ఆకాశమే హద్దుగా వెండి: MCXలో సరికొత్త రికార్డు.. కిలో ధర రూ. 2.04 లక్షలు
అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. ఎంసీఎక్స్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2 లక్షల మార్కును దాటి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది. అమెరికా ఆర్థిక గణంకాలు, వెనిజులాలో ఉద్రిక్తతలు ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
బంగారం బాటలో వెండి పరుగులు పెడుతోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వెండి ధరలు అంతర్జాతీయ మార్కెట్తో పాటు దేశీయంగానూ రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 17న మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో వెండి ధరలు ఏకంగా 4 శాతానికి పైగా పెరిగి, సరికొత్త శిఖరాలను తాకాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వెండి ధర తొలిసారిగా 65 డాలర్ల మార్కును దాటడం విశేషం.
ఏం జరిగింది? ఎందుకీ పెరుగుదల?
బుధవారం ఉదయం 9:20 గంటల సమయంలో, ఎంసీఎక్స్లో వెండి ధర 3.38 శాతం జంప్ చేసి కిలోకు రూ. 2,04,445 వద్ద ట్రేడవుతూ జీవితకాల గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. మరోవైపు, ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ స్వల్పంగా 0.21 శాతం తగ్గి రూ. 1,34,129 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఈ అనూహ్య పెరుగుదలకు ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి:
అమెరికా నిరుద్యోగ గణంకాలు: అమెరికాలో నవంబర్ నెల నిరుద్యోగిత రేటు 4.6 శాతానికి పెరిగింది. దీనివల్ల ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలతో డాలర్ బలహీనపడింది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే వెండిపై మొగ్గు చూపుతున్నారు.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు: వెనిజులాపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆంక్షలు విధించడం, చమురు ట్యాంకర్ల దిగ్బంధనం వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ మార్కెట్లో ఆందోళన కలిగించాయి. యుద్ధ వాతావరణం లేదా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను లోహాల వైపు మళ్ళించడం సహజం.
"నిరుద్యోగ గణంకాలు ఖచ్చితంగా విలువైన లోహాలకు బలాన్నిచ్చాయి. డాలర్ బలహీనపడటంతో, రిస్క్ తక్కువగా ఉండి ఎక్కువ రాబడినిచ్చే ఇతర ఆస్తుల కోసం ఇన్వెస్టర్లు అన్వేషిస్తున్నారు" అని సింగపూర్కు చెందిన ఒక కరెన్సీ ట్రేడర్ విశ్లేషించారు.
ఇప్పుడు వెండి కొనడం సరైనదేనా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
వెండి ధరలు ఇంతలా పెరిగిన నేపథ్యంలో, కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. దీనిపై మార్కెట్ నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాజ్కుమార్ సుబ్రమణియన్ (PL వెల్త్, ప్రొడక్ట్ హెడ్): "భారతీయ ఇన్వెస్టర్లకు వెండి ఒక వ్యూహాత్మక ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది. బంగారం కంటే ఇందులో హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ, కమొడిటీ మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు లాభాలు కూడా అంతే భారీగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సోలార్ తయారీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల్లో వెండి వినియోగం పెరుగుతుండటం దీనికి కలిసొచ్చే అంశం."
అపూర్వ షేత్ (శామ్కో సెక్యూరిటీస్, రీసెర్చ్ హెడ్): "వెండి ఇప్పటికే భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మధ్యకాలిక పెట్టుబడుల కోసం వెండి కంటే బంగారంపై దృష్టి సారించడం ఉత్తమం. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం మెరుగైన ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది."
ఎన్.ఎస్. రామస్వామి (వెంచురా, కమొడిటీ హెడ్): ‘వెండికి ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా ధరలు భవిష్యత్తులో కిలోకు రూ. 3 లక్షల మార్కును (అంతర్జాతీయంగా 100 డాలర్లు) తాకినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. అయితే, వెండి ధరలు ఎంత వేగంగా పెరుగుతాయో, అంతే వేగంగా పడిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.’
నెక్స్ట్ జనరేషన్ మెటల్
కేవలం నగలు లేదా పెట్టుబడి కోణంలోనే కాకుండా, ఆధునిక సాంకేతికతలో వెండి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), డేటా సెంటర్లు, గ్రీన్ ఎనర్జీ వంటి రంగాల్లో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అందుకే దీన్ని రాబోయే తరం మెటల్గా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
(గమనిక: మార్కెట్ పరిస్థితులు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది. పైన తెలిపిన అభిప్రాయాలు మార్కెట్ నిపుణులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు.)