ముడి చమురు ధరలు పతనం: పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు తగ్గనున్నాయా?
ఉక్రెయిన్-రష్యా మధ్య కాల్పుల విరమణ జరగవచ్చనే అంచనాల నేపథ్యంలో, రష్యా చమురు సరఫరాపై ఉన్న పాశ్చాత్య ఆంక్షలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆశాభావంతో గురువారం ముడి చమురు ధరలు తగ్గాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్, యూ.ఎస్. వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు పడిపోయాయి.
ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య కాల్పుల విరమణ జరగవచ్చనే అంచనాలతో గురువారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ శాంతి ఒప్పందం కుదిరితే, రష్యా సరఫరాపై పాశ్చాత్య దేశాల ఆంక్షలు తొలగిపోయి, మార్కెట్లోకి అధికంగా చమురు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని మదుపరులు భావిస్తున్నారు.
గురువారం గ్రీన్విచ్ మీన్ టైమ్ (GMT) 01:08 గంటల సమయానికి, బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 21 సెంట్లు (0.3%) తగ్గి బ్యారెల్కు $62.92 డాలర్లకు చేరింది.
అదేవిధంగా, యూ.ఎస్. వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 21 సెంట్లు (0.4%) తగ్గి బ్యారెల్కు $58.44 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అయితే, యూ.ఎస్. థాంక్స్ గివింగ్ సెలవు కారణంగా మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ పరిమాణం చాలా తక్కువగా ఉంది.
బుధవారం, సరఫరా పెరుగుదల రిస్క్, రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి ఒప్పందం అంచనాల మధ్య కొద్దిగా లాభపడినప్పటికీ, గురువారం ఉదయం ధరలు మళ్లీ తగ్గాయి.
శాంతి ప్రయత్నాలు: కీలక పరిణామాలు
దాదాపు నాలుగేళ్లుగా సాగుతున్న ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు వీలైన ప్రణాళికపై చర్చించడానికి యూఎస్ రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ వచ్చే వారం ఇతర సీనియర్ యూఎస్ అధికారులతో కలిసి మాస్కో వెళ్లనున్నారు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఐరోపాలో ఇదే అత్యంత భయంకరమైన యుద్ధం.
"ఏదైనా కాల్పుల విరమణ జరిగితే, రష్యా చమురు ఉత్పత్తిదారులు రోస్నెఫ్ట్, లుకోయిల్పై యూఎస్ విధించిన ఆంక్షల కారణంగా ఏర్పడిన సరఫరా రిస్క్ తగ్గుతుంది" అని కామన్వెల్త్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా విశ్లేషకులు వివేక్ ధర్ తెలిపారు. నవంబర్ 21న అమల్లోకి వచ్చిన ఈ ఆంక్షలు రష్యా చమురు, శుద్ధి చేసిన ఉత్పత్తుల ఎగుమతులపై ఇప్పటికే ప్రభావం చూపాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"ఒకవేళ ఉక్రెయిన్-రష్యా ఒప్పందం కుదిరితే, బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు సాపేక్షంగా త్వరగా $60 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోవచ్చు. కాల్పుల విరమణ జరిగితే, ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులు ఆగిపోవడం వల్ల రష్యా రిఫైనరీ కార్యకలాపాలు కూడా సాధారణ స్థితికి చేరుకోగలుగుతాయి" అని ధర్ స్పష్టం చేశారు.
అయితే, యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను ఎలా ఒప్పించాలనే దానిపై విట్కాఫ్ మాస్కోకు సలహా ఇచ్చినట్టుగా లీకైన ఒక ఆడియో రికార్డింగ్తో, శాంతి ప్రణాళికపై రష్యా ఎలాంటి పెద్ద రాయితీలు ఇవ్వదని ఒక సీనియర్ రష్యా దౌత్యవేత్త బుధవారం అన్నారు.
ఇతర అంశాలు: యూఎస్ ఇన్వెంటరీల పెరుగుదల
అంచనాలకు మించి యూఎస్ ముడి చమురు నిల్వలు (ఇన్వెంటరీలు) పెరగడం కూడా మార్కెట్పై ఒత్తిడి తెచ్చింది. ఎనర్జీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (EIA) బుధవారం విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, గత వారంలో యూఎస్ క్రూడ్ నిల్వలు 2.8 మిలియన్ బ్యారెళ్లు పెరిగి 426.9 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు చేరాయి. విశ్లేషకులు కేవలం 55,000 బ్యారెళ్ల పెరుగుదలను మాత్రమే అంచనా వేశారు. దిగుమతులు 11 వారాల గరిష్ట స్థాయికి పెరగడమే దీనికి కారణం.
అంతేకాకుండా, మార్కెట్లో సరఫరా బాగానే ఉందని సూచిస్తూ, యూఎస్ ఎనర్జీ సంస్థలు చమురు రిగ్ల సంఖ్యను ఈ వారం 12 తగ్గించి 407కి చేర్చాయి. ఇది సెప్టెంబర్ 2021 తర్వాత అతి తక్కువ స్థాయి.
వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, ఒపెక్ తీర్మానం
ముడి చమురు ధరలకు కొంత మద్దతుగా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు పెరిగాయి. వడ్డీ రేటు తగ్గడం సాధారణంగా ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రేరేపించి, చమురు డిమాండ్ను పెంచుతుంది.
మరోవైపు, ప్రపంచ చమురులో సగానికి పైగా ఉత్పత్తి చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ (OPEC) మరియు దాని మిత్రదేశాలు ఆదివారం జరగనున్న సమావేశంలో ఉత్పత్తి స్థాయిలను మార్చకపోవచ్చు అని ఒపెక్ వర్గాలు తెలిపాయి. కొన్ని సభ్య దేశాలు మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవడానికి ఏప్రిల్ నుంచి ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పడితే భారత దేశంలో ఆమేరకు పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు తగ్గవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
