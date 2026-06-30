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    పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ కలపడం ఒక ప్రయోగం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం

    పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ఒక ప్రయోగ దశలోనే ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. ఇథనాల్ కోటాను పెంచాలంటూ కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్టే విధించింది.

    Published on: Jun 30, 2026 5:39 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్‌ను కలపడం (ఇథనాల్ బ్లెండింగ్) అనేది ప్రస్తుతం ఒక ప్రయోగం మాత్రమేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు స్పష్టం చేసింది. ఈ విధానం వల్ల వచ్చే ఫలితాలపై వచ్చే ఏడాది నాటికి మరింత స్పష్టత వస్తుందని పేర్కొంది. ఇథనాల్ సరఫరా కోటాను పెంచాలంటూ చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలను ఆదేశిస్తూ కర్ణాటక హైకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం యథాతథ స్థితి (స్టేటస్ కో) విధించింది.

    పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ కలపడం ఒక ప్రయోగం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం
    పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ కలపడం ఒక ప్రయోగం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం

    జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేష్, జస్టిస్ శీల్ నాగులతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL) దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపి ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఇథనాల్ కేటాయింపులను పెంచాలంటూ కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను బీపీసీఎల్ సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న 20 శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ జాతీయ విధానం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వ పక్షాన హాజరైన అటార్నీ జనరల్ ఆర్. వెంకటరమణి వాదించారు. ప్రస్తుతం దేశంలో పెట్రోల్‌లో 20 శాతం ఇథనాల్‌ను మిక్స్ చేస్తున్నారు. దీనినే 'E20' ఇంధనంగా పిలుస్తారు.

    కోర్టుకు కేంద్రం ఏం చెప్పింది?

    ఇథనాల్ సరఫరా ఒప్పందాలు 2025 అక్టోబర్‌లోనే ముగిశాయని అటార్నీ జనరల్ కోర్టుకు వివరించారు. అక్టోబర్ 17, 2025 నాటికి ఈ కేటాయింపుల ప్రక్రియ పూర్తి రూపం దాల్చిందని, మొత్తం 378 మంది సరఫరాదారులకు 1,050 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ కేటాయింపులు జరిగాయని చెప్పారు. ఇందులో 680 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్‌ను ఈ ఏడాది జూన్ 18 నాటికే సరఫరాదారులు అందించారని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ బ్లెండింగ్ ప్రక్రియ ప్రయోగ దశలో ఉన్నందున, నిబంధనలను మధ్యలో మార్చడం సరికాదని కేంద్రం పేర్కొంది.

    వాహనాలు పాడవుతాయనే ఆందోళనలు

    ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధన వినియోగం దేశంలో కొంతకాలంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. E20 ఇంధనం వల్ల పాత వాహనాల ఇంజన్లు పాడవుతున్నాయని, ఇంధన సామర్థ్యం (మైలేజ్) తగ్గుతోందని వాహనదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆందోళనలను ప్రభుత్వం తోసిపుచ్చింది. ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వల్ల వాహనాలకు యాంత్రికంగా ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుందనే విషయానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని స్పష్టం చేసింది.

    వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది?

    కర్ణాటకకు చెందిన ఒక ఇథనాల్ తయారీ సంస్థ (డిస్టిలరీ) తనకు కేటాయించిన సరఫరా కోటాను తగ్గించడాన్ని సవాలు చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది. తమ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 9.9 కోట్ల లీటర్లు కాగా, 2025-26 సంవత్సరానికి గాను కేవలం 3.92 కోట్ల లీటర్ల సరఫరాకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారని ఆ సంస్థ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ, సదరు సంస్థ కోరికను మన్నించాలంటే ప్రభుత్వ విధానాన్నే మార్చాల్సి వస్తుందని వాదించాయి. అయినప్పటికీ, కర్ణాటక హైకోర్టు ఆ తయారీ సంస్థకు అనుకూలంగా తీర్పునిస్తూ.. ఇథనాల్ కేటాయింపులను పెంచే అంశాన్ని పరిశీలించాలని బీపీసీఎల్, హెచ్‌పీసీఎల్, ఐఓసీఎల్ కంపెనీలను ఆదేశించింది.

    ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ లక్ష్యాలు

    కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022లో జాతీయ జీవ ఇంధన విధానాన్ని సవరించి, పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ శాతాన్ని క్రమంగా పెంచుతూ వస్తోంది. 2022-23లో 12.06 శాతం, 2023-24లో 14.6 శాతం, 2024-25 ఫిబ్రవరి నాటికి 17.98 శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం 20 శాతం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ (E20) లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా అందుకుంది. అధికారిక పాలసీ ప్రకారం ఇథనాల్ శాతాన్ని 20 దాటి పెంచే అంశంపై ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోనప్పటికీ, కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ, హర్దీప్ సింగ్ పూరిలు భవిష్యత్తులో ఇథనాల్ శాతాన్ని 85 శాతం వరకు పెంచే అవకాశం ఉందని సూచనప్రాయంగా పేర్కొన్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ కలపడం ఒక ప్రయోగం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం
    Home/News/పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ కలపడం ఒక ప్రయోగం: సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపిన కేంద్రం
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