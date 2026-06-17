Sharwanand: మళ్లీ సంక్రాంతి బరిలో శర్వానంద్.. శ్రీను వైట్ల డైరెక్షన్లో మూవీ.. జూబ్లీహిల్స్లో కొత్త ఆఫీస్
Sharwanand: టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఒక సరికొత్త క్రేజీ కాంబినేషన్ అధికారికంగా పట్టాలెక్కింది. వినోదాత్మక చిత్రాల స్పెషలిస్ట్ శ్రీను వైట్ల డైరెక్షన్ లో ఛార్మింగ్ స్టార్ శర్వానంద్ ఒక భారీ అవుట్ అండ్ అవుట్ హిలేరియస్ ఎంటర్టైనర్ చేయబోతున్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికే మూవీ రానుంది.
Sharwanand: టాలీవుడ్ లో మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉన్న యంగ్ హీరోల్లో శర్వానంద్ ముందు వరుసలో ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఆయన డైరెక్టర్ సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో వస్తున్న పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'భోగి' (Bhogi) షూటింగ్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.
ఈ సినిమా చివరి దశకు చేరుకుంది. దీని తర్వాత శర్వానంద్ వెంటనే శ్రీను వైట్ల ప్రాజెక్ట్ ను పట్టాలెక్కించబోతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది.
Office Launched in Jubilee Hills | జూబ్లీహిల్స్ లో పూజా కార్యక్రమాలు
ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేయడానికి చిత్ర యూనిట్ జూబ్లీహిల్స్ లో ఒక సరికొత్త ఆఫీస్ ను ఓపెన్ చేసింది. బుధవారం (జూన్ 17) ఈ ఆఫీస్ లో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
నిజానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ను మొదట మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సంస్థ నిర్మించాల్సి ఉంది. కానీ కొన్ని అనుకోని కారణాల వల్ల వారు ఈ చిత్రం నుండి తప్పుకోగా.. ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతను మరో ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సుంకర తీసుకున్నారు. ఇటీవలే శర్వానంద్ - అనిల్ సుంకర కాంబోలో వచ్చిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ సంక్రాంతి బరిలో నిలిచి బ్లాక్బస్టర్ హిట్ సాధించింది. ఆ సెంటిమెంట్ తోనే ఇప్పుడు శ్రీను వైట్ల సినిమాను కూడా అనిల్ సుంకర నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చారు.
Target Sankranthi 2027 | మళ్లీ సంక్రాంతి రేసుపైనే శర్వా కన్ను
'ఎక్స్ప్రెస్ రాజా', 'శతమానం భవతి', 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' చిత్రాలతో సంక్రాంతి సీజన్ లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర హ్యాట్రిక్ బ్లాక్బస్టర్స్ కొట్టిన రికార్డ్ శర్వానంద్ కు ఉంది. పండుగ సీజన్ కు శర్వానంద్ మార్క్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.
అందుకే శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో రాబోతున్న ఈ సరికొత్త వినూత్న చిత్రాన్ని కూడా వచ్చే సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని మేకర్స్ గట్టిగా ప్లాన్ చేశారు. దీనికి తగ్గట్టుగానే షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ను చకచకా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో శర్వానంద్ సరసన నటించే హీరోయిన్ విషయంలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వినపడుతోంది. రీసెంట్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ వసూళ్లతో అదరగొట్టిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'బ్లాస్ట్' ఫేమ్ యంగ్ బ్యూటీ ప్రీతి ముకుందన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఫీమేల్ లీడ్ గా నటించబోతున్నట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
'ఆనందం', 'వెంకీ', 'ఢీ', 'రెడీ', 'దూకుడు' లాంటి కల్ట్ కామెడీ చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్వించిన శ్రీను వైట్ల.. చాలా గ్యాప్ తర్వాత తన మార్క్ వింటేజ్ కన్ఫ్యూజన్ కామెడీతో స్ట్రాంగ్ కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నారు. శర్వానంద్ మార్క్ టైమింగ్ కు శ్రీను వైట్ల మార్క్ హ్యూమర్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర నవ్వుల జాతర ఖాయం. అనిల్ సుంకర నిర్మాణంలో వస్తుండటం, సంక్రాంతి రిలీజ్ లాక్ చేయడం ఈ సినిమా బిజినెస్ రేంజ్ ను పెంచేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More