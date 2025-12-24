Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నూతన గరిష్ఠాలకు బంగారం, వెండి ధరలు.. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్​ చేయొచ్చా?

    అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, డాలర్ బలహీనపడటంతో బంగారం, వెండి ధరలు బుధవారం సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్​లో బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 1,38,469 పలుకగా, కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 2.23 లక్షల మార్కును తాకింది. మరి ఇప్పుడు వీటిలో ఇన్వెస్ట్​ చేయొచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..

    Published on: Dec 24, 2025 10:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గత కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతూ వస్తున్న పసిడి, వెండి ధరలు బుధవారం (డిసెంబర్ 24) ఉదయం సరికొత్త రికార్డు శిఖరాలను అధిరోహించాయి. దేశీయ మార్కెట్ ఎంసీఎక్స్​లో బుధవారం ఉదయం ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.42 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,38,469 వద్ద ఆల్‌టైమ్ హైని తాకింది. మరోవైపు వెండి ధరల దూకుడు చూస్తే కళ్లు చెదరాల్సిందే! మార్చ్​ సిల్వర్ కాంట్రాక్టులు దాదాపు 2 శాతం జంప్ చేసి కిలోకు రూ. 2,23,742 వద్ద కొత్త శిఖరాన్ని చేరుకుంది.

    నూతన గరిష్ఠాలకు బంగారం, వెండి ధరలు.. (Photo: Pixabay)
    నూతన గరిష్ఠాలకు బంగారం, వెండి ధరలు.. (Photo: Pixabay)

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో బంగారం ధర తొలిసారి ఔన్సుకు 4,500 డాలర్లు దాటింది. స్పాట్​ సిల్వర్​ తొలిసారి ఔన్సుకు 70డాలర్లు దాటింది. 0.8శాతం లాభపడి 4,513.87 డాలర్లకు చేరింది. ఫలితంగా స్పాట్​ సిల్వర్​ వరుసగా మూడో రోజు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నట్టు అయ్యింది.

    బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి కారణాలు..

    అమెరికా- వెనుజువెలా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఆ దేశం నుంచి వస్తున్న ఆయిల్​ ట్యాంకర్లను అమెరికా ఆపేయడంతో ఇరు దేశాల మధ్య బంధంపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అదే సమయంలో డాలర్​ ఇండెక్స్​ కూడా పడుతూ వస్తోంది. ఫలితంగా “సేఫ్​ హెవెన్​”గా భావించే బంగారం, వెండివైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు. వీటితో పాటు యూఎస్​ ఫెడ్​ రేట్​ కట్​పైనా అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. వచ్చే ఏడాది కూడా వడ్డీ రేట్ల కోత ఉంటుందని మార్కెట్​ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇది కూడా బంగారం, వెండి ధరల వృద్ధి కారణంగా నిలిచింది.

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, ఈటీఎఫ్​ల్లోకి పెట్టుబడుల ప్రవాహాలు కూడా బంగారం, వెండికి జోష్​ ఇచ్చాయి.

    బంగారం కన్నా వెండి విపరీతంగా పెరుగుతుండటం ఇప్పుడు హాట్​టాపిక్​గా మారింది. ఇయర్​ ఆన్​ ఇయర్​ ప్రాదిపతికన బంగారం 76శాతం వృద్ధి చెందగా, వెండి మాత్రం ఏకంగా 140శాతం కన్నా ఎక్కువ పెరిగింది. 1979 తర్వాత వెండికి ఇదే బలమైన ప్రదర్శన.

    బంగారం, వెండి ధరలు- ఈ లెవల్స్​ కీలకం..

    Prithvifinmart కమోడిటీ రీసెర్చ్​కి చెందిన మనోజ్​ కుమార్​ జైన్​ ప్రకారం.. బంగారం ధర ట్రాయ్​ ఔన్సుకు 4,284 డాలర్లు- 4,580 డాలర్ల మధ్య ట్రేడ్​ అవ్వొచ్చు. ఈ వారం వెండి ట్రాయ్​ ఔన్సుకు 66.40 డాలర్లు- 74 డాలర్ల వద్ద కొనసాగవచ్చు.

    “ఎంసీఎక్స్​ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. బంగారానికి రూ. 1,36,660- 1,35,800 వద్ద సపోర్ట్​, రూ. 1,38,850- రూ. 1,40,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. వెండికి రూ. 2,17,700- రూ. 2,16,00 వద్ద సపోర్ట్​, రూ.2,22,000- రూ. 2,25,000 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని జైన్​ వెల్లడించారు.

    “క్రిస్మస్​ సెలవులకు ముందు బంగారం రూ. 1,40,000 వద్ద- సిల్వర్​ రూ. 2,24,000 వద్ద ప్రాఫిట్స్​ని బుక్​ చేసుకోవాలని మేము సూచిస్తున్నాము. మళ్లీ కొనుగోలు చేసే ముందు వేచి చూడండి. ధరలు పడిన తర్వాత కొత్తగా కొనుగోలు చేయవచ్చు,” అని జైన్​ స్పష్టం చేశారు.

    మెహతా ఈక్విటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ కలంత్రి మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం ఎంసీఎక్స్ బంగారానికి రూ. 1,38,650 - రూ. 1,39,470 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉందని, వెండికి రూ. 2,22,970 వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉందని పేర్కొన్నారు.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్​ ఫైనాన్షియల్​ అడైజర్​ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/నూతన గరిష్ఠాలకు బంగారం, వెండి ధరలు.. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్​ చేయొచ్చా?
    News/News/నూతన గరిష్ఠాలకు బంగారం, వెండి ధరలు.. ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్​ చేయొచ్చా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes