Tue, Jan 27, 2026
New Delhi
16
o
C
HT న్యూస్లెటర్స్
నేటి వాతావరణం
శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ57.. అదిరిపోయే డిజైన్, స్లిమ్ బాడీతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్
News
15 minutes ago
H-1B వీసా ఇంటర్వ్యూలు 2027 వరకు వాయిదా.. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు షాక్
News
21 minutes ago
టాటా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లాభాల్లో 38% వృద్ధి.. ఉప్పు, పప్పు, టీ బిజినెస్ భేష్
News
32 minutes ago
కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ ఎస్యూవీ నచ్చిందా? బుకింగ్స్, డెలివరీ వివరాలు..
News
1 hour ago
భారత్- ఈయూ చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందం- 10 ముఖ్యాంశాలు..
News
3 hours ago
అదరగొట్టిన Skoda Kushaq- బేస్ వేరియంట్లోనే సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్
News
3 hours ago
విదేశీ చదువులకు ఆస్తితో పనిలేదు, టాలెంట్ ఉంటే చాలు.. రూ. 1.8 కోట్ల వరకు లోన్
News
4 hours ago
కొత్త Apple AirTag లాంచ్- ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంత?
News
5 hours ago
జనవరి 27 : ట్రేడర్స్ అలర్ట్ - నేటి స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ ఇదే..
News
6 hours ago
Bank strike : నేడు బ్యాంకు సమ్మె- దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం
News
6 hours ago
త్వరలోనే ఐసీఎస్ఈ క్లాస్ 10, ఐఎస్ఈ క్లాస్ 12 పరీక్షల అడ్మిట్ కార్డులు..
News
7 hours ago
Renault Duster vs Tata Sierra : రెండు కొత్త ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీలు- ఏది బెస్ట్?
News
8 hours ago
భారత నావికాదళంలో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్- పూర్తి వివరాలు..
News
8 hours ago
మార్కెట్లోకి కొత్త డస్టర్: అదిరిపోయే ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో గ్రాండ్ లాంచ్
News
17 hours ago
భారత్-ఈయూ చారిత్రాత్మక వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు: త్వరలోనే సంతకాలు
News
18 hours ago
కర్రెగుట్టల్లో ఐఈడీలు అమర్చిన మావోయిస్టులు.. వరుసగా పేలుళ్లు.. భద్రతా సిబ్బంది..
Telangana
21 hours ago
కియా సోనెట్ @5లక్షల సేల్స్- ఎందుకు ఇది భారతీయుల ఫేవరెట్ ఎస్యూవీ?
News
22 hours ago
ఆటోమేటిక్ గేర్ కార్లు: AMT, CVT, DCT.. వీటిలో ఏది బెస్ట్? కొనేముందు తెలుసుకోండి
News
22 hours ago
గంగోత్రిలో అన్యమతస్థుల ప్రవేశంపై నిషేధం.. అదే దారిలో మిగిలిన ఆలయాలు
News
23 hours ago
తొలిసారి $5,000 మార్కును దాటిన బంగారం ధర.. వెండి కూడా సెంచరీ కొట్టింది
News
23 hours ago
110శాతం సుంకాలు.. 10శాతానికి- దేశంలో భారీగా తగ్గనున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు!
News
1 day ago
Republic Day Parade : కర్తవ్య పథ్లో 'ఆపరేషన్ సిందూర్' గర్జన..
News
1 day ago
142 కి.మీ రేంజ్తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ధర రూ. 1లక్ష కన్నా తక్కువే..
News
1 day ago
మన జీవితంలో చాయ్ ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా మారింది.. చాయ్ వాలా సినిమాపై సీపీ సజ్జనార్
Entertainment
1 day ago
Republic day 2026 : దిల్లీలో రిపబ్లిక్ డే పరేడ్- శుభాన్షుకు అశోక చక్ర..
News
1 day ago
8th Pay Commission : ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి? ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ ఇది
News
1 day ago
కల్నల్ సోఫియా ఖురేషీకి ‘విశిష్ట సేవా మెడల్’- వీరవనితకు అరుదైన గౌరవం..
News
1 day ago
బస్సు కండక్టర్ నుంచి రైతు వరకు.. 45మంది 'అన్-సంగ్ హీరోస్'కి పద్మ పురస్కారం
News
1 day ago
నేడే 77వ రిపబ్లిక్ డే- స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ఉందా? లేదా?
News
1 day ago
