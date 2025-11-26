Edit Profile
    ఏపీకి మరో భారీ పెట్టుబడి: రూ. 91,600 కోట్ల AI డేటా సెంటర్ల కోసం రిలయన్స్ జేవీ ప్లాన్

    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు భాగస్వామ్యం ఉన్న జాయింట్ వెంచర్ 'డిజిటల్ కనెక్షన్' ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దాదాపు $11 బిలియన్ల (రూ. 91,600 కోట్లు) భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. విశాఖపట్నంలో అత్యాధునిక వన్-గిగావాట్ (1 GW) ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌ను నిర్మించడమే దీని లక్ష్యం.

    Published on: Nov 26, 2025 5:40 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు భాగస్వామ్యం ఉన్న జాయింట్ వెంచర్ (JV) 'డిజిటల్ కనెక్షన్' ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడి ప్రణాళికను ప్రకటించింది. విశాఖపట్నంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డేటా సెంటర్లను నెలకొల్పడానికి ఈ సంస్థ దాదాపు $11 బిలియన్ల (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 91,600 కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టనుంది. నవంబర్ 26, 2025 బుధవారం రోజున అధికారిక ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

    వైజాగ్‌లో 1 GW సామర్థ్యం లక్ష్యం

    డిజిటల్ కనెక్షన్ సంస్థ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, రాబోయే ఐదేళ్ల కాలంలో, అంటే 2030 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విశాఖపట్నంలో ఒక గిగావాట్ (1 GW) సామర్థ్యం గల ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్‌ను నిర్మించడానికి దాదాపు $11 బిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ అత్యాధునిక క్యాంపస్ ఏకంగా 400 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు కానుంది.

    ఈ భారీ పెట్టుబడిని సులభతరం చేసేందుకు, డిజిటల్ కనెక్షన్ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థికాభివృద్ధి బోర్డుతో (Andhra Pradesh Economic Development Board - APEDB) ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని (MoU) కుదుర్చుకుంది.

    డిజిటల్ కనెక్షన్ అంటే ఏమిటి?

    డిజిటల్ కనెక్షన్ అనేది మూడు ప్రధాన సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన జాయింట్ వెంచర్:

    1. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ (భారతీయ దిగ్గజ సంస్థ).
    2. బ్రూక్‌ఫీల్డ్ (కెనడియన్ పెట్టుబడి సంస్థ).
    3. డిజిటల్ రియల్టీ (యు.ఎస్. ఆధారిత డేటా సెంటర్ల సంస్థ).

    ఏఐ డేటా సెంటర్ల ద్వారా దేశంలో డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడంపై ఈ జాయింట్ వెంచర్ ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుంది. ఇప్పటికే చెన్నైలో ఈ సంస్థ ఒక క్యాంపస్‌ను నిర్వహిస్తోంది. ముంబైలోని చాందీవాలి ప్రాంతంలో మరో క్యాంపస్ నిర్మాణంలో ఉంది.

    ఏఐ ఆధారిత ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు ఊతం

    డిజిటల్ కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయబోయే ఈ డేటా సెంటర్లు ప్రత్యేకంగా ఏఐ వర్క్‌లోడ్‌లకు (AI Workloads) మద్దతు ఇచ్చేలా రూపొందించారు. అత్యధిక పనితీరును అందించే కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలకు (High Performance Computing), ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) అనువర్తనాలకు ఈ కేంద్రాలు కీలకం కానున్నాయి.

    ఈ పెట్టుబడితో, వైజాగ్‌ నగరం భారతదేశంలో అధునాతన కంప్యూటింగ్, డేటా సేవలకు ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాల కల్పనతో పాటు స్థానిక సాంకేతిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి కూడా దోహదపడుతుంది. భారత్ యొక్క 'వికసిత్ భారత్ 2047' లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా దేశీయ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అడుగు.

