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    బంగారం ధరలు టేకాఫ్ అయ్యాయి… ఆగేది ఎక్కడో?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి పరుగులు పెడుతోంది. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, ఔన్సు బంగారం ధర రెండు నెలల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 4,400 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లపై ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనుందోనన్న ఉత్కంఠ ఇన్వెస్టర్లలో వ్యక్తమవుతోంది.

    Published on: Aug 11, 2026, 08:08:30 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తీవ్ర హెచ్చుతగ్గుల మధ్య మళ్లీ ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠాల వైపు పయనిస్తున్నాయి. బుధవారం వెలువడనున్న అమెరికా వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) నివేదికపై ముదుపరులు దృష్టి సారించడంతో, స్పాట్ మార్కెట్లో ఔన్సు పసిడి ధర 4,400 డాలర్లను అధిగమించింది. గత రెండు రోజుల్లోనే 3.6 శాతం పెరిగిన బంగారం, తాజాగా రెండు నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరింది.

    బంగారం ధరలు టేకాఫ్ అయ్యాయి… ఆగేది ఎక్కడో?
    బంగారం ధరలు టేకాఫ్ అయ్యాయి… ఆగేది ఎక్కడో?

    సాంకేతిక మద్దతు.. చైనా ఈటీఎఫ్‌ల ప్రభావం

    సాంకేతిక కొనుగోళ్లు (Technical buying) పుంజుకోవడంతో పసిడి 100 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్‌ను అధిగమించింది. గత కొన్ని వారాలుగా ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా కొనుగోలు చేయడానికి (Dip-buyers) ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపడం, చైనాకు చెందిన గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలోకి నిధుల ప్రవాహం పెరగడం ఈ ఊపునకు బలమైన కారణాలుగా మారాయి.

    "మార్చి నుంచి పసిడి పతన బాటలో సాగింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ ట్రెండ్ మారినట్లు కనిపిస్తోంది. ముడిచమురు ధరలు, డాలర్ సూచీ పెరుగుతున్నప్పటికీ, వీటితో పాటే బంగారం కూడా పుంజుకోవడం గమనించవచ్చు. మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు పసిడిని ఒక కొత్త కోణంలో చూస్తున్నారు" అని వంటేజ్ మార్కెట్స్ విశ్లేషకురాలు హీబ్ చెన్ విశ్లేషించారు.

    ఫెడ్ నిర్ణయాలు.. ద్రవ్యోల్బణ భయాలు

    అమెరికా జులై నెలకు సంబంధించిన ద్రవ్యోల్బణ డేటా బుధవారం వెలువడనుంది. క్రితం నెలలో 0.4 శాతం తగ్గిన ద్రవ్యోల్బణం, ఈసారి 0.1 శాతం పెరుగుతుందని బ్లూమ్‌బెర్గ్ సర్వే అంచనా వేసింది. ఇటీవలే వచ్చిన బలహీనమైన ఉద్యోగ నివేదికల అనంతరం, ధరలు అదుపులోకి వస్తే ఫెడరల్ రిజర్వ్‌పై వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఒత్తిడి కొంత తగ్గే అవకాశముంది.

    అయితే, చమురు ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఎక్కువైతే, ఫెడ్ మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశాలను తోసిపుచ్చలేం. బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం రాదు కాబట్టి, రేట్ల పెంపు పసిడికి ప్రతికూలంగా మారుతుంది. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై కఠిన వైఖరి అవలంబించడం, హార్ముజ్ జలసంధి తెరిచేందుకు ఒప్పందం కుదిరే సూచనలు కనిపించకపోవడం చమురు సరఫరాపై ప్రభావం చూపుతోంది.

    కాగా, ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్‌తో సంభాషణలపై ట్రంప్ స్పందిస్తూ, మే నెలలో బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి ఆయనతో ఒక్కసారే క్లుప్తంగా మాట్లాడినట్లు వెల్లడించారు. ఇక క్లీవ్‌ల్యాండ్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ హమ్మాక్ మాట్లాడుతూ, ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి తగ్గించాలంటే మరిన్ని వడ్డీ రేట్ల పెంపు అవసరమవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

    కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు.. వెండి కూడా అప్

    కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండటంతో పసిడికి 4,000 డాలర్ల వద్ద బలమైన సపోర్ట్ లభించింది. ఫిబ్రవరి చివర్లో ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందున్న స్థాయితో పోలిస్తే పసిడి ఇంకా 17 శాతం తక్కువలోనే ఉండటం గమనార్హం.

    స్పాట్ మార్కెట్‌లో గోల్డ్ 0.5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,410.92 డాలర్లకు చేరగా, వెండి ధర 0.4 శాతం పెరిగి 65.98 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్ర: ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఎంత ఉంది?

    జ: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ బంగారం ధర 0.5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,410.92 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.

    ప్ర: బంగారం ధరలు పెరగడానికి కారణాలు ఏమిటి?

    జ: అమెరికా CPI ద్రవ్యోల్బణ నివేదికపై అంచనాలు, చైనా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లలోకి పెరిగిన నిధుల ప్రవాహం, కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు పసిడి ధరల పెరుగుదలకు కారణమయ్యాయి.

    ప్ర: వెండి, ఇతర లోహాల ధరల పరిస్థితి ఏమిటి?

    జ: పసిడితో పాటు వెండి ధర కూడా 0.4 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 65.98 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం, పల్లాడియం లోహాలు కూడా లాభాల్లో ఉన్నాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/బంగారం ధరలు టేకాఫ్ అయ్యాయి… ఆగేది ఎక్కడో?
    Home/News/బంగారం ధరలు టేకాఫ్ అయ్యాయి… ఆగేది ఎక్కడో?
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