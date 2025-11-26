ముడి చమురు ధరలు ఒక నెల కనిష్టానికి పతనం: BPCL, HPCL, IOC స్టాక్స్ 3% ర్యాలీ
ముడి చమురు ధరలు పడిపోవడంతో, భారత ప్రభుత్వ రంగ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలైన (OMCs) BPCL, HPCL, IOCL షేర్లు బుధవారం నాడు 3% వరకు పెరిగాయి. ఉక్రెయిన్-రష్యా శాంతి ఒప్పందం కుదిరితే, రష్యా చమురుపై ఆంక్షలు తొలగి, మార్కెట్కు చమురు సరఫరా పెరుగుతుందని మార్కెట్ అంచనా వేస్తోంది.
ప్రపంచ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పడిపోవడంతో, మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు $61కు తగ్గింది. దీని సానుకూల ప్రభావం భారత ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు (OMCs) అయిన BPCL, HPCL, IOCL షేర్లపై పడింది. బుధవారం, నవంబర్ 26న, ఈ కంపెనీల షేర్లు 3% వరకు ర్యాలీ చేశాయి.
HPCL షేర్ ధర 2.6% వరకు ఎగబాకి ₹466.80కి చేరుకుంది.
BPCL షేర్ ధర 3% ర్యాలీ చేసి ₹365.85 వద్ద ట్రేడ్ అయింది.
IOC షేర్ ధర కూడా 1.2% వరకు లాభపడింది.
హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL), భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (BPCL), ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (IOCL) అనే మూడు ప్రభుత్వ రంగ OMCలు ఇటీవల బలహీనత నుంచి పుంజుకున్నాయి. ప్రపంచ ముడి చమురు ధరల పతనం ఈ కౌంటర్లలో సానుకూల సెంటిమెంట్ను తిరిగి తీసుకువచ్చింది.
ముడి చమురు ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?
బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ఒక నెల కనిష్ట స్థాయి అయిన బ్యారెల్కు $61కి తగ్గింది. అదేవిధంగా, WTI ముడి చమురు ఫ్యూచర్స్ కూడా బ్యారెల్కు $57 వద్ద ఒక నెల కనిష్టాన్ని తాకింది. ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం డిమాండ్ కంటే ముడి చమురు సరఫరా అధికంగా ఉంటుందనే ట్రేడర్ల ఆందోళనలు.
రష్యా ఆంక్షలు తొలగింపు అంచనాలు:
ఉక్రెయిన్లో శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందనే సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. దీనివల్ల రష్యా చమురుపై ఉన్న ఆంక్షలు తొలగిపోయి, మార్కెట్లోకి అధిక సరఫరా వస్తుందనే అంచనాలు పెరిగాయి.
ట్రంప్ ప్రకటన:
ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలు దాదాపు పూర్తయ్యాయని, కొన్ని సమస్యలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. కీవ్ వైపు నుంచి కూడా చర్చలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయని ఉక్రెయిన్ అధికారి తెలిపారు.
ఉక్రెయిన్ జాతీయ భద్రతా దళాధిపతి రుస్టెమ్ ఉమెరోవ్ రాయిటర్స్తో మాట్లాడుతూ, యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేయడానికి ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ రాబోయే రోజుల్లో అమెరికాను సందర్శించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఉక్రెయిన్-రష్యా శాంతి ఒప్పందం కుదిరితే, మాస్కోపై ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తారు. తద్వారా గతంలో నిరోధించిన చమురు సరఫరా మార్కెట్లోకి విడుదల అవుతుంది.
OMCలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల సాధారణంగా BPCL, HPCL, IOC వంటి ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే, ముడి చమురు వాటి ఇన్పుట్ ఖర్చులో ప్రధాన భాగం. చౌకైన ముడి చమురు... శుద్ధి (Refining), ఇంధన ఉత్పత్తి యొక్క మొత్తం వ్యయాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ముడి చమురు ధర తగ్గినప్పటికీ, పెట్రోల్, డీజిల్ పంప్ ధరలు దానికి అనుగుణంగా తగ్గించకపోతే, OMCలు అధిక మార్కెటింగ్ మార్జిన్లను (Marketing Margins) నిలుపుకోగలుగుతాయి. ఇది వారి ఆదాయాలను నేరుగా బలోపేతం చేస్తుంది.
ఆర్థిక ప్రయోజనాలు: చమురు ధరలు తగ్గడం దేశం యొక్క దిగుమతి బిల్లును (Import Bill) తగ్గిస్తుంది. కంపెనీల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాలను కూడా తగ్గిస్తుంది, ఇది మెరుగైన నగదు ప్రవాహానికి (Cash Flow) దారితీస్తుంది.
ఇన్వెంటరీ లాభాలు: OMCలు తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసిన చమురు నిల్వలను (Inventory) కలిగి ఉన్నప్పుడు, తుది ఉత్పత్తులను ప్రస్తుత, సాపేక్షంగా అధిక మార్కెట్ ధరలకు విక్రయిస్తే, అవి ఇన్వెంటరీ లాభాలను బుక్ చేసుకోగలవు.
(నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి మాత్రమే. ఇవి హెచ్టీ అభిప్రాయాలు కావు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సూచిస్తున్నాము.)
News/News/ముడి చమురు ధరలు ఒక నెల కనిష్టానికి పతనం: BPCL, HPCL, IOC స్టాక్స్ 3% ర్యాలీ
News/News/ముడి చమురు ధరలు ఒక నెల కనిష్టానికి పతనం: BPCL, HPCL, IOC స్టాక్స్ 3% ర్యాలీ