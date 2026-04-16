అక్షయ తృతీయ 2026: బంగారం లేదా వెండి.. ఈసారి ఏది కొంటే ఎక్కువ లాభం?
అక్షయ తృతీయ అంటేనే లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రోజు, ఏదైనా కొంటే అది వృద్ధి చెందుతుందని మన నమ్మకం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 19, 2026 (ఆదివారం) న ఈ పండుగ వస్తోంది. అయితే, బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఈ తరుణంలో "బంగారం కొంటే లాభమా? లేక వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టాలా?" అన్న సందిగ్ధంలో ఇన్వెస్టర్లు ఉన్నారు.
గత ఏడాది కాలంలో ఈ రెండు లోహాలు ఇచ్చిన రిటర్న్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. గత ఏడాది అక్షయ తృతీయ (ఏప్రిల్ 30, 2025) నుంచి ఇప్పటివరకు బంగారం, వెండి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ముఖ్యంగా వెండి, బంగారాన్ని వెనక్కి నెట్టి భారీ లాభాలను అందించింది. కింది పట్టిక ఒకసారి చూడండి.
|ఫీచర్
|బంగారం (10 గ్రాములు)
|వెండి (1 కిలో)
|2025 ధర (అక్షయ తృతీయ)
|₹97,910
|₹1,00,000
|2026 ప్రస్తుత ధర (ఏప్రిల్ 16)
|₹1,54,700
|₹2,55,000
|వార్షిక రిటర్న్స్ (%)
|56%
|155%
బంగారం: ఎప్పటికీ సురక్షితమైన పెట్టుబడి
భారతీయుల సెంటిమెంట్కు మారుపేరు బంగారం. మన దగ్గర ఉన్న బంగారం నిల్వలు అమెరికా, జర్మనీ, రష్యా వంటి దేశాల అధికారిక నిల్వల కంటే ఎక్కువంటే మనకు దీనిపై ఉన్న మక్కువ అర్థం చేసుకోవచ్చు.
వచ్చే ఏడాది అంచనా: నిపుణుల ప్రకారం, వచ్చే అక్షయ తృతీయ నాటికి బంగారం ధర ₹1,70,000 నుండి ₹1,85,000 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
ఎందుకు కొనాలి? భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు (Geopolitical tensions), ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు బంగారం ఒక భరోసాగా నిలుస్తుంది.
వెండి: ఈ ఏడాది 'డార్క్ హార్స్'
వెండి కేవలం ఆభరణాలకే కాదు, ఇండస్ట్రియల్ రంగంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. గత ఏడాదిలో 155% లాభాలను ఇవ్వడం ద్వారా వెండి తన సత్తా చాటుకుంది.
వచ్చే ఏడాది అంచనా: వెండి ధర వచ్చే ఏడాది నాటికి కిలో ₹3,50,000 మార్కును తాకవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఎందుకు కొనాలి? ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్లో వెండి వినియోగం పెరగడం వల్ల దీనికి డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది.
నిపుణుల సలహా ఏంటి?
ధరలు ప్రస్తుతం గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నాయి కాబట్టి, ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే 'స్టాగర్డ్ అప్రోచ్' (Staggered Approach) అనుసరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంటే:
- మీ దగ్గర ఉన్న మొత్తాన్ని ఒకేసారి పెట్టకుండా, విడతల వారీగా (SIP పద్ధతిలో) కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.
- కేవలం ఫిజికల్ గోల్డ్ మాత్రమే కాకుండా, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు (ETFs) లేదా డిజిటల్ గోల్డ్ గురించి కూడా ఆలోచించండి.
మీరు స్థిరమైన వృద్ధిని కోరుకుంటే బంగారం వైపు వెళ్ళండి. ఒకవేళ కొంచెం రిస్క్ తీసుకుని ఎక్కువ లాభాలు ఆశిస్తే వెండి మంచి ఆప్షన్ కావచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More