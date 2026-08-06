Milky Mist IPO: మిల్కీ మిస్ట్ ఐపీఓ రూ. 133-140గా ధరల శ్రేణి ఖరారు.. కీలక వివరాలివే
Milky Mist IPO: ప్రముఖ డెయిరీ ఉత్పత్తుల సంస్థ 'మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ లిమిటెడ్' (Milky Mist Dairy Food Limited) ఐపీఓ (IPO) ధరల శ్రేణిని ప్రకటించింది. రూ. 1,553 కోట్ల విలువైన ఈ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం ఆగస్టు 11న ప్రారంభమై ఆగస్టు 13న ముగుస్తుంది.
భారతీయ డెయిరీ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ 'మిల్కీ మిస్ట్ డెయిరీ ఫుడ్ లిమిటెడ్' తమ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ధరల శ్రేణిని రూ. 2 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 133 నుంచి రూ. 140గా నిర్ణయించింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 1,553 కోట్లు సమీకరించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మొదట జులై 2025లో దాఖలు చేసిన డ్రాఫ్ట్ ప్రాస్పెక్టస్ (DRHP) లో రూ. 2,035 కోట్లు సమీకరించాలని భావించినప్పటికీ, ఇటీవల రూ. 357 కోట్ల విలువైన ప్రీ-ఐపీఓ (Pre-IPO) ఫండ్ రైజింగ్ తర్వాత ఐపీఓ పరిమాణాన్ని రూ. 1,553 కోట్లకు తగ్గించారు. ప్రీ-ఐపీఓలో టెమాసెక్ హోల్డింగ్స్ అనుబంధ సంస్థ 'జాంగ్సాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్' వంటి సంస్థలు భాగస్వామ్యమయ్యాయి. ప్రీ-ఐపీఓ తర్వాత కంపెనీ ప్రమోటర్ల వాటా 93 శాతంగా ఉండగా, మిగిలిన 7 శాతం వాటా పబ్లిక్ ఇన్వెస్టర్ల వద్ద ఉంది.
ఐపీఓ కేటాయింపులు, లాట్ సైజు
లాట్ సైజు: కనీసం 107 షేర్లు లేదా దాని గుణకాలలో (Multiples) దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
రిజర్వేషన్ల వివరాలు:
- అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లు (QIB): గరిష్టంగా 50%
- చిన్న ఇన్వెస్టర్లు (Retail Investors): కనిష్టంగా 35%
- సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్లు (NII): కనిష్టంగా 15%
కీలకమైన తేదీలు (Important Dates)
- యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు కేటాయింపు: ఆగస్టు 10
- ఐపీఓ ప్రారంభ తేదీ: ఆగస్టు 11
- ఐపీఓ ముగింపు తేదీ: ఆగస్టు 13
- షేర్ల కేటాయింపు (Basis of Allotment): ఆగస్టు 14
- రిఫండ్స్, డిమాట్ ఖాతాలో షేర్ల జమ: ఆగస్టు 17
- లిస్టింగ్ తేదీ (BSE & NSE): ఆగస్టు 18
నిధుల వినియోగం & బుక్ రన్నింగ్ మేనేజర్లు
తాజా ఇష్యూ ద్వారా వచ్చే రూ. 496.8 కోట్లను మే 2026 నాటికి ఉన్న రూ. 1,390.7 కోట్ల రుణాలను చెల్లించడానికి కంపెనీ వినియోగిస్తుంది. తమిళనాడులోని పెరుందురై ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ విస్తరణ, ఆధునీకరణకు రూ. 469.2 కోట్లు కేటాయించగా, వీజీ కూలర్లు, ఐస్క్రీమ్ ఫ్రీజర్లు, చాక్లెట్ కూలర్ల ఏర్పాటుకు రూ. 155.3 కోట్లు వెచ్చించనున్నారు.
జేఎమ్ ఫైనాన్షియల్, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, ఐఐఎఫ్ఎల్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్ సంస్థలు ఈ ఇష్యూకు బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More