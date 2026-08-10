స్టాక్ మార్కెట్లో 'వాల్యూ బయింగ్': తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన షేర్లు
షేర్ మార్కెట్లో సరైన రీతిలో పెట్టుబడి పెట్టి దీర్ఘకాలంలో లాభాలు గడించాలనుకునే వారికి 'వాల్యూ బయింగ్' ఒక అత్యుత్తమ వ్యూహం. పునాదులు బలంగా ఉన్న కంపెనీల షేర్లను తక్కువ ధరకు ఎలా గుర్తించాలో, దీనికున్న ప్రత్యేకతలేంటో కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ అందించిన ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
ఈక్విటీ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులను ప్రధానంగా నడిపించేవి రెండు రకాల ఆలోచనా విధానాలు. ఒకటి 'ముమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్', రెండోది 'వాల్యూ బయింగ్'. ఇటీవల కాలంలో మార్కెట్లో బాగా రాణిస్తూ వార్తల్లో నిలిచే షేర్ల వెనుక పరిగెత్తడం ముమెంటమ్ అయితే.. వ్యాపార పరంగా ఎంతో బలంగా ఉండి, మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల వల్ల ప్రస్తుతం తమ అసలు విలువ కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న కంపెనీలను గుర్తించి కొనుగోలు చేయడమే 'వాల్యూ బయింగ్'.
తాత్కాలిక ట్రెండ్ల వెనుక పడకుండా, మార్కెట్ సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయిన నాణ్యమైన కంపెనీల షేర్లను సకాలంలో సొంతం చేసుకోవడమే ఈ వ్యూహం అంతర్మార్గం. ఇందుకు కావలసిందల్లా ఎంతో ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, దీర్ఘకాలిక ఆలోచన.
వాల్యూ బయింగ్ అంటే ఏమిటి?
కంపెనీ ఆర్జిస్తున్న లాభాలు, పుస్తక విలువ (బుక్ వాల్యూ), ఇచ్చే డివిడెండ్లు, నగదు ప్రవాహాలు (క్యాష్ ఫ్లో) వంటి ప్రాథమిక అంశాల ఆధారంగా ఒక షేరు నిజమైన విలువను లెక్కిస్తారు. మార్కెట్లో నెలకొనే అస్థిరతల కారణంగా ఈ విలువ కంటే తక్కువ ధరకు లభిస్తున్న స్టాక్లను కొనుగోలు చేసి, మార్కెట్ వాటి అసలు ప్రాధాన్యతను గుర్తించే వరకు వేచి చూడటమే ఈ విధానం.
"ధర అనేది మీరు చెల్లించేది.. విలువ అనేది మీరు పొందేది" అని పెట్టుబడి రంగానికి చెందిన దిగ్గజాలు బెంజమిన్ గ్రాహమ్, వారెన్ బఫెట్ తరచూ చెబుతుంటారు.
వాల్యూ స్టాక్ను ఎలా గుర్తించాలి?
ధర తక్కువగా కనిపిస్తున్న ప్రతి షేరు 'వాల్యూ స్టాక్' కాజాలదు. నాణ్యత లేని కంపెనీలను తక్కువ ధరకు కొనడం కంటే, అద్భుతమైన వ్యాపారం ఉన్న కంపెనీలను సరసమైన ధరకు కొనుగోలు చేయడమే ఇక్కడ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇందుకు కొన్ని కీలక సూచికలు తోడ్పడతాయి:
తక్కువ P/E నిష్పత్తి: కంపెనీ సంపాదనతో పోలిస్తే షేరు ధర ఇంకా చౌకగానే అందుబాటులో ఉందని ఇది తెలుపుతుంది.
తక్కువ P/B నిష్పత్తి: కంపెనీ ఆస్తుల విలువ (బుక్ వాల్యూ) కంటే మార్కెట్ ధర తక్కువగా లేదా సమానంగా ఉందో లేదో సూచిస్తుంది.
అధిక డివిడెండ్ ఈల్డ్: క్రమం తప్పకుండా మంచి డివిడెండ్లు ఇచ్చే కంపెనీల ఆర్థిక పునాదులు చాలా బలంగా ఉంటాయి.
తక్కువ అప్పులు, బలమైన క్యాష్ ఫ్లో: మార్కెట్లో నష్టాలు లేదా మందగమనం వచ్చినప్పుడు కంపెనీ సురక్షితంగా నిలబడటానికి ఇవి తోడ్పడతాయి.
తాత్కాలిక వెనుకబాటు: ఆయా రంగాలు లేదా సైక్లికల్ కారణాల వల్ల తాత్కాలికంగా నష్టపోయినప్పటికీ, ప్రాథమికంగా బలంగా ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవాలి.
వాల్యూ బయింగ్ vs ముమెంటమ్ వ్యూహం
మార్కెట్లో ట్రెండ్ను పట్టుకుని వేగంగా లాభాలు ఆర్జించాలని ముమెంటమ్ ఇన్వెస్టర్లు చూస్తారు. దీనికి సాంకేతిక విశ్లేషణ (టెక్నికల్ అనాలిసిస్), శీఘ్ర నిర్ణయాలు అవసరం. బుల్ మార్కెట్లో మొమెంటమ్ వ్యూహాలు బాగా పనిచేస్తాయి.
అయితే, మార్కెట్లు నష్టాల్లో లేదా ఒడిదొడుకుల్లో ఉన్నప్పుడు వాల్యూ బయింగ్ అద్భుతమైన అవకాశాలను ఇస్తుంది. నాణ్యమైన షేర్లు కొద్దిగా నష్టపోయినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు ఇవి మంచి ఎంట్రీ పాయింట్లను అందిస్తాయి. చాలా కాలం తక్కువ ధరకు లభించిన ఒక వాల్యూ స్టాక్ కోలుకోవడం ప్రారంభించగానే, ముమెంటమ్ ఇన్వెస్టర్లు కూడా దానిపై ఆసక్తి చూపుతారు. దీంతో ముందే పెట్టుబడి పెట్టిన వాల్యూ ఇన్వెస్టర్లకు భారీ లాభాలు దక్కుతాయి.
వాల్యూ బయింగ్ vs గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్
ఈ రెండింటి మధ్య వ్యూహాత్మకంగా పెద్ద తేడా ఉంది.
వాల్యూ బయింగ్: ప్రాథమికంగా బలంగా ఉండి, మార్కెట్లో తమ అసలు విలువ కంటే తక్కువ ధరకు లభించే మోడరేట్ కంపెనీలలో (ఉదాహరణకు: ఫోర్డ్, ఇంటెల్) ఇన్వెస్ట్ చేయడం.
గ్రోత్ ఇన్వెస్టింగ్: భవిష్యత్తులో మార్కెట్ కంటే చాలా వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయనే నమ్మకంతో, ప్రస్తుత వ్యాల్యుయేషన్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ టెక్నాలజీ, నయా తరం కంపెనీలలో (ఉదాహరణకు: టెస్లా, అమెజాన్, మెటా, నెట్ఫ్లిక్స్) ఇన్వెస్ట్ చేయడం.
ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఎదురయ్యే రిస్కులు ఏంటి?
మార్కెట్ కరెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు, ఏదైనా మంచి రంగానికి చెందిన కంపెనీలు తాత్కాలిక వార్తల వల్ల నష్టపోతున్నప్పుడు వాల్యూ బయింగ్ చేయడానికి సరైన సమయం. మార్కెట్లో సరైన సమయం కోసం చూసే కంటే, మార్కెట్లో ఎంతకాలం కొనసాగామనేదే ("Time in the market") సంపదను రెట్టింపు చేస్తుంది.
అయితే ఇందులో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కొన్ని షేర్లు చూడటానికి చాలా చౌకగా కనిపించినా, వాటి బిజినెస్ మోడల్ లేదా యాజమాన్య నిర్వహణ లోపాల వల్ల 'వాల్యూ ట్రాప్'గా మారే ప్రమాదం ఉంది. మార్కెట్ ఆ షేరు అసలు విలువను గుర్తించడానికి అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. అందువల్ల ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు కంపెనీ లాభాల సామర్థ్యం, రంగం భవిష్యత్తు, మేనేజ్మెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి.
వ్యాసకర్త:
- శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
హెడ్, ఈక్విటీ రీసెర్చ్,
కోటక్ సెక్యూరిటీస్
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