বাচনকারী প্রার্থীদের মধ্যে মেধা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনরায় বরাদ্দ করা হবে। এই প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফল সকল প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
প্রার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য এসএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে স্লট বুক করতে হবে, যেখানে তাঁরা শহর/রাজ্য, তারিখ এবং শিফট নির্বাচন করবেন। একবার বুক করা স্লট চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোনও পরিবর্তন হবে না। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে যাচাই কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় আবেদন বাতিল করা হতে পারে।
স্লাইডিং মেকানিজমের প্রক্রিয়া
এই প্রক্রিয়া FRTA (First Round of Tentative Allocation) দিয়ে শুরু হয়। এতে প্রার্থীদের তাঁদের যোগ্যতা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক পদ বরাদ্দ করা হয়। প্রথমে পরিচয় যাচাই করে দেখা হয়ে থাকে। যদি প্রার্থী এই প্রক্রিয়ায় উপস্থিত না হয়, তবে তাঁকে অনুপস্থিত বলে গণ্য করা হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল থেকে বাদ দেওয়া হয়।
ফিক্স বিকল্প: একবার ফিক্স নির্বাচন করার পরে বরাদ্দকৃত পদে কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়।
ফ্লোট বিকল্প: এই বিকল্পটি প্রার্থীর আপগ্রেড করার ইচ্ছাকে তুলে ধরে। যদি স্লাইডিং রাউন্ডের সময় মেধা এবং শূন্যপদের ভিত্তিতে প্রার্থীর উচ্চ অগ্রাধিকারের কোনও পদ উপলব্ধ হয়, তবে তাঁকে সেই পদ বরাদ্দ করা যেতে পারে।
বাধ্যতামূলক শর্ত: ফ্লোট বিকল্প নির্বাচনকারী প্রার্থীদের জন্য এটি মনে রাখা আবশ্যক যে যদি তাঁরা আপগ্রেড করা পোস্ট পান, তাহলে তাঁদের তা বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করতে হবে। যদি প্রার্থী আপগ্রেডেড পোস্ট যোগদান করতে ব্যর্থ হন, তবে তাঁর পুরনো এবং নতুন উভয় পোস্ট হারাবেন।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।