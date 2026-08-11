ఈ-20 డిజిల్కు బిగ్ షాక్: 'ఫ్లాష్ పాయింట్' పరీక్షలో ఫెయిల్
రవాణా ఇంధనాల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపే 'ఈ-20' పాలసీ అమలులో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఊహించని అవరోధం ఎదురైంది. డిజిల్లో ఇథనాల్ను కలిపే ప్రక్రియలో 'ఫ్లాష్-పాయింట్' సాంకేతిక పరీక్షలో విఫలమైనట్లు పెట్రోలియం శాఖ సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి తెలిపారు.
దేశవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డిజిల్లలో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలిపే 'ఈ-20' (E20) ఇంధన విధానానికి తీవ్ర ప్రతిబంధకం ఏర్పడింది. డిజిల్లో ఇథనాల్ను కలిపే ప్రయోగాలు ప్రాథమిక సాంకేతిక పరీక్షల్లోనే విఫలమైనట్లు కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి వెల్లడించారు. సాంకేతిక లోపాలను పూర్తిస్థాయిలో సరిదిద్దే వరకు దేశంలో ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ డిజిల్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సాధ్యపడదని స్పష్టమవుతోంది.
ఫ్లాష్-పాయింట్ పరీక్షలో విఫలం
ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) తమ పరిశోధనా కేంద్రాలలో (R&D Centres) ప్రముఖ వాహన తయారీదారులు, గుర్తింపు పొందిన ప్రయోగశాలలతో కలసి ఈ పరీక్షలను నిర్వహించాయి. డిజిల్లో ఇథనాల్ను కలిపినప్పుడు ఇంధన స్వచ్ఛత, దహన సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించే 'ఫ్లాష్-పాయింట్' (Flash-point) స్థాయి గణనీయంగా పడిపోయినట్లు ఈ నివేదికల్లో తేలింది. దీనివల్ల ఇంజిన్ భద్రత, పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వ్యవసాయం, పర్యావరణంపై ప్రతికూల ప్రభావం
మరోవైపు ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ విధానం వల్ల దేశంలో భూ వినియోగ సరళి, వ్యవసాయ రంగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటున్నాయని పర్యావరణ వేత్తలు, ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఢిల్లీ సైన్స్ ఫోరమ్ నిపుణుడు డి. రఘునందన్, కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మాజీ కార్యదర్శి సిరాజ్ హుస్సేన్, నీతి ఆయోగ్ మాజీ సభ్యుడు రమేష్ చంద్ వంటి ప్రముఖులు ఈ విధానంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఒక్క మొక్కజొన్న పంటను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే.. గతంలో భారత్ మొక్కజొన్నను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేది. అయితే ఇథనాల్ తయారీకి డిమాండ్ ఊహించని స్థాయిలో పెరగడంతో, ఇప్పుడు స్వదేశీ అవసరాల కోసమే విదేశాల నుంచి మొక్కజొన్నను దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని నిపుణులు ఎత్తిచూపారు. ఆహార భద్రత కంటే ఇంధన అవసరాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా పంటల సరళి మారడం ప్రమాదకరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
బ్రెజిల్తో పోలిక తగదు
"ఇథనాల్ వాడకంలో బ్రెజిల్తో భారత్ను పోల్చడం సరికాదు. బ్రెజిల్ ఏడాదికి 4.5 కోట్ల టన్నుల చెరకును ఉత్పత్తి చేస్తూ, అందులో 3.6 కోట్ల టన్నులను ఎగుమతి చేస్తోంది. తక్కువ జనాభా, విస్తారమైన భూమి ఆ దేశానికి ఉన్నాయి. కానీ, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ మార్పుల వల్ల భారత్లో పంట దిగుబడి 25 శాతం తగ్గే అవకాశముందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి" అని డి. రఘునందన్ స్పష్టం చేశారు.
'ఈ-10' విధానానికి తిరిగి వెళ్లడమే మేలు
ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ ఇంధనం వల్ల వాహనాల మైలేజ్ తగ్గడమే కాకుండా, విడిభాగాల అరుగుదల పెరిగి వినియోగదారులపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతోందని నిపుణులు తెలిపారు. దీనికి పరిహారంగా ఇంధన ధరలను తగ్గించాలని కోరారు. ప్రభుత్వం ఈ-20 స్థానంలో పాత 'ఈ-10' విధానానికే తిరిగి వెళ్లడం మంచిదని సలహా ఇచ్చారు. ఈ మార్పు వల్ల ఇథనాల్ తయారుచేసే దాదాపు 400 డిస్టిలరీలకు కొంత నష్టం వాటిల్లినా, వారికి ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించవచ్చని, పర్యావరణాన్ని, రైతులను, వినియోగదారులను కాపాడుకోవడమే అత్యంత ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More