    బంగారం, వెండి రికార్డు: రూ. 1.38 లక్షలు దాటిన పసిడి.. రూ. 2.32 లక్షల వద్ద వెండి

    బంగారం, వెండి ధరలు పరుగులు పెడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలతో ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం రూ. 1,38,994 వద్ద రికార్డు స్థాయిని తాకగా, వెండి కిలో రూ. 2.32 లక్షలకు చేరి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచింది.

    Published on: Dec 26, 2025 9:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో పసిడి, వెండి ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 26) ట్రేడింగ్‌లో ఇరు లోహాలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే అంచనాలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు నడిపిస్తున్నాయి.

    బంగారం, వెండి రికార్డు: రూ. 1.38 లక్షలు దాటిన పసిడి.. రూ. 2.32 లక్షల వద్ద వెండి (An AI-generated image)
    బంగారం, వెండి రికార్డు: రూ. 1.38 లక్షలు దాటిన పసిడి.. రూ. 2.32 లక్షల వద్ద వెండి (An AI-generated image)

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.65% పెరిగి, చరిత్రలో తొలిసారిగా 10 గ్రాముల ధర 1,38,994 వద్ద ఆల్-టైమ్ హైని తాకింది. మరోవైపు, వెండి ధరలు మరింత దూకుడుగా కదులుతున్నాయి. మార్చి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ ఏకంగా 4% పెరిగి కిలో 2,32,741 వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరింది. ఉదయం 9:15 గంటల ప్రాంతంలో మార్కెట్లు ఈ స్థాయిల్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ అదే జోరు

    కేవలం భారత్‌లోనే కాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోనూ బంగారం ధరలు రికార్డులను తిరగరాస్తున్నాయి. అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఫిబ్రవరి కాంట్రాక్టులు 0.7% పెరిగి ఔన్సుకి $4,533.60 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అస్థిరత నెలకొన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారంపై నమ్మకం పెంచుకోవడం ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.

    ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? నిపుణుల విశ్లేషణ

    బంగారం ధరల్లో ఈ అకస్మాత్తు పెరుగుదలకు గల కారణాలను రిలయన్స్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది వివరించారు.

    "వెనిజులా నుంచి ముడిచమురు రవాణాపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడం, రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య ఇంకా కొనసాగుతున్న యుద్ధ వాతావరణం, తాజాగా నైజీరియాలో ఐసిస్ (ISIS)పై అమెరికా జరిపిన దాడులు వంటి పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలను పెంచాయి. దీనికి తోడు, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టడం, కార్మిక మార్కెట్ మందగించడంతో వచ్చే ఏడాది ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను రెండుసార్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ భావిస్తోంది. ఈ కారణాలన్నీ బులియన్ మార్కెట్‌కు అనుకూలంగా మారాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    మున్ముందు ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?

    ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే ఎంసీఎక్స్ బంగారం మరింత సానుకూలంగానే ఉండే అవకాశం ఉందని త్రివేది అంచనా వేశారు. ఈరోజు ట్రేడింగ్‌లో పసిడికి 1,39,000 స్థాయి వద్ద తదుపరి ప్రతిఘటన (Resistance) ఎదురుకావచ్చని ఆయన తెలిపారు.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, సూచనలు విశ్లేషకుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

