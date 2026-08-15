SYG Release Date: సంక్రాంతికి కలుద్దామంటున్న మెగా హీరో- ఫైనల్లీ సంబరాల ఏటి గట్టు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- సాయి ధరమ్ తేజ్ లుక్
SYG Release Date: మెగా సుప్రీమ్ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ (సాయి దుర్గ తేజ్) నటిస్తున్న భారీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా ‘సంబరాల ఏటి గట్టు’ విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ మూవీ 2027 సంక్రాంతి రేసుకు సై అంటోంది. భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించారు.
SYG Release Date: సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ టాలీవుడ్లో అతిపెద్ద బాక్స్ ఆఫీస్ విండో. ఈ సీజన్లో విడుదలయ్యే సినిమాలకు యావరేజ్ టాక్ వచ్చినా భారీ వసూళ్లు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. 2027 సంక్రాంతి రేసులోకి మెగా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ దిగుతున్నాడు. అతని ‘సంబరాల ఏటి గట్టు’ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించేశారు.
సంబరాల ఏటి గట్టు రిలీజ్ డేట్
సాయి ధరమ్ తేజ్ హీరోగా చాలా కాలం నుంచి తెరకెక్కుతున్న మూవీ ‘సంబరాల ఏటి గట్టు’. ఎట్టకేలకు ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ప్రకటించారు. భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మెగా అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు. ఈ సినిమాను జనవరి 12, 2027న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
అదిరేలా లుక్
సంబరాల ఏటి గట్టు మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తూ హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో కత్తి పట్టుకుని, బట్టలపై రక్తంతో కనిపించాడు సాయి ధరమ్ తేజ్. భారీ యాక్షన్ సీన్ లో రౌడీలను చంపాలనే కోపంతో దూసుకెళ్తున్నట్లు కనిపించాడు.
జనవరి 12 అడ్వాంటేజ్
సంక్రాంతి పండుగ రోజులకు సరిగ్గా రెండు రోజుల ముందు (జనవరి 12న) రావడం ‘సంబరాల ఏటి గట్టు’ సినిమాకు అడ్వాంటేజీ కానుంది. ఈ సినిమాకు ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్స్తో పాటు వరుసగా 4-5 రోజుల పండుగ సెలవుల అడ్వాంటేజ్ దక్కనుంది.
మాస్ అండ్ రా కాన్సెప్ట్
‘విరూపాక్ష’ లాంటి హిట్ తర్వాత సాయి ధరమ్ తేజ్ నటిస్తున్న పీరియాడిక్ మాస్ అండ్ రా రస్టిక్ డ్రామా సంబరాల ఏటి గట్టు. ఆయన కెరీర్లోనే అత్యధిక బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతుండటంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ బజ్ పెరిగింది.
సంక్రాంతి బరిలో ఎప్పుడూ బడా హీరోల చిత్రాల మధ్య తీవ్ర పోటీ ఉంటుంది. జనవరి 12నే 'సంబరాల ఏటి గట్టు' రావడంతో నైజాం, సీడెడ్, ఆంధ్రా ప్రాంతాల్లో థియేటర్ల కేటాయింపు కీలకం కానుంది.
సంక్రాంతి రేసు
2027 సంక్రాంతి పోరుకు ఇప్పటి నుంచే సినిమాలు రెడీ అవుతున్నాయి. శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘జార్జ్ క్రిష్’ మూవీ జనవరి 14న రిలీజ్ కానుంది. ఇక వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ తో అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న మల్టీ స్టారర్ కూడా సంక్రాంతికే రానుంది. మరోవైపు నాగార్జున, నాగ చైతన్య కాంబో మూవీ కూడా సంక్రాంతికే వస్తుందని అన్నారు.
ఇక బాబీ దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా కూడా సంక్రాంతి రిలీజ్ ను టార్గెట్ చేసిందని టాక్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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