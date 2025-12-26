Edit Profile
    ఆకాశమే హద్దుగా వెండి పరుగులు.. చరిత్రలో తొలిసారి 75 డాలర్ల మార్కును దాటిన ధర

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వెండి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, పారిశ్రామిక డిమాండ్ కారణంగా ఔన్సు వెండి ధర తొలిసారిగా $75 దాటి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 138% వృద్ధి నమోదు చేయడం విశేషం.

    Published on: Dec 26, 2025 8:03 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అంతర్జాతీయ కమోడిటీ మార్కెట్‌లో వెండి ధగధగలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మెరుస్తున్నాయి. చరిత్రను తిరగరాస్తూ, తొలిసారిగా ఔన్సు వెండి ధర 75 డాలర్ల మైలురాయిని దాటేసింది. ఒక్కరోజే వెండి ధర సుమారు 5 శాతం మేర ఎగబాకడం ఇన్వెస్టర్లను, మార్కెట్ విశ్లేషకులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి.

    వరుసగా ఐదో సెషన్‌లోనూ వెండి తన జోరును కొనసాగించింది. ఒకానొక దశలో స్పాట్ సిల్వర్ ధర ఔన్సుకి (1 ట్రాయ్ ఔన్స్ = 31.1035 గ్రాములు) $75.4 వద్ద రికార్డు స్థాయిని తాకింది. అక్టోబర్‌లో తలెత్తిన 'షార్ట్ స్క్వీజ్' తర్వాత సరఫరాలో ఏర్పడిన ఆటంకాలు, తాజాగా వెనిజులాలో నెలకొన్న పరిస్థితులు వెండికి డిమాండ్ పెంచాయి. వెనిజులాపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడం, చమురు ట్యాంకర్లను నిలిపివేయడం వంటి పరిణామాలతో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా వెండి వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    ఏడాదిలోనే 138 శాతం వృద్ధి

    ఈ ఏడాది వెండి ప్రదర్శన అసాధారణంగా ఉంది. గడిచిన గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఈ మెటల్ ఎంత వేగంగా దూసుకుపోతుందో అర్థమవుతుంది:

    • గత ఏడాది కాలంలో: 138% పెరుగుదల
    • గత ఆరు నెలల్లో: 99% పెరుగుదల
    • గత మూడు నెలల్లో: 59% పెరుగుదల
    • కేవలం గత నెల రోజుల్లోనే: 39% పెరుగుదల

    1979 తర్వాత వెండి ఈ స్థాయిలో రాణించడం ఇదే మొదటిసారి.

    ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలివే..

    వెండి ధరలు ఇంతలా పెరగడానికి కేవలం ఉద్రిక్తతలే కాకుండా ఆర్థిక పరిణామాలు కూడా తోడయ్యాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ రాబోయే కాలంలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చన్న అంచనాలు మార్కెట్‌లో బలంగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గే వాతావరణం ఉన్నప్పుడు బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో వచ్చే ఫెడ్ చైర్మన్ మరింత ఉదారంగా (Dovish stance) వ్యవహరిస్తారని ఇన్వెస్టర్లు ఆశిస్తున్నారు.

    పారిశ్రామిక డిమాండ్ కూడా కీలకమే

    కేవలం పెట్టుబడి సాధనంగానే కాకుండా, పారిశ్రామిక రంగంలోనూ వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ అంశంపై జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సర్వీసెస్ చీఫ్ ఇన్వెస్టమెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ స్పందిస్తూ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.

    "మిగిలిన లోహాలతో పోలిస్తే వెండికి పారిశ్రామిక రంగంలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. నేటి ఆధునిక పరిశ్రమలైన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), సోలార్ ఎనర్జీ, మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల తయారీలో వెండిని విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ రంగాల్లో వృద్ధి వేగంగా ఉండటంతో వెండికి కొరత ఏర్పడింది. సరఫరా తక్కువగా ఉండి, డిమాండ్ పెరగడం వల్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మధ్యలో లాభాల స్వీకరణ కారణంగా స్వల్ప తగ్గుదల ఉండవచ్చు కానీ, వెండి ధరలు మాత్రం బలంగానే కొనసాగే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.

    సోలార్ ప్యానెల్స్ నుంచి మెడికల్ పరికరాల వరకు గ్లోబల్ సప్లై చైన్‌లో వెండి ఒక అనివార్యమైన భాగంగా మారింది. అటు సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, ఇటు ఈటీఎఫ్ (ETF)లలోకి వస్తున్న పెట్టుబడులు వెండి రేటుకు మరింత బలాన్నిస్తున్నాయి.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, సూచనలు నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

