Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బంగారం కొనాలా? ఇక షేర్లలాగే ట్రేడింగ్.. NSE 'ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీట్స్'.. పూర్తి వివరాలు ఇవే

    ఎన్‌ఎస్‌ఈ ప్రవేశపెట్టిన ఇ.జి.ఆర్. (EGR) విధానం ద్వారా ఫిజికల్ గోల్డ్‌లో భయం లేకుండా, స్వచ్ఛతపై నమ్మకంతో సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.

    Published on: May 05, 2026 1:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మన దేశంలో శుభకార్యం ఏదైనా, మదుపు చేయాలన్నా అందరికీ గుర్తొచ్చేది బంగారం. అయితే, ఫిజికల్ గోల్డ్ అనగానే భద్రత, స్వచ్ఛత, బ్యాంకు లాకర్ల ఖర్చులు వంటి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. వీటిని పరిష్కరిస్తూ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. మే 4న 'ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసిప్ట్స్' (EGRs) పేరుతో డిజిటల్ గోల్డ్ ట్రేడింగ్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. అసలు ఈ ఈజీఆర్ అంటే ఏమిటి? ఇది సామాన్య పెట్టుబడిదారులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    ఎన్ఎస్ఈ నుంచి ఈజీఆర్
    ఎన్ఎస్ఈ నుంచి ఈజీఆర్

    ఏమిటీ ఈ ఈజీఆర్ (EGR)?

    సరళంగా చెప్పాలంటే, మీరు కొనే బంగారానికి ఇచ్చే ఒక డిజిటల్ రసీదే ఈ ఈజీఆర్. సెబీ (SEBI) గుర్తింపు పొందిన వాల్ట్ మేనేజర్ల వద్ద భద్రపరిచిన ఫిజికల్ గోల్డ్ ఆధారంగా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ రసీదులను జారీ చేస్తారు. వీటిని డీమ్యాట్ ఖాతాలో భద్రపరుచుకోవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్‌లో షేర్లను ఎలాగైతే కొంటామో, అమ్ముతామో.. ఈ ఈజీఆర్‌లను కూడా అలాగే ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు.

    ఇటీవల జరిగిన ఒక ప్రయోగాత్మక ప్రక్రియలో, 1000 గ్రాముల బంగారు బిస్కట్‌ను విజయవంతంగా ఎలక్ట్రానిక్ రసీదుగా మార్చి (Dematerialisation) మార్కెట్‌లోకి తెచ్చినట్లు ఎన్‌ఎస్‌ఈ వెల్లడించింది.

    నిజమైన బంగారం తీసుకోవచ్చా?

    చాలామందికి ఉండే ప్రధాన సందేహం ఇది. డిజిటల్‌లో కొన్న బంగారం మళ్లీ చేతికి వస్తుందా? ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ప్రతి ఈజీఆర్ వెనుక భౌతికంగా అంతే పరిమాణంలో బంగారం వాల్టుల్లో ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులకు అవసరమైనప్పుడు తమ రసీదులను సమర్పించి, ఆ బంగారాన్ని ఫిజికల్ రూపంలో డెలివరీ తీసుకోవచ్చు. అంటే, పెట్టుబడికి భద్రతతో పాటు అవసరమైనప్పుడు వాడుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంటుంది.

    మదుపర్లకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి?

    భారతీయ కుటుంబాల్లో బంగారం కేవలం ఆభరణమే కాదు, ఒక ఆర్థిక భరోసా. కానీ ఇంట్లో బంగారం ఉంటే దొంగతనాల భయం, బ్యాంకు లాకర్లలో పెడితే అదనపు ఫీజులు చెల్లించాలి. ఈజీఆర్ వల్ల ఈ సమస్యలన్నీ తప్పుతాయి.

    • స్వచ్ఛతపై హామీ: లండన్ బులియన్ మార్కెట్ అసోసియేషన్ (LBMA) లేదా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న బంగారాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ అనుమతిస్తారు. కాబట్టి నాణ్యత విషయంలో రాజీ ఉండదు.
    • చిన్న మొత్తాల్లో పెట్టుబడి: భారీ మొత్తంలో నగదు లేకపోయినా, తక్కువ పరిమాణంలో కూడా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
    • లిక్విడిటీ: మార్కెట్‌లో వీటిని ఎప్పుడైనా విక్రయించి నగదుగా మార్చుకోవచ్చు.

    గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (ETF) కంటే ఇది ఎలా భిన్నం?

    చాలామంది గోల్డ్ ఈటీఎఫ్‌లకు, ఈజీఆర్‌లకు మధ్య గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. ఈటీఎఫ్‌లో మీరు గోల్డ్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెడతారు, కానీ ఫిజికల్ గోల్డ్‌ను నేరుగా పొందడం సామాన్య మదుపర్లకు సాధ్యం కాదు. అయితే, ఈజీఆర్‌లో మీరు నేరుగా బంగారాన్నే డిజిటల్ రూపంలో కొంటున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీ రసీదులను ఇచ్చి ఫిజికల్ గోల్డ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది రిటైల్ పెట్టుబడిదారులకు, జ్యువెలర్లకు, ట్రేడర్లకు ఒక గొప్ప అవకాశంగా నిలవనుంది.

    ప్రస్తుత ప్రపంచ అనిశ్చితి పరిస్థితుల్లో, పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యం కోసం బంగారంపై మదుపు చేయడం ఉత్తమ మార్గం. ఎన్‌ఎస్‌ఈ తెచ్చిన ఈ కొత్త విధానం పారదర్శకమైన ధరకు, సురక్షితమైన పెట్టుబడికి మార్గం సుగమం చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఈజీఆర్ (EGR) అంటే ఏమిటి?

    ఇది సెబీ నిబంధనల ప్రకారం వాల్టుల్లో భద్రపరిచిన భౌతిక బంగారానికి ఇచ్చే ఎలక్ట్రానిక్ రసీదు. దీనిని స్టాక్ మార్కెట్‌లో షేర్లలాగే ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు.

    2. నేను కొన్న బంగారాన్ని ఫిజికల్ రూపంలో తీసుకోవచ్చా?

    అవును. మీ వద్ద ఉన్న ఈజీఆర్‌లను సరెండర్ చేసి, దానికి సమానమైన నాణ్యత, పరిమాణం కలిగిన బంగారాన్ని వాల్ట్ నుండి డెలివరీ తీసుకోవచ్చు.

    3. ఈజీఆర్ స్వచ్ఛతకు గ్యారెంటీ ఏమిటి?

    బి.ఐ.ఎస్ (BIS) లేదా ఎల్.బి.ఎం.ఏ (LBMA) ప్రమాణాల ప్రకారం ఉన్న గోల్డ్ బార్లను మాత్రమే ఈజీఆర్‌లుగా మారుస్తారు. సెబీ గుర్తింపు పొందిన వాల్ట్ మేనేజర్లు వీటిని పర్యవేక్షిస్తారు.

    4. ఈజీఆర్ కొనడానికి ఏం కావాలి?

    మీకు ఒక డీమ్యాట్ ఖాతా (Demat Account) ఉంటే సరిపోతుంది. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా వీటిని సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/బంగారం కొనాలా? ఇక షేర్లలాగే ట్రేడింగ్.. NSE 'ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీట్స్'.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
    News/News/బంగారం కొనాలా? ఇక షేర్లలాగే ట్రేడింగ్.. NSE 'ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రిసీట్స్'.. పూర్తి వివరాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes