    డైరెక్టర్లకు అతడో అవతార్.. మేమంతా కేవలం మనషులం.. కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి: అవతార్ 3పై సుకుమార్ రివ్యూ వైరల్

    డైరెక్టర్లకు అతడో అవతార్.. మేమంతా కేవలం మనషులమే: అవతార్ 3పై సుకుమార్ రివ్యూ

    Entertainment29 minutes ago
    స్టార్ మాలో దుమ్ము రేపిన కొత్త సీరియల్.. తొలి వారమే రికార్డు బ్రేకింగ్ టీఆర్పీ.. నేరుగా ఆరో స్థానానికి.. మీరు చూశారా?

    స్టార్ మాలో దుమ్ము రేపిన కొత్త సీరియల్.. తొలి వారమే రికార్డు బ్రేకింగ్ టీఆర్పీ..

    Entertainment1 hour ago
    దురంధర్ సినిమాలో ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌

    హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన దురంధర్-ప్ర‌పంచంలో మూడో సినిమా-బాక్సాఫీస్ బీభ‌త్సం

    Entertainment1 hour ago
    డెకాయిట్ టీజర్ రిలీజ్

    బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో క‌న్నెపిట్ట‌రో రీమిక్స్‌-అడివి శేష్‌, మృణాల్ యాక్షన్

    Entertainment2 hours ago
    అవతార్ 3 ట్విటర్ రివ్యూ- విజువల్ వండర్, బోరింగ్- అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్‌కు 2 రకాల టాక్- కొత్త విలన్‌తో యాక్షన్ అదుర్స్!

    అవతార్ 3 ట్విటర్ రివ్యూ- విజువల్ వండర్, బోరింగ్- కొత్త విలన్‌తో యాక్షన్ అదుర్స్!

    Entertainment2 hours ago
    ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు, తమిళం, మలయాళం స్పెషల్ రిలీజ్ లు

    ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సినిమాలు, సిరీస్‌లు-స్పెషల్ రిలీజ్‌లు

    Entertainment3 hours ago
    నేను సెట్‌లో ఉన్నప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఓల్డ్ గెటప్‌లో వచ్చి కలిశారు, అలా ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది.. బ్రహ్మానందం కామెంట్స్

    నేను సెట్‌లో ఉన్నప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఓల్డ్ గెటప్‌లో వచ్చి కలిశారు: బ్రహ్మానందం

    Entertainment3 hours ago
    నివేదా థామస్

    ఇంట‌ర్నెట్‌లో అస‌భ్యంగా ఫొటోలు- పిక్స్ పోస్టు చేసి ఫైర్‌ అయిన హీరోయిన్ నివేదా

    Entertainment4 hours ago
    శ్రద్ధా కపూర్ దురంధర్ రివ్యూ

    శ్రద్ధా కపూర్ దురంధర్ రివ్యూ-ఎమోషన్స్‌తో ఆడుకోవ‌ద్దంటూ డైరెక్ట‌ర్‌కు రిక్వెస్ట్

    Entertainment4 hours ago
    నాగ చైతన్య, శోభితా దంపతులతో నాగార్జున

    శోభితా ప్రెగ్నెంట్? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం.. నాగార్జున సమాధానమిదే!

    Entertainment5 hours ago
    మంచోడా? చెడ్డోడా? అనేది సరిగ్గా అర్థం కాదు, కోర్ట్ కంటే ముందే అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు.. బిగ్ బాస్ శివాజీ కామెంట్స్

    మంచోడా? చెడ్డోడా? అనేది అర్థం కాదు, కోర్ట్ కంటే ముందే అడ్వాన్స్: హీరో శివాజీ

    Entertainment5 hours ago
    హీరోయిన్ శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాకు బిగుసుకున్న ఉచ్చు- 60 కోట్ల ఫ్రాడ్ కేసులో అదనపు సెక్షన్- ఏడేళ్ల శిక్ష?

    శిల్పా శెట్టి, భర్త రాజ్ కుంద్రా 60 కోట్ల ఫ్రాడ్ కేసు- అదనపు సెక్షన్ చేర్పు

    Entertainment6 hours ago
    నిధి అగర్వాల్

    నిధి అగర్వాల్ కు షాకింగ్ అనుభవం-మీదకు ఎగబడిపోయిన ఫ్యాన్స్-అతి కష్టం మీద కార్లోకి

    Entertainment6 hours ago
    గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ డిసెంబర్ 18 ఎపిసోడ్‌

    గుండె నిండా గుడి గంటలు: సరోగసీతో పిల్లలను కంటానన్న శ్రుతి- మీనా శపథం ఆపిన బాలు

    Entertainment6 hours ago
    నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్

    నిన్ను కోరి: చంద్రపై కుట్ర- తాళి తీయ‌మ‌న్న కామాక్షి- జ‌గ‌దీశ్వ‌రి వార్నింగ్

    Entertainment7 hours ago
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ డిసెంబర్ 18 ఎపిసోడ్

    బ్రహ్మముడి: రాహుల్ రెండో విజయం- గాడిదపై రాజ్- మోడల్‌గా కావ్యతో నగల షూటింగ్

    Entertainment7 hours ago
    కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్

    కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్: తాత కావాలన్న శౌర్య- శ‌త్రువు వైరాతో జ్యోత్స్న కుట్ర

    Entertainment8 hours ago
    డిఫరెంట్ డార్క్ కామెడీ, నేను ఒక సాంగ్ రాసి పాడి కొరియోగ్రఫీ చేశాను.. జాతి రత్నాలు హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా కామెంట్స్

    డిఫరెంట్ డార్క్ కామెడీ, నేను సాంగ్ రాసి పాడి కొరియోగ్రఫీ చేశాను: ఫరియా అబ్దుల్లా

    Entertainment8 hours ago
    ఓటీటీలోకి రాజు వెడ్స్ రాంబాయి

    ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన విలేజ్ లవ్ స్టోరీ.. థియేటర్లో చూడని సీన్లతో స్ట్రీమింగ్

    Entertainment9 hours ago
    ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్

    ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్

    Entertainment18 hours ago
