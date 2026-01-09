Edit Profile
    బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్ల చూపు: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో రికార్డుస్థాయి పెట్టుబడులు

    డిసెంబర్ నెలలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (Gold ETF)లలోకి మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 11,646.74 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల నేపథ్యంలో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి ఇన్వెస్టర్లు ఈక్విటీల కంటే బంగారం వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    Published on: Jan 09, 2026 3:10 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    స్టాక్ మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడూ సురక్షితమైన దారి కోసం వెతుకుతారు. అందుకే ఇప్పుడు భారతీయ మదుపర్లందరూ 'బంగారం' బాట పట్టారు. డిసెంబర్ నెలలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (Gold ETF)లలోకి రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు రావడమే దీనికి నిదర్శనం.

    బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్ల చూపు: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో రికార్డుస్థాయి పెట్టుబడులు (Reuters)
    బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్ల చూపు: గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లలో రికార్డుస్థాయి పెట్టుబడులు (Reuters)

    గత కొంతకాలంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తమ పెట్టుబడులకు రక్షణ కవచంలా ఉంటుందని భావిస్తూ ఇన్వెస్టర్లు గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (Gold ETFs)లో భారీగా నిధులు కుమ్మరిస్తున్నారు.

    ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్లను మించిన పసిడి జోరు

    అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (Amfi) వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం.. డిసెంబర్ నెలలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లు ఏకంగా 11,646.74 కోట్ల నికర పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి. సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ ఫండ్ల ( 10,019.27 కోట్లు) కంటే కూడా ఇవి ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం. అంతకుముందు సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చిన 8,363 కోట్ల రికార్డును కూడా ఈసారి బద్దలు కొట్టాయి.

    "గడిచిన ఏడాది కాలంగా విలువైన లోహాలు అందిస్తున్న అద్భుతమైన రిటర్న్స్ చూసి ఇన్వెస్టర్లు ఆకర్షితులవుతున్నారు. అందుకే తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో బంగారానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యతను పెంచుకుంటున్నారు" అని ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ ఏఎంసీ లిమిటెడ్ కి చెందిన మహేష్ పాటిల్ వివరించారు.

    ఈక్విటీని వెనక్కి నెట్టిన రిటర్న్స్

    అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న వాణిజ్య యుద్ధాలు, డాలర్ విలువ పడిపోవడం వంటి పరిణామాలు పసిడికి వరంగా మారాయి. ఒకటి నుంచి ఐదేళ్ల కాలపరిమితిని గమనిస్తే.. ఈక్విటీ మార్కెట్ల కంటే బంగారం మెరుగైన ఫలితాలను అందించింది.

    నిప్పాన్ ఇండియా గోల్డ్ బీస్ (Gold BeES): దీని ధర ఒక యూనిట్ 113.5 వద్ద ఉండగా.. గత ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 73.52% లాభాలను పంచిపెట్టింది.

    నిఫ్టీ 50: అదే సమయంలో నిఫ్టీ కేవలం 9.38% రిటర్న్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలిగింది.

    సిల్వర్ ఈటీఎఫ్: వెండి కూడా తక్కువ తినలేదు. నిప్పాన్ ఇండియా సిల్వర్ ఈటీఎఫ్ ఏకంగా 162% రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.

    2026లో పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది?

    బంగారం, వెండి ఇంతలా పరుగులు పెడుతున్నా.. రాబోయే రోజుల్లో లాభాలు కొంచెం నెమ్మదించే అవకాశం ఉందని కమోడిటీ రంగ నిపుణుడు జిమ్ రోజర్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. "నా దగ్గర బంగారం, వెండి రెండూ ఉన్నాయి. నేను వాటిని అమ్మడం లేదు. కానీ, గత రెండేళ్లలో చూసినంత వేగవంతమైన వృద్ధి 2026లో ఉండకపోవచ్చు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మరోవైపు, ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు డిసెంబర్ నెలలో స్వల్పంగా తగ్గి రూ. 28,034 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయి (నవంబర్‌లో ఇవి రూ. 29,893 కోట్లుగా ఉన్నాయి). దీన్ని బట్టి చూస్తే, మార్కెట్ అనిశ్చితిగా ఉన్న సమయంలో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడం కంటే, పసిడి వంటి సురక్షితమైన మార్గాల్లో స్థిరత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారని స్పష్టమవుతోంది.

