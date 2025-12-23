Edit Profile
    H-1B ఉద్యోగులకు యాపిల్, గూగుల్ గట్టి హెచ్చరిక: అమెరికా విడిచి వెళ్లకండి

    హెచ్-1బి వీసా ఉన్న టెక్ ఉద్యోగులకు యాపిల్, గూగుల్ కంపెనీలు కీలక హెచ్చరిక జారీ చేశాయి. వీసా స్టాంపింగ్‌లో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతున్నందున, అత్యవసరమైతే తప్ప విదేశీ ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచించాయి. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి దేశాల్లో అపాయింట్‌మెంట్ల రద్దుతో నెలకొన్న అనిశ్చితిపై అప్రమత్తం చేశాయి.

    Published on: Dec 23, 2025 9:49 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తున్న భారతీయులతో సహా ఇతర విదేశీ టెక్ నిపుణులకు ఆయా కంపెనీలు కీలక సూచనలు చేశాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశం దాటి వెళ్లడం రిస్కుతో కూడుకున్న వ్యవహారమని, ఒకసారి విదేశాలకు వెళ్తే తిరిగి అమెరికాలోకి ప్రవేశించడానికి నెలల తరబడి వేచి చూడాల్సి వస్తుందని యాపిల్, గూగుల్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు హెచ్చరించాయి. సెలవుల సీజన్ ప్రారంభమైన తరుణంలో, తమ ఉద్యోగులు చిక్కుల్లో పడకూడదనే ఉద్దేశంతో అంతర్గత మెమోలను జారీ చేశాయి.

    H-1B ఉద్యోగులకు యాపిల్, గూగుల్ గట్టి హెచ్చరిక: ఇప్పుడప్పుడే విదేశాలకు వెళ్లకండి (HT_PRINT)
    H-1B ఉద్యోగులకు యాపిల్, గూగుల్ గట్టి హెచ్చరిక: ఇప్పుడప్పుడే విదేశాలకు వెళ్లకండి (HT_PRINT)

    విదేశీ ప్రయాణం.. వెనక్కి రావడం కష్టమేనా?

    "ప్రస్తుతానికి అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం. లేదంటే మీరు అమెరికా బయటే సుదీర్ఘ కాలం ఉండిపోవాల్సి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది" అని గూగుల్ ఇమ్మిగ్రేషన్ వ్యవహారాలను చూసే 'బెర్రీ యాపిల్‌మన్ & లైడెన్' సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

    అటు యాపిల్ సంస్థకు సలహాలు అందించే 'ఫ్రాగోమెన్' (Fragomen) సంస్థ కూడా ఇదే తరహా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. "వీసా స్టాంపింగ్ ప్రక్రియలో అనూహ్యమైన మార్పులు, జాప్యం జరుగుతున్నాయి. పాస్‌పోర్ట్‌పై చెల్లుబాటు అయ్యే హెచ్-1బి స్టాంప్ లేని వారు విదేశాలకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది" అని తన ఉద్యోగులకు వివరించింది.

    భారత్‌లో అపాయింట్‌మెంట్ల రద్దు.. కారణం ఏంటి?

    ముఖ్యంగా భారతదేశంలోని అమెరికా ఎంబసీలు, కాన్సులేట్లలో నెలకొన్న పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    "భారత్‌లో హెచ్-1బి అపాయింట్‌మెంట్లు పెద్ద ఎత్తున రద్దు అవుతున్నాయి. కొత్తగా అమలులోకి వచ్చిన 'సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్' నిబంధనల వల్ల ఈ జాప్యం జరుగుతోంది" అని మాజీ అమెరికా దౌత్యవేత్త, విసాస్ 101 వ్యవస్థాపకురాలు డూడెన్ ఫ్రీమన్ విశ్లేషించారు.

    కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీసా స్టాంపింగ్ అపాయింట్‌మెంట్ దొరకడానికి దాదాపు 12 నెలల సమయం పడుతోందని ఇమ్మిగ్రేషన్ లాయర్లు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే అమెరికాలో ఉంటూ, కేవలం స్టాంపింగ్ కోసం స్వదేశానికి వెళ్లే వారు అక్కడ నెలల తరబడి చిక్కుకుపోయే అవకాశం ఉందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    ట్రంప్ ప్రభుత్వ కఠిన నిబంధనలు

    అమెరికాలో కొత్తగా వస్తున్న ఇమ్మిగ్రేషన్ విధానాలు కూడా ఈ అనిశ్చితిని పెంచుతున్నాయి.

    • అప్లికేషన్ ఫీజుల పెంపు.
    • బ్యాక్‌గ్రౌండ్ చెక్స్‌ను మరింత లోతుగా నిర్వహించడం.
    • దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా హిస్టరీని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం.

    ఈ పరిణామాలన్నీ వీసా ప్రక్రియను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చాయి. ఆపరేషనల్ పరిమితుల వల్ల అమెరికా విదేశాంగ శాఖ భారత్‌లో పలు అపాయింట్‌మెంట్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.

    "కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులను దేశం విడిచి వెళ్లవద్దని సూచించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఎందుకంటే వారు తిరిగి రావడానికి ఎన్ని నెలలు పడుతుందో ఎవరూ చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది" అని ఫ్రీమన్ పేర్కొన్నారు. కాబట్టి, అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ ఏడాది విదేశీ ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండటమే టెక్ ఉద్యోగులకు క్షేమకరం.

