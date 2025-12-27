Edit Profile
    సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించిన వెండి, బంగారం, ఇతర విలువైన లోహాలు

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. వెండి ధర తొలిసారిగా 77 డాలర్ల మార్కును దాటగా, బంగారం 4,549 డాలర్ల ఆల్‌టైమ్ హైకి చేరింది. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలే ఈ భారీ పెరుగుదలకు కారణం.

    Published on: Dec 27, 2025 6:25 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో విలువైన లోహాల జోరు ఆగడం లేదు. శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో బంగారం, వెండితో పాటు ప్లాటినం కూడా రికార్డు స్థాయి ధరలను తాకాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే పసిడి వైపు మళ్లించాయి.

    వెండి రికార్డుల వేట

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి (Spot Silver) ఔన్స్ ధర ఏకంగా 7.5 శాతం ఎగబాకి 77.30 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. ఒక దశలో ఇది గరిష్టంగా 77.40 డాలర్ల మార్కును తాకి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి చూస్తే వెండి ధర ఏకంగా 167 శాతం పెరగడం గమనార్హం. సరఫరాలో లోటు ఉండటం, అమెరికా ప్రభుత్వం దీనిని అత్యవసర ఖనిజంగా గుర్తించడం, పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తడం వెండి ధరలకు రెక్కలు తొడిగింది.

    బంగారం.. బంగారమే!

    బంగారం ధర కూడా సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహించింది. స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సు ధర 4,549.71 డాలర్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. 1979 తర్వాత ఒక ఏడాదిలో బంగారం ఇంతటి భారీ లాభాలను నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి.

    "2026లో ఫెడ్ రేట్ల కోత కొనసాగుతుందనే అంచనాలు, బలహీనపడిన డాలర్ విలువ, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఏడాది చివరిలో లాభాల స్వీకరణ జరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, పెరుగుదల ధోరణి మాత్రం బలంగానే ఉంది" అని జానేర్ మెటల్స్ సీనియర్ స్ట్రాటజిస్ట్ పీటర్ గ్రాంట్ విశ్లేషించారు.

    రాబోయే కాలంలో వెండి 80 డాలర్లను, బంగారం వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో 5,000 డాలర్ల మార్కును తాకే అవకాశం ఉందని ఆయన అంచనా వేశారు.

    రాజకీయ, భౌగోళిక కారణాలు

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చీఫ్‌గా సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తిని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నియమిస్తారనే ప్రచారం మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆశలు రేపింది. అలాగే నైజీరియాలో ఇస్లామిక్ స్టేట్ తీవ్రవాదులపై అమెరికా జరిపిన వైమానిక దాడులు యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపించడంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను లోహాల వైపు మళ్లించారు.

    భారత్, చైనా మార్కెట్ల పరిస్థితి

    భారత్‌లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉండటంతో రిటైల్ కొనుగోళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో వ్యాపారులు వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి డిస్కౌంట్లను ఆరు నెలల గరిష్ట స్థాయికి పెంచారు. చైనాలో కూడా డిస్కౌంట్లు భారీగా తగ్గాయి.

    బంగారం, వెండి మాత్రమే కాకుండా ప్లాటినం 9.8 శాతం పెరిగి 2,437.72 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరగా, పల్లాడియం కూడా మూడేళ్ల గరిష్ట స్థాయి (1,927.81 డాలర్లు) వద్ద ట్రేడవుతోంది. మొత్తానికి ఈ వారం విలువైన లోహాలన్నీ లాభాల్లోనే ముగిశాయి.

