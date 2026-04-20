    Gold-Silver Ratio: బంగారం కంటే వెండికే డిమాండ్? గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో పతనం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే

    పసిడి ప్రియులకు, వెండి మదుపర్లకు ఇదొక కీలకమైన సమయం. మార్కెట్‌లో 'గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో' తాజాగా 60 పాయింట్ల స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. బంగారం కంటే వెండి ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ 'గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో' తగ్గుతుంది. ఈ రేషియో తగ్గడం అంటే బంగారం కంటే వెండికి ప్రాధాన్యత పెరిగిందని అర్థం.

    Published on: Apr 20, 2026 4:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగారం, వెండి.. భారతీయులకు ఇవి కేవలం ఆభరణాలు మాత్రమే కాదు, సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాలు కూడా. అయితే, ప్రస్తుతం ఈ రెండింటి మధ్య జరుగుతున్న పోరులో వెండి పైచేయి సాధిస్తోంది. ఏప్రిల్ 20 నాటి ట్రేడింగ్‌లో గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో కీలకమైన 60 మార్క్ కిందకు జారిపోయింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జనవరిలో ఈ రేషియో 44 స్థాయికి పడిపోగా, ఫిబ్రవరిలో తిరిగి 70 పైకి చేరింది. మళ్లీ ఇప్పుడు 60 కంటే దిగువకు పడిపోవడం మార్కెట్లలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

    గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో పతనం
    అసలేమిటీ ‘గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో’

    ఒక తులం బంగారం కొనాలంటే ఎన్ని తులాల వెండి అవసరమవుతుందో చెప్పే కొలమానమే ఈ రేషియో. ఉదాహరణకు, ఈ రేషియో 60 ఉందంటే.. ఒక ఔన్స్ బంగారం ధరతో 60 ఔన్సుల వెండిని కొనవచ్చని అర్థం.

    • రేషియో పెరిగితే: బంగారం ధర వెండి కంటే వేగంగా పెరుగుతోంది లేదా వెండి ధర పడిపోతోందని అర్థం.
    • రేషియో తగ్గితే: వెండి ధరలు బంగారం కంటే వేగంగా పెరుగుతున్నాయని లేదా బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయని అర్థం.

    చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం, ఈ రేషియో 80 పైన ఉంటే వెండికి డిమాండ్ తక్కువగా ఉందని, 50 కి దగ్గరగా వస్తే వెండి ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరాయని లేదా బంగారం కంటే వేగంగా పుంజుకుంటున్నాయని భావిస్తారు.

    వెండి ఎందుకు దూసుకుపోతోంది?

    పారిశ్రామిక అవసరాలు, సోలార్ ప్యానెల్ తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులలో వెండి వాడకం పెరగడం వల్ల దీనికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటోంది. ప్రస్తుతానికి బంగారం ధరలు కూడా పెరుగుతున్నప్పటికీ, వెండితో పోలిస్తే వాటి వృద్ధి రేటు తక్కువగా ఉంది.

    "రేషియో 60 దిగువకు రావడం అంటే వెండిలో భారీ ర్యాలీ కొనసాగుతోందని అర్థం. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు సురక్షితమైన బంగారం కంటే, ఎక్కువ లాభాలనిచ్చే వెండి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు" అని ఇండస్ ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది పేర్కొన్నారు.

    ధరలపై అంతర్జాతీయ ప్రభావం

    ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా ఉద్రిక్తతలు కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' (Strait of Hormuz) ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అడ్డంకుల వల్ల ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనలతో డాలర్ బలపడింది. ఫలితంగా స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.7% తగ్గి $4,792 వద్దకు చేరగా, వెండి ధర 1.6% తగ్గి $79.49 వద్దకు పడిపోయింది.

    దేశీయ మార్కెట్ (MCX)లో కూడా దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది:

    • బంగారం: 10 గ్రాములకు రూ. 1,148 తగ్గి రూ. 1,53,461 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
    • వెండి: కిలోకు ఏకంగా రూ. 5,492 తగ్గి రూ. 2,51,650 వద్దకు చేరింది.

    మదుపర్లు ఏం చేయాలి?

    నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వెండి ధరలు రాబోయే రోజుల్లో మే ఫ్యూచర్స్ లో రూ. 2,35,000 – రూ. 2,40,000 స్థాయికి దిగివచ్చే అవకాశం ఉంది. బంగారం కూడా రూ. 1,47,000 – రూ. 1,48,000 స్థాయికి తగ్గవచ్చు. అయితే, ధరలు తగ్గినప్పుడు కొనుగోలు చేయడం (Buy on Dips) ఉత్తమమని వారు సూచిస్తున్నారు. వెండిలో సప్లై కొరత ఉండటం వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఇది మరింత లాభాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో 60 కంటే తగ్గితే ఏమవుతుంది?

    దీని అర్థం బంగారం కంటే వెండి ధరలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. మదుపర్లు బంగారం కంటే వెండి వైపు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఇది సూచిస్తుంది.

    2. ప్రస్తుత ధరల పతనానికి కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి.

    3. వెండి ధరలు మళ్లీ పెరుగుతాయా?

    అవును. పారిశ్రామికంగా వెండికి ఉన్న డిమాండ్, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న బుల్ మార్కెట్ వల్ల ధరలు తగ్గినా మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    4. ఇప్పుడు బంగారం కొనడం మంచిదేనా?

    ప్రస్తుతం ధరల్లో స్వల్ప కరెక్షన్ కనిపిస్తోంది. కాబట్టి ధరలు తగ్గినప్పుడు విడతల వారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/Gold-Silver Ratio: బంగారం కంటే వెండికే డిమాండ్? గోల్డ్-సిల్వర్ రేషియో పతనం వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే
