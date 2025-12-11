Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల కోత: 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్, 25,900కు చేరువలో నిఫ్టీ

    అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించడం, వచ్చే ఏడాది మరోసారి కోత ఉంటుందని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్ మూడు రోజుల నష్టాల పరంపరను ఛేదించింది. గురువారం సెన్సెక్స్ 427 పాయింట్లు పెరిగి 84,818.13 వద్ద, నిఫ్టీ 50 141 పాయింట్లు లాభపడి 25,898.55 వద్ద స్థిరపడింది.

    Published on: Dec 11, 2025 4:32 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు (bps) తగ్గించడంతో పాటు, వచ్చే ఏడాది మరో రేటు కోత ఉంటుందని సంకేతాలు ఇవ్వడం భారత మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను పెంచింది. దీని ఫలితంగా డాలర్ ఇండెక్స్ 0.25% తగ్గింది. యూఎస్ 10-సంవత్సరాల బాండ్ ఈల్డ్ 4.12%కి తగ్గింది. ఈ సానుకూల వాతావరణంలో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ గురువారం లాభాలతో ముగిసింది. సెన్సెక్స్ 427 పాయింట్లు (0.51%) పెరిగి 84,818.13 వద్ద ముగిసింది. నిఫ్టీ 141 పాయింట్లు (0.55%) పెరిగి 25,898.55 వద్ద స్థిరపడింది.

    యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల కోత: 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్, 25,900కు చేరువలో నిఫ్టీ (REUTERS)
    యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల కోత: 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్, 25,900కు చేరువలో నిఫ్టీ (REUTERS)

    బీఎస్‌ఈ మిడ్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.79%, స్మాల్‌క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.51% పెరగడంతో విస్తృత మార్కెట్లలో కూడా లాభాలు కనిపించాయి.

    ఒక్క సెషన్‌లో 2.6 లక్షల కోట్లు లాభం

    మునుపటి సెషన్‌తో పోలిస్తే, బీఎస్‌ఈ-లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (M-Cap) 464 లక్షల కోట్ల నుంచి 466.6 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. దీంతో ఒక్క సెషన్‌లోనే పెట్టుబడిదారులు సుమారు 2.6 లక్షల కోట్లు లాభపడ్డారు.

    కీలక హైలైట్స్

    1. మార్కెట్ లాభాలకు కారణం

    యూఎస్ ఫెడ్ రేటు కోత తరువాత యూఎస్ డాలర్, బాండ్ ఈల్డ్స్‌లో తగ్గుదల కనిపించడం దేశీయ సెంటిమెంట్‌ను ప్రభావితం చేసింది.

    హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వంటి ఎంపిక చేసిన ఇండెక్స్ హెవీవెయిట్స్‌లో కొనుగోళ్లు జరిగాయి.

    జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ లిమిటెడ్ రీసెర్చ్ హెడ్ వినోద్ నాయర్ మాట్లాడుతూ, "యూఎస్‌లో అధిక ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నప్పటికీ, ఫెడ్ ఆశించిన విధంగా 25-బీపీఎస్ రేటు కోతను అనుసరించి దేశీయ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. యూఎస్ 10-సంవత్సరాల ఈల్డ్‌లో తగ్గుదల భవిష్యత్తులో ఎఫ్‌ఐఐ (FII) నిధుల తరలింపు తగ్గుతుందని సూచిస్తుంది. ఇది సెంటిమెంట్‌ను బలపరిచింది" అని వివరించారు.

    2. నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్స్

    నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లోని మొత్తం 39 స్టాక్‌లు లాభపడ్డాయి.

    • అదానీ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ (+2.65%)
    • జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ (+2.63%)
    • టాటా స్టీల్ (+2.57%)

    3. నిఫ్టీ 50లో టాప్ లూజర్స్

    • ఏషియన్ పెయింట్స్ (-1%)
    • ఎస్‌బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ (-0.86%)
    • భారతీ ఎయిర్‌టెల్ (-0.63%)

    4. సెక్టోరల్ ఇండెక్స్‌లు

    • చాలా సెక్టోరల్ ఇండెక్స్‌లు లాభాలతో ముగిశాయి.
    • నిఫ్టీ ఆటో, మెటల్, ఫార్మా ఇండెక్స్‌లు 1% వరకు పెరిగాయి.
    • నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ దాదాపు 1% పెరిగింది.
    • నిఫ్టీ బ్యాంక్ 0.42% పెరిగి 59,209.85 వద్ద ముగిసింది.

    5. వాల్యూమ్ పరంగా అత్యంత చురుకైన స్టాక్స్ (NSE)

    • వోడాఫోన్ ఐడియా (119.5 కోట్ల షేర్లు)
    • ఓలా ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ (9.8 కోట్ల షేర్లు)
    • మీషో (8 కోట్ల షేర్లు)

    6. 52 వారాల గరిష్టాలు

    సంవర్థన మదర్‌సన్ ఇంటర్నేషనల్, ఐషర్ మోటార్స్, కమ్మిన్స్ ఇండియా, వోడాఫోన్ ఐడియా వంటి 85 స్టాక్‌లు 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకాయి.

    7. 52 వారాల కనిష్టాలు

    ట్రెంట్, ఎన్‌సిసి, స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్, పిరమల్ ఫార్మా వంటి 166 స్టాక్‌లు 52 వారాల కనిష్టానికి పడిపోయాయి.

    8. నిఫ్టీ టెక్నికల్ ఔట్‌లుక్

    ఎస్‌బీఐ సెక్యూరిటీస్ నుండి సుదీప్ షా: 25,750-25,730 వద్ద ఉన్న 50-రోజుల EMA జోన్ ముఖ్యమైన మద్దతుగా (Support) పనిచేస్తుంది. దీనికంటే దిగువకు పడిపోతే మరింత దిద్దుబాటు (Correction) వచ్చే అవకాశం ఉంది. పై వైపున, 25,950-26,000 జోన్ కీలక అవరోధంగా (Crucial Hurdle) ఉంటుంది. 26,000 కంటే పైన నిలకడగా పెరిగితే 26,150 స్థాయి వరకు ర్యాలీ ఉండవచ్చు.

    కోటక్ సెక్యూరిటీస్ నుండి శ్రీకాంత్ చౌహాన్: 25,850 మరియు 25,700 కీలక మద్దతు జోన్‌లుగా ఉంటాయి. ఈ స్థాయిల కంటే మార్కెట్ పైన ట్రేడ్ అవుతున్నంత వరకు, బుల్లిష్ ధోరణి కొనసాగే అవకాశం ఉంది. పైకి వెళ్లేటప్పుడు, 25,950 తక్షణ నిరోధక ప్రాంతం (Immediate Resistance) అవుతుంది. దానిని దాటితే మార్కెట్ 26,000–26,075 వరకు వెళ్లవచ్చు.

    News/News/యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల కోత: 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్, 25,900కు చేరువలో నిఫ్టీ
    News/News/యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల కోత: 427 పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్, 25,900కు చేరువలో నిఫ్టీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes