మార్కెట్లలో టెన్షన్: నష్టాల్లో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ.. పెరిగిన ముడిచమురు
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ భారీ నష్టాల్లో ట్రేడవుతుండటంతో బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రతికూలంగా ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లలో మరోసారి అలజడి సృష్టించాయి. మిడిల్ ఈస్ట్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ముదురుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న బలహీన సంకేతాలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి.
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ భారీ పతనం
సింగపూర్ వేదికగా సాగే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) బుధవారం ఉదయం తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్రితం ముగింపుతో పోలిస్తే దాదాపు 205 పాయింట్ల నష్టంతో 24,235 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది దేశీయ సూచీలు భారీ గ్యాప్-డౌన్తో ప్రారంభం కానున్నాయని సూచిస్తోంది. అంతకుముందు మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ మార్కెట్ల నాలుగు రోజుల లాభాల పరంపరకు బ్రేక్ పడింది. లాభాల స్వీకరణ కారణంగా సెన్సెక్స్ 104.35 పాయింట్లు (0.13%) నష్టపోయి 78,180.72 వద్ద, నిఫ్టీ 50 సూచీ 31.65 పాయింట్లు (0.13%) తగ్గి 24,398.70 వద్ద ముగిశాయి.
"భారత ఈక్విటీ మార్కెట్లు సానుకూల ధోరణిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఇన్వెస్టర్లు జూన్ త్రైమాసిక వ్యాపార అప్డేట్లు, భారత్-అమెరికా తాత్కాలిక వాణిజ్య ఒప్పందం పురోగతి, నైరుతి రుతుపవనాల కదలికలపై దృష్టి సారించారు" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ్ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.
యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం.. భగ్గుమన్న చమురు
హార్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ మూడు చమురు ట్యాంకర్లపై దాడులు చేయడంతో అమెరికా సైన్యం దారుణమైన ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. ఇరాన్పై వరుసగా శక్తివంతమైన వైమానిక దాడులు చేయడంతో పాటు, ఆ దేశానికి చమురు విక్రయించడానికి ఇచ్చిన లైసెన్స్ను రద్దు చేసింది. ఈ పరిణామాల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు ఒక్కసారిగా రేకెత్తాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 1.83% పెరిగి బ్యారెల్కు 75.52 డాలర్లకు చేరగా, యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ 1.97% లాభపడి 71.83 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
వాల్ స్ట్రీట్ పతనం.. సెమీకండక్టర్ల క్రాష్
అమెరికా మార్కెట్లు మంగళవారం నష్టాలతో ముగిశాయి. సెమీకండక్టర్ కంపెనీల షేర్లలో భారీగా అమ్మకాలు జరగడం మార్కెట్లను ముంచేసింది. డౌ జోన్స్ 0.25% తగ్గి 52,925.15 వద్ద, ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ 0.45% నష్టంతో 7,503.85 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. టెక్ కంపెనీలతో కూడిన నాస్డాక్ అత్యధికంగా 1.16% పతనమై 25,818.69 పాయింట్లకు పడిపోయింది. ఎన్విడియా షేరు 0.71%, మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ 2.55% లాభపడినప్పటికీ.. ఏఎండీ (AMD) 6.51%, ఇంటెల్ (Intel) 9.66%, మైక్రాన్ టెక్నాలజీ 4.71%, శాన్డిస్క్ 7.3%, టెస్లా 4.02%, స్పేస్ ఎక్స్ షేరు 6.83% మేర కుప్పకూలాయి.
బలపడిన డాలర్.. తగ్గిన పసిడి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అస్థిరత నెలకొనడంతో సురక్షిత ఆస్తిగా భావించే అమెరికా డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగింది. ప్రధాన ఆరు కరెన్సీలతో పోల్చే డాలర్ ఇండెక్స్ 101.18 స్థాయికి చేరి జూలై 2 తర్వాత అత్యంత గరిష్టాన్ని తాకింది. డాలర్ బలాన్ని పుంజుకోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వారం రోజుల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.1% తగ్గి ఔన్స్కు 4,100.32 డాలర్లకు క్షీణించగా, ఆగస్టు డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.1% తగ్గి 4,112.50 డాలర్ల వద్ద ఉన్నాయి. వెండి ధర కూడా 0.3% తగ్గి ఔన్స్కు 59.82 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఆసియా మార్కెట్లలో జపాన్ నిక్కీ 0.21% లాభపడగా, టోపిక్స్ 0.23% నష్టపోయింది. దక్షిణ కొరియా కోస్పి 0.74% లాభపడగా, కోస్డాక్ 1.47% పతనమైంది. హాంగ్ సెంగ్ ఫ్లాట్గా ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు కుదుటపడే వరకు మార్కెట్లలో ఈ ఒడిదొడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More