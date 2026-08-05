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    దిగివస్తున్న చమురు ధరలు.. 80 డాలర్ల దిగువన క్రూడాయిల్

    పర్షియన్ గల్ఫ్‌లోని కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని (Strait of Hormuz) తిరిగి తెరిచేందుకు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయి. చమురు సరఫరా పునరుద్ధరణపై ఆశలు చిగురించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు వరుసగా మూడో రోజు క్షీణించాయి.

    Published on: Aug 5, 2026, 07:01:17 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో చిక్కుకుపోయిన చమురు రవాణాను పునరుద్ధరించేందుకు దౌత్యపరమైన చర్చలు వేగవంతమయ్యాయి. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా నౌకల రాకపోకలను పునరుద్ధరించే దిశగా పురోగతి కనిపిస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.

    దిగివస్తున్న చమురు ధరలు.. 80 డాలర్ల దిగువన క్రూడాయిల్
    దిగివస్తున్న చమురు ధరలు.. 80 డాలర్ల దిగువన క్రూడాయిల్

    భారీగా తగ్గిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు

    గత రెండు రోజుల్లో 10 శాతానికి పైగా తగ్గిన వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ధర, ప్రస్తుతం బ్యారెల్‌కు $75 నామమాత్రపు స్థాయికి చేరింది. మరోవైపు, బెంచ్ మార్క్ బ్రెంట్ (Brent) క్రూడ్ ఆయిల్ మూడు వారాల తర్వాత తొలిసారి $80 మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోయింది.

    హార్ముజ్ మార్గాన్ని తెరవడానికి సంబంధించి ఒక తాత్కాలిక ముసాయిదా ప్రతిపాదన సిద్ధమైందని కతార్ వెల్లడించింది. వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ చర్చలలో పురోగతి ఉన్నట్లు ధ్రువీకరించాయి.

    దౌత్యపరమైన వ్యూహం - ట్రంప్ నిర్ణయం

    ఇరాన్‌పై ప్రతిపాదిత కొత్త దాడులను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల్లో పతనం కనిపిస్తోంది. కతార్ అమీర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్-థానీతో ట్రంప్ ఫోన్‌లో మాట్లాడి ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల తగ్గింపుపై చర్చించారు.

    "ప్రస్తుతం ఉద్రిక్తతలు కొంత తగ్గినందున, ఒక ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే, ఇది అమెరికా విజయాన్ని చాటుకునే తాత్కాలిక ఒప్పందంగా మాత్రమే మిగిలిపోయి, అణు కార్యక్రమం వంటి అనేక అంశాలు పరిష్కారం కాకుండా మిగిలిపోయే ప్రమాదం ఉంది" అని మిజుహో సెక్యూరిటీస్ ఫ్యూచర్స్ విభాగాధిపతి రాబర్ట్ యావర్ అభిప్రాయపడ్డారు.

    సముద్రంలో మైన్ల తొలగింపునకు ఇరాన్ సంకేతాలు

    హార్ముజ్ మార్గంలో మైన్లను తొలగించేందుకు యూరోపియన్ దేశాలకు అనుమతినిచ్చే అంశాన్ని ఇరాన్ పరిశీలిస్తున్నట్లు దౌత్యవర్గాలు తెలిపాయి. ఒమన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఇరాన్ జరిపిన చర్చలు సురక్షిత నౌకాయానం దిశగా సానుకూలంగా సాగినట్లు ఐఆర్‌ఐబీ (IRIB) న్యూస్ వెల్లడించింది.

    మరోవైపు, ప్రాంతీయ సంక్షోభం విస్తరించకుండా ఉండేందుకు సౌదీ అరేబియా సైతం ఒమన్ ద్వారా యెమెన్‌లోని హౌతీ తిరుగుబాటుదారులతో మాట్లాడింది. అయితే చర్చలు విఫలమైతే సైనిక చర్యకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సౌదీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    అమెరికాలో పెరుగుతున్న చమురు నిల్వలు

    ధరల పతనానికి మరో ప్రధాన కారణం అమెరికాలో నిల్వలు పెరగడమే. గడిచిన వారంలో అమెరికా వ్యాప్తంగా ముడిచమురు నిల్వలు 2.7 మిలియన్ బ్యారెళ్లు పెరిగాయి. ముఖ్యంగా డబ్ల్యూటీఐ ప్రధాన డెలివరీ కేంద్రమైన ఒక్లహోమాలోని కుషింగ్ కేంద్రంలో నిల్వలు 2.4 మిలియన్ బ్యారెళ్లు పెరిగాయి. మార్చి నెల తర్వాత కుషింగ్‌లో ఈ స్థాయిలో నిల్వలు పెరగడం ఇదే తొలిసారి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/దిగివస్తున్న చమురు ధరలు.. 80 డాలర్ల దిగువన క్రూడాయిల్
    Home/News/దిగివస్తున్న చమురు ధరలు.. 80 డాలర్ల దిగువన క్రూడాయిల్
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