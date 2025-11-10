142 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 227 మంది స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు.. విధుల్లోకి మరికొందరు!

ప్రజారోగ్య సంరక్షణను బలోపేతం చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 142 సెకండరీ స్థాయి ఆసుపత్రులలో 227 మంది స్పెషలిస్ట్ వైద్యులను నియమించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో నిపుణుల కొరతను గణనీయంగా తగ్గించేందుకు ఇటీవలే ఇన్-సర్వీస్ కోటా కింద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువులు పూర్తి చేసిన వైద్యులను ఈ నియామకాలకు ఎంపిక చేసినట్టుగా ఆరోగ్య మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.
డైరెక్టర్లు డాక్టర్ కెవిఎన్ చక్రధర్ బాబు(సెకండరీ హెల్త్), డాక్టర్ పద్మావతి (పబ్లిక్ హెల్త్) పోస్టుల గురించి మంత్రికి వివరించారు. ఈ పోస్టింగ్లలో గైనకాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్లో 35, జనరల్ సర్జరీలో 30, అనస్థీషియాలో 26, పీడియాట్రిక్స్లో 25, ఆర్థోపెడిక్స్లో 18, రేడియాలజీలో 17, ఆప్తాల్మాలజీలో 15, ఇఎన్టీలో తొమ్మిది ఉన్నాయి.
అవసరాన్ని బట్టి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, ఏరియా ఆసుపత్రులు, జిల్లా ఆసుపత్రులు, ఎంసీహెచ్ ఆసుపత్రులకు నిపుణులను నియమిస్తున్నారు. కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లకు 155 మంది స్పెషలిస్టులు, 155 మంది వైద్యులు 100 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో చేరనున్నారు, 60 మంది వైద్యులు 33 ఏరియా ఆసుపత్రులలో, 10 మంది ఏడు జిల్లా ఆసుపత్రులలో, ఇద్దరు ఎంసీహెచ్ ఆసుపత్రులలో నియమితులవుతారు.
రాష్ట్రంలోని 243 సెకండరీ ఆసుపత్రులలో 142 ఇప్పుడు స్పెషలిస్ట్ సేవలను కలిగి ఉన్నాయని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. గూడూరు ఏరియా ఆసుపత్రికి అత్యధికంగా నలుగురు స్పెషలిస్ట్లు కేటాయించినట్టుగా చెప్పారు. అనేక సీహెచ్సీలు, ఏరియా ఆసుపత్రులకు మూడు, మరికొన్నింటికి ఒకటి లేదా రెండు కేటాయించారు. 2022–23లో పీజీ కోర్సుల్లో చేరిన 257 మంది ఇన్-సర్వీస్ వైద్యులలో 227 మందిని ఇప్పుడు నియమించామని, మిగిలిన 30 మందిని సెకండరీ స్థాయిలో ఖాళీలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో డీఎంఈ ఆసుపత్రులలో ట్యూటర్లుగా నియమించామని అధికారులు తెలిపారు.
