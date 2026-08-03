Technocraft Ventures IPO: టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ ఐపీఓ.. ప్రైస్ బ్యాండ్ రూ.200-212 ఖరారు
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ అయిన టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ఇష్యూకి (IPO) సిద్ధమైంది. ఆగస్టు 7న ప్రారంభమయ్యే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో షేరు ధర శ్రేణిని రూ.200 నుంచి రూ.212గా నిర్ణయించారు. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ రూ.251.88 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దేశీయ ప్రైమరీ మార్కెట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ఇష్యూకి (IPO) రావడానికి సిద్ధమైంది. కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్ల ధరల శ్రేణిని (Price Band) ప్రకటించారు. ఈ ఐపీఓ సబ్స్క్రిప్షన్లు ఆగస్టు 7 శుక్రవారం ప్రారంభమై, ఆగస్టు 11 మంగళవారం రోజున ముగుస్తాయి.
ఐపీఓ వివరాలు, ప్రైస్ బ్యాండ్
రూ.10 ముఖ విలువ కలిగిన ప్రతి ఈక్విటీ షేరు ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ.200 నుంచి రూ.212గా ఖరారు చేశారు. ప్రధాన ఇన్వెస్టర్ల (Anchor Investors) బిడ్డింగ్ ఆగస్టు 6న ప్రారంభమవుతుంది.
కోటా కేటాయింపు: క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్లకు (QIB) గరిష్ఠంగా 50 శాతం, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లకు (NII) కనీసం 15 శాతం, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు కనీసం 35 శాతం కోటాను కేటాయించారు.
లాట్ సైజ్: రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 70 షేర్లు (ఒక లాట్) లేదా దానికి రెట్టింపు సంఖ్యలో బిడ్ దాఖలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక లాట్ దరఖాస్తుకు కనీసం రూ.14,840 అవసరమవుతాయి.
కీలక తేదీలు.. నిధుల వినియోగం
ఐపీఓ షేర్ల కేటాయింపు (Allotment) ప్రక్రియ ఆగస్టు 12న పూర్తవుతుంది. కేటాయింపు రానివారికి ఆగస్టు 13న రీఫండ్లు పంపడంతో పాటు, ఎంపికైన వారి డీమాట్ ఖాతాల్లో షేర్లను క్రెడిట్ చేస్తారు. ఆగస్టు 14 శుక్రవారం నాడు బిఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE) లలో షేర్లు లిస్ట్ కానున్నాయి.
ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ద్వారా కంపెనీ మొత్తం 1.18 కోట్ల షేర్లతో దాదాపు రూ.251.88 కోట్లు సేకరించనుంది. ఇందులో రూ.201.51 కోట్ల విలువైన నూతన షేర్లు (95.05 లక్షల షేర్లు), రూ.50.37 కోట్ల విలువైన ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (23.76 లక్షల షేర్లు) ఉన్నాయి. OFS ద్వారా ప్రమోటర్ భాగస్వామ్య సంస్థ అయిన కార్తికేయ కన్స్ట్రక్షన్స్ తమ షేర్లను విక్రయిస్తోంది.
కొత్త షేర్ల ద్వారా వచ్చే నిధుల్లో రూ.150 కోట్లను వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు కేటాయిస్తారు. ఖంబాటా సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ ఈ ఐపీఓకి బుక్ రన్నింగ్ లీడ్ మేనేజర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
కంపెనీ ప్రొఫైల్, ఆర్థిక బలం
ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ టర్న్కీ ఇంజినీరింగ్, ప్రోక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) ప్రాజెక్టులను చేపట్టడంలో టెక్నోక్రాఫ్ట్ వెంచర్స్ ముందంజలో ఉంది. ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లలో వాటర్ డ్రైనేజ్, రోడ్లు, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగాలలో సంస్థ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.
జులై 15, 2026 నాటికి కంపెనీ చేతిలో రూ.1,320.7 కోట్ల విలువైన ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. ఆర్థిక పనితీరు విషయానికి వస్తే, FY26 లో కంపెనీ రూ.43.3 కోట్ల నికర లాభాన్ని సాధించి 53.6 శాతం వృద్ధిని కనబరిచింది. నిర్వహణ ఆదాయం 23.4 శాతం పెరిగి రూ. 345 కోట్లకు చేరింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More