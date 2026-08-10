షిప్రాకెట్ ఐపీఓ ధమాకా: గ్రే మార్కెట్లో 25%కి పైగా లిస్టింగ్ లాభాల సంకేతాలు
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫారమ్ 'షిప్రాకెట్' (Shiprocket) తన రూ. 1,617 కోట్ల ఐపీఓ (IPO)ను ఆగస్టు 12న ప్రారంభించనుంది. ఆర్హెచ్పీ (RHP) వివరాల ప్రకారం ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ. 92 నుంచి రూ. 97గా నిర్ణయించగా, గ్రే మార్కెట్లో ఈ షేర్లు 27 శాతానికి పైగా ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాలకు లాజిస్టిక్స్, చెకౌట్, పేమెంట్స్ సేవలు అందించే షిప్రాకెట్ పబ్లిక్ ఇష్యూకి సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 12న (బుధవారం) ప్రారంభమయ్యే ఈ ఐపీఓ ఆగస్టు 14 (శుక్రవారం) వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది.
మొత్తం రూ. 1,617.48 కోట్ల నిధుల సమీకరణే లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ ఐపీఓలో రూ. 885.50 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్లను (Fresh Issue) జారీ చేయనుండగా, రూ. 731.98 కోట్ల విలువైన షేర్లను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు కనీసం ఒక లాట్ (154 షేర్లు - రూ. 14,938) నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆగస్టు 17న షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) జరగనుండగా, ఆగస్టు 19న బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.
గ్రే మార్కెట్లో రూ. 26 ప్రీమియం
షిప్రాకెట్ షేర్లకు గ్రే మార్కెట్లో మంచి గిరాకీ కనిపిస్తోంది. సోమవారం మధ్యాహ్నానికి షేరుపై రూ. 26 గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) నమోదైంది. అంటే అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ. 97తో పోలిస్తే, దాదాపు 27 శాతం ప్రీమియంతో రూ. 123 వద్ద షేర్లు లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఆర్హెచ్పీ (RHP) ద్వారా తెలిసిన 5 కీలక అంశాలు
1. ఐపీఓ వివరాలు & వాటాల విక్రయం:
ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ ప్రమోటర్లు సాహిల్ గోయల్, గౌతమ్ కపూర్, విశేష్ ఖురానాలతో పాటు ట్రైబ్ క్యాపిటల్, మూరే స్ట్రాటజిక్ వెంచర్స్, ఎజిలిటీ ఇంటర్నేషనల్, 500 స్టార్టప్స్ వంటి ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్లు తమ వాటాలను ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ద్వారా విక్రయిస్తున్నారు.
2. లీడ్ మేనేజర్లు & రిజిస్ట్రార్:
ఈ ఐపీఓకు యాక్సిస్ క్యాపిటల్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా (BofA) సెక్యూరిటీస్ ఇండియా, జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్, కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్ బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తుండగా, కెఫిన్ టెక్నాలజీస్ (KFin Technologies) రిజిస్ట్రార్గా సేవలందిస్తోంది.
3. నిధుల వినియోగం (Objects of the Issue):
ఫ్రెష్ ఇష్యూ ద్వారా సేకరించే రూ. 885.50 కోట్లను మార్కెటింగ్ కార్యక్రమాలు, టెక్నాలజీ మౌలిక వసతుల విస్తరణ, రూ. 210 కోట్ల అప్పుల చెల్లింపులు, భవిష్యత్తులో వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్లు (Acquisitions), సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం వినియోగించనున్నారు.
4. కంపెనీ నాయకత్వం:
షిప్రాకెట్ నిర్వహణను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ సాహిల్ గోయల్ (42), ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సీఓఓ గౌతమ్ కపూర్ (42) లీడ్ చేస్తున్నారు. కంపెనీ బోర్డులో మొత్తం ఏడుగురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు.
5. వ్యాపార నమూనా (Business Model):
షిప్రాకెట్ అనేది భారతదేశంలోని ఎంఎస్ఎంఈ (MSME)లు, పెద్ద రీటైలర్లు సులభంగా ఆన్లైన్ వర్తకం చేయడానికి ఉపయోగపడే ఎండ్-టు-ఎండ్, ఏపీఐ (API) ఆధారిత టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫారమ్. లాజిస్టిక్స్, ఆర్డర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్, పేమెంట్లు, అంతర్జాతీయ రవాణా వంటి సేవలను ఈ సంస్థ అందిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More