    Praful Hinge Unknown Facts: IPL-এ অভিষেক ওভারেই ৩ উইকেট নিয়ে ইতিহাস, বৈভব শিকারী অনামী পেসার শিরোনামে আসেন বাজে কারণে

    Praful Hinge Unknown Facts: আইপিএলের অভিষেক ওভারেই বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেল-সহ তিন ব্যাটারকে আউট করে ইতিহাস গড়লেন প্রফুল্ল হিঙ্গে। প্রথম বলেই আউট হয়ে যান রাজস্থান রয়্যালসের তারকা ব্যাটার। যিনি এবার আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন।

    Published on: Apr 13, 2026 10:20 PM IST
    By Ayan Das
    আইপিএলে প্রথম ওভারেই তিন উইকেটে নিয়ে ইতিহাস গড়লেন প্রফুল্ল হিঙ্গে। সোমবার হায়দরাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট করে দেন দুর্ধর্ষ ফর্মে থাকা বৈভব সূর্যবংশীকে। চতুর্থ বলে ধ্রুব জুরেলকে ড্রেসিংরুমে ফিরিয়ে দেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পেসার। যিনিও দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। আর তারপর প্রথম ওভারের শেষ বলে লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াসকে আউট করে ইতিহাস গড়ে ফেলেন ২৪ বছরের তরুণ পেসার। তবে সেখানেই থামেননি তিনি। নিজের দ্বিতীয় ওভারে আউট করে দেন রিয়ান পরাগকে। আপাতত তিন ওভারে ১৮ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছেন অনামী তরুণ পেসার।

    ইতিহাস গড়া প্রফুল্ল হিঙ্গের উচ্ছ্বাস। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    এই প্রফুল্ল হিঙ্গে আদতে কে?

    ১) প্রফুল্ল হিঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়। ঘরোয়া ক্রিকেটে বিদর্ভের হয়ে ভালো পারফরম্যান্সের সুবাদেই তিনি আইপিএলের নজরে আসেন। ৩০ লাখ টাকায় তাঁকে দলে নেয় সানরাইজার্স।

    ২) ২০২৪-২৫ মরশুমে রাজ্য দলের হয়ে অভিষেক হয় প্রফুল্লের। ১০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ২৭টি উইকেট নিয়েছেন। গড় ২৬.৬৬। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে খেলেছেন ছ'টি ম্যাচ। নিয়েছেন পাঁচটি উইকেট।

    ৩) ২০২২ সাল থেকে চেন্নাইয়ে এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে ট্রেনিং করছেন প্রফুল্ল। ২০২৪ সালে ১৫ দিনের শিবিরের জন্য গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে।

    আইপিএলে ইতিহাস প্রফুল্লের

    উল্লেখ্য, আইপিএলে কোনও ইনিংসের প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট নেওয়ার নজির আজকের আগে ৩২ বার হয়েছে। কিন্তু কখনও কোনও বোলার আইপিএল ইনিংসের প্রথম ওভারেই তিনটি উইকেট নিতে পারেননি। এর আগে সানরাইজার্সের হয়ে প্রথম ওভারেই জোড়া উইকেট নজির গড়েছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার। ২০২৪ সালের আইপিএলে রাজস্থানের জস বাটলার এবং সঞ্জু স্যামসনকে আউট করেছিলেন। আর আজ সেই দলের বিরুদ্ধেই ইতিহাস গড়লেন সানরাইজার্সে ভুবির উত্তরসূরি।

    শিরোনামে এসেছিলেন হতাশাজনক কারণে

    অথচ সেই স্বপ্নের অভিষেকের আগে প্রফুল্ল সম্পূর্ণ বাজে কারণে শিরোনামে এসেছিলেন দিনদুয়েক আগে। গত শনিবার পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে টসের সময় তাঁর নাম প্রথম একাদশে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সানরাইজার্স অধিনায়ক ইশান কিষান। কিন্তু পরে বল করতে দেখা যায় জয়দেব উনাদকাটকে।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

