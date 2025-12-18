Thu, Dec 18, 2025
New Delhi
19
o
C
డైరెక్టర్లకు అతడో అవతార్.. మేమంతా కేవలం మనషులమే: అవతార్ 3పై సుకుమార్ రివ్యూ
Entertainment
29 minutes ago
స్టార్ మాలో దుమ్ము రేపిన కొత్త సీరియల్.. తొలి వారమే రికార్డు బ్రేకింగ్ టీఆర్పీ..
Entertainment
1 hour ago
హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన దురంధర్-ప్రపంచంలో మూడో సినిమా-బాక్సాఫీస్ బీభత్సం
Entertainment
1 hour ago
బ్యాక్గ్రౌండ్లో కన్నెపిట్టరో రీమిక్స్-అడివి శేష్, మృణాల్ యాక్షన్
Entertainment
2 hours ago
అవతార్ 3 ట్విటర్ రివ్యూ- విజువల్ వండర్, బోరింగ్- కొత్త విలన్తో యాక్షన్ అదుర్స్!
Entertainment
2 hours ago
ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు, తమిళం, మలయాళం సినిమాలు, సిరీస్లు-స్పెషల్ రిలీజ్లు
Entertainment
3 hours ago
నేను సెట్లో ఉన్నప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఓల్డ్ గెటప్లో వచ్చి కలిశారు: బ్రహ్మానందం
Entertainment
3 hours ago
ఇంటర్నెట్లో అసభ్యంగా ఫొటోలు- పిక్స్ పోస్టు చేసి ఫైర్ అయిన హీరోయిన్ నివేదా
Entertainment
4 hours ago
శ్రద్ధా కపూర్ దురంధర్ రివ్యూ-ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవద్దంటూ డైరెక్టర్కు రిక్వెస్ట్
Entertainment
4 hours ago
శోభితా ప్రెగ్నెంట్? అక్కినేని వంశంలో మరో తరం.. నాగార్జున సమాధానమిదే!
Entertainment
5 hours ago
మంచోడా? చెడ్డోడా? అనేది అర్థం కాదు, కోర్ట్ కంటే ముందే అడ్వాన్స్: హీరో శివాజీ
Entertainment
5 hours ago
శిల్పా శెట్టి, భర్త రాజ్ కుంద్రా 60 కోట్ల ఫ్రాడ్ కేసు- అదనపు సెక్షన్ చేర్పు
Entertainment
6 hours ago
నిధి అగర్వాల్ కు షాకింగ్ అనుభవం-మీదకు ఎగబడిపోయిన ఫ్యాన్స్-అతి కష్టం మీద కార్లోకి
Entertainment
6 hours ago
గుండె నిండా గుడి గంటలు: సరోగసీతో పిల్లలను కంటానన్న శ్రుతి- మీనా శపథం ఆపిన బాలు
Entertainment
6 hours ago
నిన్ను కోరి: చంద్రపై కుట్ర- తాళి తీయమన్న కామాక్షి- జగదీశ్వరి వార్నింగ్
Entertainment
7 hours ago
బ్రహ్మముడి: రాహుల్ రెండో విజయం- గాడిదపై రాజ్- మోడల్గా కావ్యతో నగల షూటింగ్
Entertainment
7 hours ago
కార్తీక దీపం 2 టుడే ఎపిసోడ్: తాత కావాలన్న శౌర్య- శత్రువు వైరాతో జ్యోత్స్న కుట్ర
Entertainment
8 hours ago
డిఫరెంట్ డార్క్ కామెడీ, నేను సాంగ్ రాసి పాడి కొరియోగ్రఫీ చేశాను: ఫరియా అబ్దుల్లా
Entertainment
8 hours ago
ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన విలేజ్ లవ్ స్టోరీ.. థియేటర్లో చూడని సీన్లతో స్ట్రీమింగ్
Entertainment
9 hours ago
ది రాజా సాబ్ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ ‘సహన సహన’ రిలీజ్.. ప్రభాస్, నిధి మెలోడీ సాంగ్
Entertainment
18 hours ago
