Stock Market Guide: బీటా స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి? ముమెంటమ్ వ్యూహంతో లాభాలు ఎలా పొందాలి?
స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల్లో రిస్క్, రాబడిని అంచనా వేసేందుకు 'బీటా' కీలకమైన సూచికగా పనిచేస్తుంది. బుల్ మార్కెట్లో హై-బీటా షేర్లతో 'ముమెంటమ్' వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తూ లాభాలు సాధించే మార్గాలను కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ ఇక్కడ వివరించారు.
ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు రాబడి ఎంత ముఖ్యమో, దానికి ఉండే రిస్క్ మరియు అస్థిరతను (Volatility) అర్థం చేసుకోవడం అంతే అవసరం. మార్కెట్ కదలికలకు అనుగుణంగా ఒక షేరు ఎలా స్పందిస్తుందో తెలిపే ప్రధాన కొలమానమే 'బీటా' (Beta). కేవలం రిస్క్ కొలవడానికే కాకుండా, మార్కెట్ ట్రెండ్ను పట్టుకుని లాభాలు గడించే 'మోమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్'లోనూ ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అసలు 'బీటా' అంటే ఏమిటి?
నిఫ్టీ లేదా సెన్సెక్స్ వంటి ప్రధాన మార్కెట్ సూచీలతో పోలిస్తే ఒక స్టాక్ ఎంత వేగంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుందో 'బీటా' తెలుపుతుంది. సాధారణంగా మార్కెట్ సూచీ బీటా విలువను 1.0గా పరిగణిస్తారు.
బీటా > 1 (హై-బీటా): ఇవి మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయి. బుల్ మార్కెట్లో సూచీల కంటే వేగంగా పెరిగినప్పటికీ, దిద్దుబాటు (Correction) సమయంలో అంతే వేగంగా పడిపోతాయి.
బీటా < 1 (లో-బీటా): ఇవి తక్కువ అస్థిరతను చూపిస్తాయి. స్థిరత్వం, మూలధన రక్షణ కోరుకునే ఇన్వెస్టర్లకు ఇవి అనుకూలంగా ఉంటాయి.
బీటా = 1: ఈ షేర్లు మార్కెట్ సూచీతో సమానమైన వేగంతో కదులుతాయి.
బీటా అనేది ఒక స్టాక్ భవిష్యత్తు పనితీరును తెలిపే గ్యారెంటీ కాదు, కేవలం దాని రిస్క్ స్థాయిని, సున్నితత్వాన్ని తెలిపే సూచిక మాత్రమేనని గమనించాలి.
హై, లో-బీటా షేర్లను గుర్తించడం ఎలా?
ఆర్థిక ప్లాట్ఫారమ్లు, బ్రోకరేజ్ పోర్టల్స్, రీసెర్చ్ నివేదికలలో బీటా విలువలు సులభంగా లభిస్తాయి. బీటా ఆధారంగా షేర్లను స్క్రీనింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అంశాలను గమనించాలి:
చారిత్రక డేటా: గత 6 నెలలు, 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో బీటా ఎలా ఉందో పరిశీలించాలి.
రంగాల ప్రభావం: ఐటీ, మెటల్స్, మిడ్క్యాప్ రంగాలు సాధారణంగా హై-బీటా లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఎఫ్ఎమ్సిజి (FMCG), యుటిలిటీ రంగాలు తక్కువ బీటాతో స్థిరంగా ఉంటాయి.
మార్కెట్ రకాలు: మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను బట్టి బీటా విలువలు మారవచ్చు.
మూమెంటమ్ వ్యూహంతో హై-బీటా షేర్లు
మీ రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, మార్కెట్ సరళికి అనుగుణంగా హై-బీటా షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇటీవలి కాలంలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన షేర్లను కొనుగోలు చేసి, ఆ ట్రెండ్ కొనసాగినంత కాలం స్వల్పకాలిక లాభాలు పొందే పద్ధతినే 'ముమెంటమ్ ఇన్వెస్టింగ్' అంటారు.
ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేసే విధానం:
- గత 3 నుంచి 6 నెలల కాలంలో బలమైన ధరల వృద్ధిని నమోదు చేసిన హై-బీటా షేర్లను ఎంచుకోవాలి.
- ఆర్ఎస్ఐ (RSI), మూవింగ్ యావరేజెస్ లేదా ఎంఏసిడి (MACD) వంటి సాంకేతిక సూచికలతో ట్రెండ్ బలాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి.
- మంచి ట్రేడింగ్ పరిమాణం (Volume) మద్దతుతో రెసిస్టెన్స్ను దాటినప్పుడు పొజిషన్ తీసుకోవాలి.
- హై-బీటా షేర్లు వేగంగా దిశ మార్చుకునే ప్రమాదం ఉన్నందున కఠినమైన 'స్టాప్-లాస్' (Stop-loss) నియమాలు పాటించాలి.
ఎప్పుడు దూరంగా ఉండాలి? డిఫెన్సివ్ ప్లే ఏమిటి?
బేర్ మార్కెట్ లేదా తీవ్ర అస్థిరత ఉన్న సమయాల్లో హై-బీటా షేర్లను నివారించడం శ్రేయస్కరం. మార్కెట్లో స్పష్టమైన ట్రెండ్ లేనప్పుడు లేదా స్థూల ఆర్థిక అనిశ్చితులు ఉన్నప్పుడు హై-బీటా షేర్లలో నష్టపోయే ప్రమాదం ఎక్కువ.
మరోవైపు, లో-బీటా షేర్లు మూలధనాన్ని కాపాడుకోవడానికి, సంక్షోభ సమయాల్లో పోర్ట్ఫోలియోకు రక్షణగా నిలవడానికి తోడ్పడతాయి. ఇవి ర్యాలీల్లో వేగంగా పెరగకపోయినా, పతనంలో నష్టాలను కుదించి స్థిరమైన రాబడులను అందిస్తాయి. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా వ్యూహాన్ని ఎంచుకోవడమే విజయవంతమైన ఇన్వెస్టింగ్ రహస్యం.
వ్యాసకర్త:
శ్రీకాంత్ చౌహాన్,
ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్,
కోటక్ సెక్యూరిటీస్
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More