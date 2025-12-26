నేడు మీ నగరంలో 24కే, 22కే, 18కే బంగారం రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోండి
Gold Rate Today: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో నేడు మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,40,000 మార్కుకు చేరువలో ఉంది. ప్రధాన నగరాల్లోని తాజా ధరల వివరాలు మీకోసం.
బంగారం కొనాలనుకునే సామాన్యులకు ఇది షాకింగ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. పసిడి ధరలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సరికొత్త శిఖరాలను తాకుతున్నాయి. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే అంచనాల మధ్య, అంతర్జాతీయంగా పెరిగిన డిమాండ్ దేశీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 26) ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర 0.65% పెరిగి రూ. 1,38,994 వద్ద రికార్డు స్థాయిని తాకింది. ఆ తర్వాత ఉదయం 10 గంటల సమయానికి మరింత పుంజుకుని ఏకంగా రూ. 1,39,181 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లోనూ పసిడి ధరలు ఒక శాతం మేర పెరిగాయి. మన భాగ్యనగరంతో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న తాజా ధరలను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
హైదరాబాద్లో పసిడి ధరలు:
తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,240 పెరిగి రూ. 1,39,720 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక నగల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,28,077 గా ఉండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,04,790 వద్ద ఉంది.
దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలో:
ముంబైలో కూడా బంగారం ధరలు సుమారు 1% మేర ఎగబాకాయి. ఇక్కడ 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ. 1,39,500 కు చేరింది. అంటే నిన్నటి కంటే రూ. 1,340 పెరిగింది. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,27,875 గాను, 18 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,04,625 గాను నమోదైంది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో:
ఢిల్లీలో కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,240 పెరిగి రూ. 1,39,260 వద్ద ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,27,655 వద్ద, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,04,445 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో:
సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరులో పసిడి ధరలు చుక్కల్ని తాకుతున్నాయి. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,240 పెరిగి రూ. 1,39,610 కు చేరింది. 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,27,976 వద్ద ఉండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,04,708 వద్ద కొనసాగుతోంది.
తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో:
దక్షిణాదిలోనే అత్యధికంగా చెన్నైలో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,39,870 గా ఉంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 0.8% పెరుగుదలను చూపిస్తోంది. ఇక్కడ 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,28,214 వద్ద, 18 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,04,903 వద్ద ఉన్నాయి.
కోల్కతా, అహ్మదాబాద్:
కోల్కతాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,250 పెరిగి రూ. 1,39,320 వద్ద స్థిరపడింది. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,200 ఎగబాకి రూ. 1,39,640 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇక్కడ 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,28,003 గా ఉంది.
బంగారం ధరలు త్వరలోనే 1.40 లక్షల మార్కును దాటే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువలో మార్పులు, అమెరికా వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు సంకేతాలే ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలని వారు విశ్లేషిస్తున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తుండటంతో ఈ ధరల పెరుగుదల సామాన్యుల జేబుకు పెద్ద చిల్లు పెట్టేలా కనిపిస్తోంది.