H-1B వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ ప్రారంభం.. వీసా జారీలో ఆలస్యం
అమెరికా ప్రభుత్వం హెచ్-1బీ, హెచ్-4 వీసా దరఖాస్తుదారుల కోసం సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ విస్తరించింది. ఈ 'ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ రివ్యూస్' విధానం సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే దరఖాస్తుదారులను గుర్తించడం దీని ముఖ్య లక్ష్యం. ఈ విధానం కారణంగా వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం పెరుగనుంది.
వాషింగ్టన్: అమెరికా వెళ్లేందుకు దరఖాస్తు చేసుకునే హెచ్-1బీ (H-1B), హెచ్-4 (H-4) డిపెండెంట్ వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ (Social Media Vetting) విస్తరిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం గత వారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా, ఈ విస్తరించిన విధానం సోమవారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది.
ఈ కొత్త 'ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ రివ్యూస్' (Online Presence Reviews) విధానాన్ని అమెరికా జాతీయ భద్రతకు (National Security) ముప్పు కలిగించే అవకాశం ఉన్న దరఖాస్తుదారులను స్క్రీన్ చేయడానికి రూపొందించారు.
విద్యార్థి వీసాల నుంచి ప్రారంభం
గత జూన్లోనే ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఎఫ్ (F), ఎం (M), జే (J) వంటి విద్యార్థి, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసా కేటగిరీల (Student and Exchange Visitor Visa Categories) దరఖాస్తుదారులకు సోషల్ మీడియా చెక్లను అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ విస్తరణ కారణంగానే, భారతదేశంలోని హెచ్-1బీ, హెచ్-4 వీసాదారులకు కేటాయించిన వీసా అపాయింట్మెంట్లను "వనరుల లభ్యత" (Resource Availability) కారణంగా వాయిదా వేసినట్లు అప్పట్లో ప్రకటించారు.
“మీ వీసా అపాయింట్మెంట్ వాయిదా పడిందని మీకు ఈమెయిల్ అందితే, మిషన్ ఇండియా మీ కొత్త అపాయింట్మెంట్ తేదీన మీకు సహాయం చేయడానికి ఎదురుచూస్తోంది. మీరు గతంలో షెడ్యూల్ చేసిన తేదీన వస్తే, ఎంబసీ లేదా కాన్సులేట్లోకి అనుమతి ఉండదు” అని గత బుధవారం ఎంబసీ 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా పోస్ట్ చేసింది.
అపాయింట్మెంట్లలో ఆలస్యం
జూన్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థి, ఎక్స్ఛేంజ్ విజిటర్ వీసా దరఖాస్తుదారుల కోసం సోషల్ మీడియా స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను అమలు చేయాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా, కొత్త స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియ అమలులోకి వచ్చే వరకు కొత్త అపాయింట్మెంట్ స్లాట్లను జోడించడం తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని యుఎస్ ఎంబసీలు, కాన్సులేట్లను ఆదేశించారు. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు ముప్పు కలిగించే దరఖాస్తుదారులను స్క్రీన్ చేయడానికి ఉద్దేశించిన ఈ కొత్త ప్రక్రియ, భారతదేశంలోని అనేక మంది విద్యార్థి వీసా దరఖాస్తుదారులకు వీసా అపాయింట్మెంట్లు, ప్రాసెసింగ్లో గణనీయమైన ఆలస్యాన్ని కలిగించింది.
“ప్రతి వీసా కేసులో, దరఖాస్తుదారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ భద్రతకు ఎలాంటి ప్రమాదం కలిగించకుండా ఉన్నారని, అలాగే దరఖాస్తు చేసిన వీసాకు వారి అర్హతను విశ్వసనీయంగా నిరూపించుకున్నారని, ఆ వీసా నిబంధనలకు అనుగుణంగా కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనాలని ఉద్దేశించినట్లు మేము నిర్ధారించుకోవడానికి అవసరమైన సమయాన్ని తీసుకుంటాం” అని యుఎస్ ఎంబసీ ప్రతినిధి క్రిస్టోఫర్ ఎల్మ్స్ మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానంగా తెలిపారు.
ప్రాసెసింగ్ సమయంపై ప్రభావం
ఈ కొత్త రివ్యూల ప్రభావం వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయాలపై పడుతుందని ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాయవాదులు (Immigration Lawyers) గత వారం HTకి తెలిపారు.
“ప్రాక్టికల్గా చూస్తే, దీని ప్రభావం ఎక్కువగా సమయం, ఊహించదగిన అంశాలపై ఉంటుంది. అదనపు స్క్రీనింగ్ అంటే కొన్ని పోస్టుల్లో ఇంటర్వ్యూ నిరీక్షణ సమయం పెరుగుతుంది. ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఎక్కువ కేసులు 'పరిపాలనా ప్రాసెసింగ్' (Administrative Processing) లో ఉంచుతారు. దీని ఫలితంగా ప్రారంభ తేదీలు, ప్రయాణం, హెచ్-4 వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే కుటుంబ సభ్యులపై ప్రభావం పడుతుంది” అని మానిఫెస్ట్ లా (Manifest Law) ప్రిన్సిపల్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అటార్నీ నికోల్ గుర్నారా (Nicole Gurnara) అన్నారు. అయినప్పటికీ, వీసా ప్రాసెసింగ్ నెమ్మదిగా మారవచ్చు తప్ప, ఈ రివ్యూల వల్ల H-1B వీసాకు అర్హత సాధించడం మరింత కష్టమవుతుందని తాను భావించడం లేదని గుర్నారా స్పష్టం చేశారు.