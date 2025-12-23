Edit Profile
    ఆకాశమే హద్దుగా బంగారం: 2025లో 50వ సారి రికార్డు స్థాయికి.. వెండి కూడా అదే బాటలో!

    భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలతో 2025లో బంగారం ధర 50వ సారి ఆల్‌టైమ్ హైకి చేరింది. పసిడి ధర రికార్డులు సృష్టిస్తుండగా, వెండి సైతం అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పసిడి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    Published on: Dec 23, 2025 8:59 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగారం ధరల పరుగు ఆగడం లేదు. పసిడి ప్రేమికులను విస్మయానికి గురిచేస్తూ 2025 సంవత్సరంలోనే ఏకంగా 50వ సారి పసిడి ధర సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు పసిడికి రెక్కలు తొడుగుతున్నాయి. కేవలం బంగారం మాత్రమే కాదు, వెండి కూడా తన జీవితకాల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకొని ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట పండిస్తోంది.

    ఆకాశమే హద్దుగా బంగారం: 2025లో 50వ సారి రికార్డు స్థాయికి.. వెండి కూడా అదే బాటలో! (AFP)
    ఆకాశమే హద్దుగా బంగారం: 2025లో 50వ సారి రికార్డు స్థాయికి.. వెండి కూడా అదే బాటలో! (AFP)

    రికార్డుల 50వ మైలురాయి

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర తొలిసారిగా ఔన్స్‌కు 4,480 డాలర్ల మార్కును అధిగమించింది. కేవలం ఒక్క రోజులోనే 2.4 శాతం పెరుగుదల నమోదు కావడం గమనార్హం. గత నెల రోజుల్లో పసిడి నమోదు చేసిన అతిపెద్ద సింగిల్ డే జంప్ ఇదేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ఫెడరల్ రిజర్వ్) వచ్చే ఏడాది కూడా వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న సంకేతాలు వెలువడటంతో, మదుపర్లు బంగారంపై పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

    అమెరికా - వెనిజులా మధ్య చిచ్చు

    బంగారం ధర ఇంతలా పెరగడానికి తాజా కారణం అగ్రరాజ్యం అమెరికా తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయం. వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా ఆ దేశ చమురు నౌకలను అడ్డుకుంది. ఈ చర్యతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. యుద్ధ మేఘాలు లేదా ఇలాంటి తీవ్ర పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్లుతారు.

    1979 తర్వాత ఇదే అత్యుత్తమం

    ఈ ఏడాది బంగారం ధర ఏకంగా 70 శాతం పెరిగింది. 1979వ సంవత్సరం తర్వాత పసిడి ఒకే ఏడాదిలో ఇంత భారీ లాభాలను అందించడం మళ్లీ ఇప్పుడే చూస్తున్నాం. వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని భారీగా కొనుగోలు చేయడం, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (ETF)లలోకి పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. అక్టోబర్‌లో ధరలు కాస్త తగ్గినట్లు అనిపించినా, మళ్లీ రెట్టింపు వేగంతో పసిడి పుంజుకుంది.

    వెండి జోరు ఇంకాస్త ఎక్కువ

    బంగారం కంటే వెండి ఈ ఏడాది మరింత విస్మయకరమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. వెండి ధర ఔన్స్‌కు 69.70 డాలర్లకు చేరుకొని రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ఒక్క ఏడాదే వెండి ఏకంగా 140 శాతం లాభాన్ని ఇచ్చింది. షాంఘై వంటి ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రాల్లో వెండి ఫ్యూచర్ల ట్రేడింగ్ భారీగా పెరగడం దీనికి బలాన్ని చేకూర్చింది.

    మున్ముందు ఎలా ఉండబోతోంది?

    బంగారం ధరలు ఇక్కడితో ఆగిపోతాయని ఎవరూ అనుకోవడం లేదు. 2026 నాటికి పసిడి ధర ఔన్స్‌కు 4,900 డాలర్లకు చేరుకోవచ్చని ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ అంచనా వేసింది. "అమెరికా తీసుకుంటున్న వాణిజ్యపరమైన నిర్ణయాలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ స్వయంప్రతిపత్తికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లు మార్కెట్లో అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి. ఇది పసిడి ధరకు మరింత అనుకూలించనుంది" అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    పెరుగుతున్న అప్పులు, కరెన్సీ విలువ తగ్గుతుందన్న ఆందోళనల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు తమ ఆస్తులను రక్షించుకోవడానికి పసిడిని ఒక 'రక్షణ కవచం'లా చూస్తున్నారు.

