వెండి వెలుగు: 25 ఏళ్లలో 2600% లాభం.. నాటి రూ.1000 పెట్టుబడి ఇప్పుడు ఎంతో తెలుసా?
గత పాతికేళ్లలో వెండి ధరలు కళ్లు చెదిరే రీతిలో పెరిగాయి. 2000 సంవత్సరంలో వెండిపై పెట్టిన వెయ్యి రూపాయల పెట్టుబడి నేడు రూ. 26 వేలకు పైగా పెరిగింది. బంగారం కన్నా వేగంగా దూసుకెళ్తున్న వెండి, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్ల పాలిట కామధేనువుగా మారింది.
బంగారం అంటే భారతీయులకు అమితమైన ఇష్టం. కానీ, గత కొంతకాలంగా వెండి ఇస్తున్న రిటర్నులను గమనిస్తే బంగారం కంటే 'వైట్ మెటల్' (వెండి) మిన్న అనిపిస్తోంది. 2025లో వెండి ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి. అంతర్జాతీయ భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, సరఫరాలో లోపాలు వెండిని సరికొత్త శిఖరాలకు చేర్చాయి.
రూ. 1,000 పెట్టుబడి.. నేడు రూ. 26,000 పైమాటే!
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిలో ఉన్న మజా ఏంటో వెండి ధరల విశ్లేషణ చూస్తే అర్థమవుతుంది. 2000 సంవత్సరంలో ఒక ఇన్వెస్టర్ వెండిపై కేవలం రూ. 1,000 పెట్టుబడి పెట్టి, దానిని అలాగే వదిలేసి ఉంటే.. నేడు దాని విలువ అక్షరాలా రూ. 26,455 అయ్యేది. అంటే పాతికేళ్లలో పెట్టుబడి 26 రెట్లు పెరిగిందన్నమాట.
2000 సంవత్సరంలో దేశీయ మార్కెట్లో కేజీ వెండి సగటు ధర సుమారు రూ. 7,900 ఉండగా, నేడు అది ఏకంగా రూ. 2.16 లక్షల మార్కును చేరుకుంది. అంటే దాదాపు 2,600 శాతం లాభం. ఒకప్పుడు వెండిని కేవలం పారిశ్రామిక అవసరాలకే పరిమితమైన లోహంగా చూసేవారు, కానీ సంపదను సృష్టించడంలో ఇది బంగారానికి ఏమాత్రం తీసిపోదని నిరూపితమైంది.
మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు వెండి ఒక రక్షణ కవచం
స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలినప్పుడు లేదా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు వెండి ఒక భరోసాగా నిలుస్తోంది. డాట్-కామ్ బబుల్ నుంచి కరోనా మహమ్మారి వరకు ప్రపంచం ఎన్నో ఆర్థిక సంక్షోభాలను చూసింది. కానీ, వెండి మాత్రం తన విలువను కాపాడుకుంటూ స్థిరంగా వృద్ధి చెందుతూనే ఉంది.
"వెండి కేవలం సురక్షితమైన పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు, రాబోయే కాలంలో దీనికి డిమాండ్ మరింత పెరగనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగం, డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం, సోలార్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), రక్షణ రంగాల్లో వెండి వినియోగం అనివార్యం. అమెరికా ప్రభుత్వం కూడా వెండిని ఒక కీలక ఖనిజంగా గుర్తించింది. చైనాలో వెండి నిల్వలు దశాబ్ద కాలంలో కనిష్ట స్థాయికి పడిపోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి" అని యెస్ బ్యాంక్ తన తాజా నివేదికలో విశ్లేషించింది.
2025లో ఆల్-టైమ్ రికార్డు.. బంగారం కంటే వేగంగా
ఈ ఏడాది వెండి చరిత్ర సృష్టించింది. మంగళవారం (డిసెంబర్ 23) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఔన్స్కు 70 డాలర్ల మార్కును దాటింది. భారత్లో ఎంసిఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో వెండి ధర కేజీకి రూ. 2,16,596 వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరింది.
గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే.. 2025లో బంగారం కంటే వెండి మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఈ ఏడాదిలో బంగారం ధర 76% పెరగగా, వెండి ఏకంగా 140% లాభాలను పంచి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేంటి?
- అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు: అమెరికా - వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షితమైన లోహాల వైపు నడిపించాయి.
- డాలర్ బలహీనత: గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ తగ్గడం, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు వెండికి కలిసొచ్చాయి.
- సరఫరా కొరత: గనుల తవ్వకాల్లో అంతరాయం కలగడం వల్ల మార్కెట్లోకి కొత్త వెండి రాక తగ్గిపోయింది. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండి సరఫరా తక్కువగా ఉండటంతో ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి.
వెండిలో ఒడిదుడుకులు సహజమే అయినప్పటికీ, ఓపికగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇది లాభాలను అందిస్తోంది. మీ పోర్ట్ఫోలియోలో వైవిధ్యం కోసం వెండిని ఒక ఆప్షన్గా ఎంచుకోవడం లాభదాయకమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.