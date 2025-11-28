Virat Rishabh at Dhoni s House: ধোনির রাঁচির বাড়িতে বিরাট, ঋষভরা! ‘গেট টু গেদার’র পর কোহলিকে হোটেল পৌঁছে দিলেন কে?
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের আগে ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, পন্থ এবং গায়কোয়াড়রা মহেন্দ্র সিং ধোনির সাথে এক ‘গেট টু গেদার’-এ যোগ দেন।
রবিবার জেএসসিএ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজের জন্য ভারত যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন রাঁচিতে এক পুনর্মিলন সবার নজর কেড়েছে। বৃহস্পতিবার ধোনির বাসভবনে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ এবং ঋতুরাজ গায়কোয়াড় সহ ভারতীয় খেলোয়াড়রা পৌঁছন। ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল এবং সিরিজের জন্য দলের প্রস্তুতিতে এক আবেগঘন স্তর যোগ করেছিল ।
ধোনির বাড়িতে কোহলির আগমনের পর থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। এদিকে, ভারতীয় ক্রিকেটেরহ দুই স্টার ক্রিকেটার ধোনি ও বিরাটের এই একযোগে একসঙ্গে আসার ঘটনা ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমী মহলেও কৌতূহলের শেষ নেই। দেখা যায়, সন্ধ্যা নামতেই ধোনির বাড়িতে বিরাট আসেন। পরে ঋষভ ও ঋতুরাজরাও আসেন। প্রসঙ্গত, আগামী রবিবার ৩০ নভেম্বর ২০২৫ এ রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচে খেলবেন ঋষভরা। ম্যাচে অধিনায়ক কে এল রাহুল। এর আগে, ইডেন ও গুয়াহাটির এসিপি স্টেডিয়ামে বাভুমা বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হন ঋষভরা। টেস্টে শুভমন গিলের কাঁধে চোট থাকায় তিনি ছিটকে যান দলের বাইরে। ফলত, অধিনায়কত্বের ভার যায় ঋষভের কাঁধে। এরপর রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঋষভ পন্থরা এবার একদিনের ম্যাচে খেলতে নামছেন।
এদিকে, রাঁচিতে বিরাট পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানবন্দরে ভক্তদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে আসেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ তিওয়ারি। এরপর রাঁচির ময়দানে বিরাট ও রোহিতকে দেখা যায় একসঙ্গে ব্যাটিং প্র্যাকটিস করতে। দুই সতীর্থের একযোগে ব্যাটিং প্র্যাকটিস অনেকেরই নজর কেড়েছে।
এদিকে, ধোনিকে দীর্ঘদিন ধরে পরামর্শদাতা ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচনা করেন পন্থ। পন্থের বোনের বিয়েতেও সপরিবারে ধোনি যোগ দেন। অন্যদিকে, গায়কোয়াড় - ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের সতীর্থ।ধোনির বাসভবনের বাইরে, ভিড় সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, প্রতিটি তারকা আসার সাথে সাথে উল্লাস দেখা গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। ফটো এবং ভিডিওগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে, এমন মুহুর্তগুলি ক্যাপচার হতে থাকে।