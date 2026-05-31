SSC CGL 2026: ১২,২৫৬ শূন্যপদে মেগা নিয়োগের আবেদন শুরু! জানুন টিয়ার-১ এক্সাম প্যা

SSC CGL 2026: স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) তরফে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। কোন বিষয়ে কত নম্বর থাকবে? নেগেটিভ মার্কিং কত হবে? পুরোটা দেখে নিন।
SSC CGL 2026: সরকারি চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এল বড় সুখবর। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের (এসএসসি) তরফে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অনলাইনে আবেদনের প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ এবং সংস্থায় গ্রুপ 'বি' এবং গ্রুপ 'সি' পদে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবারের বিজ্ঞপ্তির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল শূন্যপদের বিপুল সংখ্যা। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এবার মোট ১২,২৫৬টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। স্নাতক ডিগ্রিধারী যে কোনও যোগ্য প্রার্থী এই পদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ২২ জুন পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
SSC CGL 2026: টিয়ার-১ পরীক্ষার প্যাটার্ন
প্রধানত দুটি ধাপে হয়- টিয়ার-১ এবং টিয়ার-২। প্রথম ধাপ অর্থাৎ টিয়ার-১ পরীক্ষা হবে সম্পূর্ণ কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা। এই পরীক্ষা মূলত স্ক্রিনিং প্রকৃতির বা কোয়ালিফাইং মার্কসের হয়। এর নম্বর চূড়ান্ত মেরিট লিস্টে যোগ না হলেও টিয়ার-২ পরীক্ষায় বসার জন্য এটি পাস করা বাধ্যতামূলক।
কমিশনের নির্ধারিত পরীক্ষাবিধি অনুযায়ী, এসএসসি সিজিএলের টিয়ার-১ পরীক্ষায় মোট ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস (MCQ) প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান দু'নম্বর। অর্থাৎ মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার জন্য মোট ৬০ মিনিট (১ ঘণ্টা) সময় দেওয়া হবে।
বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের সংখ্যা ও মোট নম্বর
১) জেনারেল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (General Intelligence and Reasoning): ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫০ নম্বর।
২) সাধারণ জ্ঞান ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স (General Awareness): ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫০ নম্বর।
৩) কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড (Quantitative Aptitude): ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫০ নম্বর।
৪) ইংরেজি (English Comprehension): ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫০ নম্বর।
নেগেটিভ মার্কিং কত?
টিয়ার-১ পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য কড়া নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কেটে নেওয়া হবে। তাই উত্তর দেওয়ার সময় সঠিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
