Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57.. అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​

    News15 minutes ago
    H-1B వీసా ఇంటర్వ్యూలు 2027 వరకు వాయిదా.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు షాక్

    H-1B వీసా ఇంటర్వ్యూలు 2027 వరకు వాయిదా.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు షాక్

    News21 minutes ago
    టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్

    టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్

    News32 minutes ago
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​

    కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్ ఎస్​యూవీ​ నచ్చిందా? బుకింగ్స్​, డెలివరీ వివరాలు..

    News1 hour ago
    భారత్- ఈయూ చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం

    భారత్- ఈయూ చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం- 10 ముఖ్యాంశాలు..

    News3 hours ago
    స్కోడా కుషాక్​ బేస్​ వేరియంట్​..

    అదరగొట్టిన Skoda Kushaq-​ బేస్​ వేరియంట్​లోనే సన్​రూఫ్​, ఆటోమేటిక్​ గేర్​బాక్స్

    News3 hours ago
    విదేశీ చదువులకు ఆస్తితో పనిలేదు, టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. రూ. 1.8 కోట్ల వరకు లోన్

    విదేశీ చదువులకు ఆస్తితో పనిలేదు, టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. రూ. 1.8 కోట్ల వరకు లోన్

    News4 hours ago
    యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​..

    కొత్త Apple AirTag లాంచ్​- ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంత?

    News5 hours ago
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    జనవరి 27 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​ - నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

    News6 hours ago
    నేడు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు సమ్మె

    Bank strike : నేడు బ్యాంకు సమ్మె- దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్​ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం

    News6 hours ago
    సీఐఎస్​సీఈ పరీక్షల అప్డేట్స్​..

    త్వరలోనే ఐసీఎస్‌ఈ క్లాస్​ 10, ఐఎస్​ఈ క్లాస్​ 12 పరీక్షల అడ్మిట్​ కార్డులు..

    News7 hours ago
    టాటా సియెర్రా వర్సెస్​ రెనాల్ట్​ డస్టర్​..

    Renault Duster vs Tata Sierra : రెండు కొత్త ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీలు- ఏది బెస్ట్​?

    News8 hours ago
    భారత నావికాదళంలో ఉద్యోగ అవకాశం..

    భారత నావికాదళంలో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్​మెంట్​- పూర్తి వివరాలు..

    News8 hours ago
    మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో గ్రాండ్ లాంచ్

    మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో గ్రాండ్ లాంచ్

    News17 hours ago
    ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలికి స్వాగతం పలుకుతున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

    భారత్-ఈయూ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు: త్వరలోనే సంతకాలు

    News18 hours ago
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    కర్రెగుట్టల్లో ఐఈడీలు అమర్చిన మావోయిస్టులు.. వరుసగా పేలుళ్లు.. భద్రతా సిబ్బంది..

    Telangana21 hours ago
    కియా సోనెట్​ ఎస్​యూవీ..

    కియా సోనెట్​ @5లక్షల సేల్స్​- ఎందుకు ఇది భారతీయుల ఫేవరెట్​ ఎస్​యూవీ?

    News22 hours ago
    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి

    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి

    News22 hours ago
    గంగోత్రిలో అన్యమతస్థుల ప్రవేశంపై నిషేధం.. అదే దారిలో మిగిలిన ఆలయాలు

    గంగోత్రిలో అన్యమతస్థుల ప్రవేశంపై నిషేధం.. అదే దారిలో మిగిలిన ఆలయాలు

    News23 hours ago
    రాకెట్ లా దూసుకెళుతున్న బంగారం ధరలు

    తొలిసారి $5,000 మార్కును దాటిన బంగారం ధర.. వెండి కూడా సెంచరీ కొట్టింది

    News23 hours ago
    దిగిరానున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు..

    110శాతం సుంకాలు.. 10శాతానికి- దేశంలో భారీగా తగ్గనున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు!

    News1 day ago
    కర్తవ్య పథ్​లో ఆపరేషన్​ సిందూర్​ శకటం..

    Republic Day Parade : కర్తవ్య పథ్‌లో 'ఆపరేషన్ సిందూర్' గర్జన..

    News1 day ago
    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    142 కి.మీ రేంజ్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర రూ. 1లక్ష కన్నా తక్కువే..

    News1 day ago
    మన జీవితంలో చాయ్ ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది.. చాయ్ వాలా సినిమాపై సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్ కామెంట్స్

    మన జీవితంలో చాయ్ ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది.. చాయ్ వాలా సినిమాపై సీపీ సజ్జనార్

    Entertainment1 day ago
    కర్తవ్య పథ్​లో భారత సైన్యం..

    Republic day 2026 : దిల్లీలో రిపబ్లిక్​ డే పరేడ్​- శుభాన్షుకు అశోక చక్ర..

    News1 day ago
    8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్​మెంట్​ ఫ్యాక్టర్​ ఎంత ఉండాలి?

    8th Pay Commission : ఫిట్​మెంట్​ ఫ్యాక్టర్​ ఎంత ఉండాలి? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ ఇది

    News1 day ago
    కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ

    కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీకి ‘విశిష్ట సేవా మెడల్’- వీరవనితకు అరుదైన గౌరవం..

    News1 day ago
    45మంది 'అన్​-సంగ్​ హీరోస్​'కి పద్మ పురస్కారం..

    బస్సు కండక్టర్​ నుంచి రైతు వరకు.. 45మంది 'అన్​-సంగ్​ హీరోస్​'కి పద్మ పురస్కారం

    News1 day ago
    స్టాక్​ మార్కెట్​లకు ఈరోజు సెలవు ఉందా? లేదా?

    నేడే 77వ రిపబ్లిక్​ డే- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు ఉందా? లేదా?

    News1 day ago
    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ57.. అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​

    News15 minutes ago

    H-1B వీసా ఇంటర్వ్యూలు 2027 వరకు వాయిదా.. సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు షాక్

    News21 minutes ago
    టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్

    టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్

    News32 minutes ago
    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​

    కొత్త రెనాల్ట్​ డస్టర్ ఎస్​యూవీ​ నచ్చిందా? బుకింగ్స్​, డెలివరీ వివరాలు..

    News1 hour ago
    భారత్- ఈయూ చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం

    భారత్- ఈయూ చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం- 10 ముఖ్యాంశాలు..

    News3 hours ago
    స్కోడా కుషాక్​ బేస్​ వేరియంట్​..

    అదరగొట్టిన Skoda Kushaq-​ బేస్​ వేరియంట్​లోనే సన్​రూఫ్​, ఆటోమేటిక్​ గేర్​బాక్స్

    News3 hours ago
    విదేశీ చదువులకు ఆస్తితో పనిలేదు, టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. రూ. 1.8 కోట్ల వరకు లోన్

    విదేశీ చదువులకు ఆస్తితో పనిలేదు, టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. రూ. 1.8 కోట్ల వరకు లోన్

    News4 hours ago
    యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​..

    కొత్త Apple AirTag లాంచ్​- ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంత?

    News5 hours ago
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    జనవరి 27 : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​ - నేటి స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ ఇదే..

    News6 hours ago
    సీఐఎస్​సీఈ పరీక్షల అప్డేట్స్​..

    త్వరలోనే ఐసీఎస్‌ఈ క్లాస్​ 10, ఐఎస్​ఈ క్లాస్​ 12 పరీక్షల అడ్మిట్​ కార్డులు..

    7 hours ago
    టాటా సియెర్రా వర్సెస్​ రెనాల్ట్​ డస్టర్​..

    Renault Duster vs Tata Sierra : రెండు కొత్త ఫ్యామిలీ ఎస్​యూవీలు- ఏది బెస్ట్​?

    8 hours ago
    భారత నావికాదళంలో ఉద్యోగ అవకాశం..

    భారత నావికాదళంలో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్​మెంట్​- పూర్తి వివరాలు..

    8 hours ago
    మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో గ్రాండ్ లాంచ్

    మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌తో గ్రాండ్ లాంచ్

    17 hours ago
    ఈయూ కమిషన్ అధ్యక్షురాలికి స్వాగతం పలుకుతున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ

    భారత్-ఈయూ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు: త్వరలోనే సంతకాలు

    18 hours ago
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    కర్రెగుట్టల్లో ఐఈడీలు అమర్చిన మావోయిస్టులు.. వరుసగా పేలుళ్లు.. భద్రతా సిబ్బంది..

    21 hours ago
    కియా సోనెట్​ ఎస్​యూవీ..

    కియా సోనెట్​ @5లక్షల సేల్స్​- ఎందుకు ఇది భారతీయుల ఫేవరెట్​ ఎస్​యూవీ?

    22 hours ago
    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి

    ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి

    22 hours ago
    గంగోత్రిలో అన్యమతస్థుల ప్రవేశంపై నిషేధం.. అదే దారిలో మిగిలిన ఆలయాలు

    గంగోత్రిలో అన్యమతస్థుల ప్రవేశంపై నిషేధం.. అదే దారిలో మిగిలిన ఆలయాలు

    23 hours ago
    రాకెట్ లా దూసుకెళుతున్న బంగారం ధరలు

    తొలిసారి $5,000 మార్కును దాటిన బంగారం ధర.. వెండి కూడా సెంచరీ కొట్టింది

    23 hours ago
    దిగిరానున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు..

    110శాతం సుంకాలు.. 10శాతానికి- దేశంలో భారీగా తగ్గనున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు!

    1 day ago
    కర్తవ్య పథ్​లో ఆపరేషన్​ సిందూర్​ శకటం..

    Republic Day Parade : కర్తవ్య పథ్‌లో 'ఆపరేషన్ సిందూర్' గర్జన..

    1 day ago
    యాంపియర్​ మాగ్నస్​ గ్రాండ్​ మ్యాక్స్ ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​..

    142 కి.మీ రేంజ్​తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్​ స్కూటర్​- ధర రూ. 1లక్ష కన్నా తక్కువే..

    1 day ago
    మన జీవితంలో చాయ్ ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది.. చాయ్ వాలా సినిమాపై సిటీ కమిషనర్ సజ్జనార్ కామెంట్స్

    మన జీవితంలో చాయ్ ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది.. చాయ్ వాలా సినిమాపై సీపీ సజ్జనార్

    1 day ago
    కర్తవ్య పథ్​లో భారత సైన్యం..

    Republic day 2026 : దిల్లీలో రిపబ్లిక్​ డే పరేడ్​- శుభాన్షుకు అశోక చక్ర..

    1 day ago
    8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్​మెంట్​ ఫ్యాక్టర్​ ఎంత ఉండాలి?

    8th Pay Commission : ఫిట్​మెంట్​ ఫ్యాక్టర్​ ఎంత ఉండాలి? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ ఇది

    1 day ago
    కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీ

    కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీకి ‘విశిష్ట సేవా మెడల్’- వీరవనితకు అరుదైన గౌరవం..

    1 day ago
    45మంది 'అన్​-సంగ్​ హీరోస్​'కి పద్మ పురస్కారం..

    బస్సు కండక్టర్​ నుంచి రైతు వరకు.. 45మంది 'అన్​-సంగ్​ హీరోస్​'కి పద్మ పురస్కారం

    1 day ago
    స్టాక్​ మార్కెట్​లకు ఈరోజు సెలవు ఉందా? లేదా?

    నేడే 77వ రిపబ్లిక్​ డే- స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు ఉందా? లేదా?

    1 day ago
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes