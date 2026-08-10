పరాగ్ పారిఖ్ ఫండ్ బిగ్ ప్లాన్: పెట్రోనెట్, గ్యాస్ స్టాక్స్లో భారీ పెట్టుబడులు
దేశంలోనే అతిపెద్ద ఫ్లెక్సీ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాల్లో ఒకటైన పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ జులై నెల పోర్ట్ఫోలియో వివరాలను వెల్లడించింది. కొత్తగా ఏ స్టాక్నూ జోడించకుండా, పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ, సీఐఈ ఆటోమోటివ్తో సహా తమ పోర్ట్ఫోలియోలోని 11 కంపెనీల్లో పెట్టుబడులను పెంచింది.
ఈక్విటీ మార్కెట్లో విశేష ఆదరణ పొందిన పరాగ్ పారిఖ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ తమ జులై నెల పోర్ట్ఫోలియోలో కీలక మార్పులు చేసింది. కొత్త షేర్లు ఏవీ కొనకుండా లేదా ఉన్నవాటి నుంచి పూర్తిగా తప్పుకోకుండా, మునుపటి 11 కంపెనీల్లో అదనపు షేర్లను కొనుగోలు చేసింది. జులై చివరి నాటికి ఈ ఫండ్ నిర్వహణలోని మొత్తం ఆస్తులు (AUM) జూన్లోని రూ. 1.43 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 1.48 లక్షల కోట్లకు పెరిగాయి. ఇదే సమయంలో ఫండ్ వద్ద ఉన్న నగదు నిల్వలు 12.72 శాతం నుంచి 11.74 శాతానికి తగ్గాయి.
పెట్రోనెట్, గ్యాస్ స్టాక్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి
జులై నెలలో ఈ ఫండ్ అత్యధికంగా పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జీ షేర్లను సేకరించింది. జూన్లో కోటిగా ఉన్న ఈ కంపెనీ షేర్ల సంఖ్యను జులై నాటికి దాదాపు 52 శాతం పెంచి 1.52 కోట్లకు చేర్చింది. దీంతో ఫండ్ మొత్తం ఆస్తుల్లో పెట్రోనెట్ వాటా 0.20 శాతం నుంచి 0.29 శాతానికి పెరిగింది.
శాతం పరంగా చూస్తే సీఐఈ ఆటోమోటివ్ ఇండియా (CIE Automotive India) షేర్లలో అతిపెద్ద పెంపు నమోదైంది. ఈ కంపెనీ షేర్ల సంఖ్యను 4.64 లక్షల నుంచి 8.03 లక్షలకు (73 శాతం) పెంచినప్పటికీ, మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో దీని వాటా 0.02 శాతంగానే ఉంది. ఇవే కాకుండా మహానగర్ గ్యాస్ షేర్లను 20 శాతం, ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ షేర్లను 11 శాతం అదనంగా కొనుగోలు చేసింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబోరేటరీస్, ఈఐడీ ప్యారీ, బజాజ్ హోల్డింగ్స్, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్, మారుతి సుజుకి, కోల్ ఇండియా కంపెనీలలో కూడా తమ వాటాలను పెంచుకుంది.
కీలక షేర్లలో మార్పులేని స్థితి
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఐటీసీ, పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వంటి భారీ క్యాప్ కంపెనీలలో ఫండ్ తన వద్ద ఉన్న షేర్ల సంఖ్యను మార్చకుండా స్థిరంగా ఉంచింది. ఆయా షేర్ల మార్కెట్ ధరల్లో వచ్చిన మార్పుల ఆధారంగానే పోర్ట్ఫోలియోలో వాటి శాతం మారింది.
ఉదాహరణకు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్లో 14.97 కోట్ల షేర్లు ఉన్నప్పటికీ, మార్కెట్ మూల్యాంకనం ఆధారంగా దాని వెయిటేజీ జూన్లోని 8.33 శాతం నుంచి జులైలో 7.55 శాతానికి తగ్గింది. అలాగే పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ షేర్ల సంఖ్య 31.20 కోట్లుగా యథాతథంగా ఉన్నా, వెయిటేజీ 6.23 శాతం నుంచి 5.98 శాతానికి పడిపోయింది.
ఫండ్ పనితీరు - దీర్ఘకాలిక రాబడులు
దీర్ఘకాలికంగా ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు అద్భుత రాబడులు అందించింది. 2026 ఆగస్టు 7 నాటి గణాంకాల ప్రకారం.. గడిచిన 10 ఏళ్లలో ఈ ఫండ్ వార్షికంగా 17.49 శాతం రాబడి ఇచ్చింది. బిఎస్ఈ 500 టిఆర్ఐ (13.66 శాతం), ఫ్లెక్సీ క్యాప్ కేటగిరీ సగటు (13.87 శాతం) కంటే ఇది మెరుగైన ఫలితం.
గత ఏడేళ్లలో 20.42 శాతం, ఐదేళ్లలో 13.58 శాతం రాబడిని అందించింది. అయితే స్వల్పకాలికంగా గడిచిన ఒక ఏడాది వ్యవధిలో చూస్తే, బెంచ్మార్క్ ఇచ్చే 5.19 శాతం రాబడితో పోలిస్తే ఈ ఫండ్ 0.90 శాతం రాబడికి మాత్రమే పరిమితమైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More